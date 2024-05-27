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Зеленский (19005) Испания (845)

Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI и пригласил его в Украину

Володимир Зеленський на зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI

Во время официального визита в Испанию президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у короля Фелипе VI.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Я благодарен Испании и всем вам за то, что ваши сердца не потемнели. Вы помогаете, вы укрепляете нашу украинскую силу, которая держит фронт против российской агрессии. И своим неравнодушием вы спасаете тысячи жизней", - подчеркнул глава государства во время аудиенции.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на открытие в Украине офиса Института Сервантеса, где король Испании является почетным председателем Комитета патронов.

Также президент пригласил короля Фелипе VI и королеву Летицию посетить Украину в удобное для них время.

Как писал Цензор.НЕТ, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Испанию.

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Топ комментарии
+13
.. на футболці тільки не вистачає прінту "я - легітимний"
пєрєсідєнт-уЗерпатор, відпусти Червінського із застєнків зрадників України портнова-дермака, твоїх корифанів
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27.05.2024 20:22
+12
Краще футболку простiрни.
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27.05.2024 20:12
+8
Немає часу. Бубачка щойно з окопу десь під Харковом.
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27.05.2024 20:29
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Краще футболку простiрни.
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27.05.2024 20:12 Ответить
Зламається...
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27.05.2024 20:21 Ответить
От у іранського президента так точно щось зламалося. Нам напевно так не пощастить.
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27.05.2024 21:38 Ответить
Немає часу. Бубачка щойно з окопу десь під Харковом.
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27.05.2024 20:29 Ответить
Є таке висловлювання «іспанський сором», це коли тобі соромно за те що робить інша людина. Мабуть багатьом українцям було соромно коли на зустрічі з королем Іспанії Філіпом VI із династії Бурбонів Україну представляло непорозуміння у зеленій футболці. На відміну від зеленого недонаполеона, який і дня не прослужив в армії але полюбив одягатися в стилі мілітарі і вважає себе верховним головнокомандувачем, король Іспанії навчався у Військовій Академії у Сарагосі, Військово-морській школі та в Академії військово-повітряних сил має військове звання генерал-капітан армії, авіації і флоту і по праву носить військову форму.
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27.05.2024 21:53 Ответить
У Шишкіна є відповідна картина - "Король і блазень".
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27.05.2024 22:41 Ответить
Бідоносець в турне поїхав, хвилююся за здоров'я монарха.
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27.05.2024 20:13 Ответить
Буенос діас , Філя, азъ єсмь царь Юкрейнієн Зєля ! Бітте до нас в гості в бункєр ! Бронєжелєтен вам з каралєвной видадім !
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27.05.2024 20:15 Ответить
.. на футболці тільки не вистачає прінту "я - легітимний"
пєрєсідєнт-уЗерпатор, відпусти Червінського із застєнків зрадників України портнова-дермака, твоїх корифанів
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27.05.2024 20:22 Ответить
Ты еще миллиард деревьев не открыл!
Какой там офис Сервантеса!
Мохнорылый чубайс
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27.05.2024 20:32 Ответить
Приїхав дебіл в футболці і кросівках,яке буде ставлення до нього і до народу,який його вибрав і далі не проти,щоб це опудало керувало.
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27.05.2024 20:33 Ответить
Мохнорылий Асфальтоимператор
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27.05.2024 20:37 Ответить
Дааа, ось часи настали. Королі та королеви неразбірлими стали. Якщаються бо зна з кім.
Фууууу, як огидно.
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27.05.2024 20:40 Ответить
Офігенне дипломатичне досягнення. Ну, крім фото зі знаменитостями в свою любиму багатолітню селфі-колекцію.
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27.05.2024 20:54 Ответить
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27.05.2024 20:57 Ответить
тiльки не iспанський, а нашенський.
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27.05.2024 21:00 Ответить
Там Чаві з Барселони пішов. Може туди, з дерьмаком, головними.
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27.05.2024 21:00 Ответить
Це кончене має обов'язок перед українцями : відмити свою провину кров'ю. Своєю кров'ю. З автоматом, в окопі з тими, хто його сраку врятував. Ніяких привілеїв, ніяких посад. Тільки окоп. Косити вп'яте - це злочин перед Богом, народом, українською землею.
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27.05.2024 21:57 Ответить
Хто підказав Зєлі слово "сервантес"? Ну точно не пацани зі зграї Слуги-95.
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27.05.2024 22:45 Ответить
Представляю, как король обрадовался...
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27.05.2024 22:53 Ответить
4ухилянт - без краватки....
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28.05.2024 00:56 Ответить
а ну, хто вгадає, чия це нога на аудієнції у короля Феліпе VI ???

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28.05.2024 07:45 Ответить
ніхто не вгадав.
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29.05.2024 09:02 Ответить
 
 