Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI и пригласил его в Украину
Во время официального визита в Испанию президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у короля Фелипе VI.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"Я благодарен Испании и всем вам за то, что ваши сердца не потемнели. Вы помогаете, вы укрепляете нашу украинскую силу, которая держит фронт против российской агрессии. И своим неравнодушием вы спасаете тысячи жизней", - подчеркнул глава государства во время аудиенции.
Кроме того, Зеленский выразил надежду на открытие в Украине офиса Института Сервантеса, где король Испании является почетным председателем Комитета патронов.
Также президент пригласил короля Фелипе VI и королеву Летицию посетить Украину в удобное для них время.
Как писал Цензор.НЕТ, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Испанию.
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пєрєсідєнт-уЗерпатор, відпусти Червінського із застєнків зрадників України портнова-дермака, твоїх корифанів
Какой там офис Сервантеса!
Мохнорылый чубайс
Фууууу, як огидно.