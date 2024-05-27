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Зеленський (22399) Іспанія (879)

Зеленський зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI та запросив його в Україну

Володимир Зеленський на зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI

Під час офіційного візиту до Іспанії Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у короля Феліпе VI.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Я вдячний Іспанії та всім вам за те, що ваші серця не потемнішали. Ви допомагаєте, ви зміцнюєте нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. І своєю небайдужістю ви рятуєте тисячі життів", - наголосив глава держави під час аудієнції.

Крім того, Зеленський висловив сподівання на відкриття в Україні офісу Інституту Сервантеса, де Король Іспанії є почесним головою Комітету патронів.

Також президент запросив Його Величність та Королеву Летицію відвідати Україну у зручний для них час.

Як писав Цензор.НЕТ, 27 травня президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Іспанії.

Читайте: Безпекова угода з Іспанією: Україна отримає 1 мільярд євро військової допомоги на цей рік

Автор: 
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Топ коментарі
+13
.. на футболці тільки не вистачає прінту "я - легітимний"
пєрєсідєнт-уЗерпатор, відпусти Червінського із застєнків зрадників України портнова-дермака, твоїх корифанів
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27.05.2024 20:22
+12
Краще футболку простiрни.
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27.05.2024 20:12
+8
Немає часу. Бубачка щойно з окопу десь під Харковом.
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27.05.2024 20:29
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Краще футболку простiрни.
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27.05.2024 20:12 Відповісти
Зламається...
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27.05.2024 20:21 Відповісти
От у іранського президента так точно щось зламалося. Нам напевно так не пощастить.
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27.05.2024 21:38 Відповісти
Немає часу. Бубачка щойно з окопу десь під Харковом.
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27.05.2024 20:29 Відповісти
Є таке висловлювання «іспанський сором», це коли тобі соромно за те що робить інша людина. Мабуть багатьом українцям було соромно коли на зустрічі з королем Іспанії Філіпом VI із династії Бурбонів Україну представляло непорозуміння у зеленій футболці. На відміну від зеленого недонаполеона, який і дня не прослужив в армії але полюбив одягатися в стилі мілітарі і вважає себе верховним головнокомандувачем, король Іспанії навчався у Військовій Академії у Сарагосі, Військово-морській школі та в Академії військово-повітряних сил має військове звання генерал-капітан армії, авіації і флоту і по праву носить військову форму.
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27.05.2024 21:53 Відповісти
У Шишкіна є відповідна картина - "Король і блазень".
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27.05.2024 22:41 Відповісти
Бідоносець в турне поїхав, хвилююся за здоров'я монарха.
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27.05.2024 20:13 Відповісти
Буенос діас , Філя, азъ єсмь царь Юкрейнієн Зєля ! Бітте до нас в гості в бункєр ! Бронєжелєтен вам з каралєвной видадім !
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27.05.2024 20:15 Відповісти
.. на футболці тільки не вистачає прінту "я - легітимний"
пєрєсідєнт-уЗерпатор, відпусти Червінського із застєнків зрадників України портнова-дермака, твоїх корифанів
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27.05.2024 20:22 Відповісти
Ты еще миллиард деревьев не открыл!
Какой там офис Сервантеса!
Мохнорылый чубайс
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27.05.2024 20:32 Відповісти
Приїхав дебіл в футболці і кросівках,яке буде ставлення до нього і до народу,який його вибрав і далі не проти,щоб це опудало керувало.
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27.05.2024 20:33 Відповісти
Мохнорылий Асфальтоимператор
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27.05.2024 20:37 Відповісти
Дааа, ось часи настали. Королі та королеви неразбірлими стали. Якщаються бо зна з кім.
Фууууу, як огидно.
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27.05.2024 20:40 Відповісти
Офігенне дипломатичне досягнення. Ну, крім фото зі знаменитостями в свою любиму багатолітню селфі-колекцію.
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27.05.2024 20:54 Відповісти
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27.05.2024 20:57 Відповісти
тiльки не iспанський, а нашенський.
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27.05.2024 21:00 Відповісти
Там Чаві з Барселони пішов. Може туди, з дерьмаком, головними.
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27.05.2024 21:00 Відповісти
Це кончене має обов'язок перед українцями : відмити свою провину кров'ю. Своєю кров'ю. З автоматом, в окопі з тими, хто його сраку врятував. Ніяких привілеїв, ніяких посад. Тільки окоп. Косити вп'яте - це злочин перед Богом, народом, українською землею.
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27.05.2024 21:57 Відповісти
Хто підказав Зєлі слово "сервантес"? Ну точно не пацани зі зграї Слуги-95.
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27.05.2024 22:45 Відповісти
Представляю, как король обрадовался...
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27.05.2024 22:53 Відповісти
4ухилянт - без краватки....
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28.05.2024 00:56 Відповісти
а ну, хто вгадає, чия це нога на аудієнції у короля Феліпе VI ???

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28.05.2024 07:45 Відповісти
ніхто не вгадав.
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29.05.2024 09:02 Відповісти
 
 