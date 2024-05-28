На одном из участков на Купянском направлении враг имеет частичный успех, - Генштаб ВСУ
В настоящее время произошло 97 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времовском направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 22:30.
Обстрелы Украины
В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 43 авиационных удара с применением 50 КАБов, применил 418 дронов-камикадзе. Осуществил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении с начала суток происходило 10 боевых столкновений. Отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Продолжаются бои вблизи Старицы и Тихого. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу потери.
На Купянском направлении отражены семь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка, Грековка и Невское. На одном из участков враг имеет частичный успех. Кроме того, продолжаются два боя вблизи Мясожаровки. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении враг пять раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны. Три атаки отражены, еще два боевых столкновения продолжаются. Ситуация контролируемая, потерь наших позиций не допущено.
На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Враг успеха не имел. Напряженной остается обстановка вблизи Белогоровки, где в настоящее время продолжается бой.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили восемь попыток противника приблизиться к Часовому Яру.
На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 21 атаку противника. Одиннадцать штурмовых попыток россиян прорваться дальше Очеретино успеха не имели. Кроме того, украинские воины помешали пяти атакам врага в районе Новоселовки Первой. Продолжаются бои вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Невельского. На отдельных участках ситуация напряженная. Силы обороны принимают активные меры для недопущения продвижения врага.
На этом направлении с начала суток противник потерял более 350 человек в живой силе убитыми и ранеными и 27 единиц вооружения и военной техники. Среди них, в частности, - уничтожен один танк, девять боевых бронированных машин, три авто и три пушки.
На Кураховском направлении произошло восемь боевых столкновений. Продолжается бой в районе Красногоровки. Сложная ситуация южнее села Константиновка, где наши воины проводят активные мероприятия стабилизации.
На Времевском направлении были отражены четыре штурмовые действия противника в сторону Урожайного и две - к Старомайорскому. В то же время противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону у Старомайорского, где в настоящее время идут три боя. Ситуация контролируется нашими подразделениями.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении российские захватчики потерпели очередную неудачу при попытке штурмовать наши позиции в районе Работино.
На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.
На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Удары по врагу
Подразделениями нашей авиации, ракетных войск и артиллерии с начала текущих суток нанесено поражений по 24 районам сосредоточения личного состава и двум артиллерийским системам.
Пожалуйста, подождите...
але влада чомусь не хоче називати речі своїми їменами.
скажіть ще краще...
північні брати приїхали на Купянщину і все.
А минулої війни пропи-гандони висловлювалися так: "нємци трусліво наступалі".
"Трусливый и подлый враг вновь и вновь яростно пытается наступать на Смоленском и Вяземском направлении".
Перекладаю - відступаємо.... Чисте поле!
00.01 - уже НЕ....
в результате этого контрнаступления орки были разгромлены, бежали, бросив 340 единиц исправной бронетехники, были освобождены украинские территория в 20 тысяч кв. км
Р.С. до тцк єслішо теж багато питань і кілька мудил точно мають сісти за викрадання людей, але за оцю срань про код єдпроу я би бусифікував поза чергою і відразу на розмінування
Ви не можете заперечити той факт, що кожна людина індивідуальна і для кожного мотивація різна. Хтось іде за ідею, хтось за грошову мотивацію, хтось просто по приколу. Але коли пересічний громадянин стикається лише з "кнутом", а пряники дістаються тільки обраним, для нього стирається грань і різниця між сторонами конфлікту для нього стає лише в кольорі прапора.... (візьмемо до прикладу навіть вас, ви часто виконували то що вам нав'язували чи те що вимагали?)....
Щодо справедливості мобілізації, то мені якось важко повірити, що сране МФО за борг в 3к може на вуха пів села підняти а ТЦК не може людину бачте в 21 столітті найти? Замість тих же "бусиків незламності" важко використовувати адміністративні та кримінальні провадження, штрафи? А замість брєдових законів про канабіс і податки на бездітність прийняти нормальний з відповідальністю за ухилення?
Одним словом влада пішла "найпростішим" способом, тим ж найпростішим способом є бусифікація неугодних і подальше розмінування бусифікованими. Чим ж ви тоді відрізняєтесь від кацапні? Чи ви змирились що грані то стерлись?
Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника.»
Не понял: это какое-то село переименовали в МЯСОЖАРОВКУ после массированого успешного применения бойцами ВСУ птуров Джавелин по колонне орковской бронетехники ?
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- відремонтувати 24 тисячі автодоріг,
- забезпечити роботу 15 аеропортів і 5 морських портів,
- покрити всю територію України швидкісним інтернетом,
- запустити внутрішньоукраїнські водні перевезення,
- забезпечити приріст народжуваності (щоб показники народжуваності перевищували показники смертності),
- ввести повністю безпаперовий документообіг у державних структурах після 2020 року ("країна повністю повинна бути в телефоні"),
- почати продаж землі "орієнтовно в середині 2020 року",
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