На одном из участков на Купянском направлении враг имеет частичный успех, - Генштаб ВСУ

В настоящее время произошло 97 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времовском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 22:30.

Обстрелы Украины

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 43 авиационных удара с применением 50 КАБов, применил 418 дронов-камикадзе. Осуществил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток происходило 10 боевых столкновений. Отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Продолжаются бои вблизи Старицы и Тихого. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу потери.

На Купянском направлении отражены семь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка, Грековка и Невское. На одном из участков враг имеет частичный успех. Кроме того, продолжаются два боя вблизи Мясожаровки. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг пять раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны. Три атаки отражены, еще два боевых столкновения продолжаются. Ситуация контролируемая, потерь наших позиций не допущено.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Враг успеха не имел. Напряженной остается обстановка вблизи Белогоровки, где в настоящее время продолжается бой.

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На Краматорском направлении украинские защитники остановили восемь попыток противника приблизиться к Часовому Яру.

На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 21 атаку противника. Одиннадцать штурмовых попыток россиян прорваться дальше Очеретино успеха не имели. Кроме того, украинские воины помешали пяти атакам врага в районе Новоселовки Первой. Продолжаются бои вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Невельского. На отдельных участках ситуация напряженная. Силы обороны принимают активные меры для недопущения продвижения врага.

На этом направлении с начала суток противник потерял более 350 человек в живой силе убитыми и ранеными и 27 единиц вооружения и военной техники. Среди них, в частности, - уничтожен один танк, девять боевых бронированных машин, три авто и три пушки.

На Кураховском направлении произошло восемь боевых столкновений. Продолжается бой в районе Красногоровки. Сложная ситуация южнее села Константиновка, где наши воины проводят активные мероприятия стабилизации.

На Времевском направлении были отражены четыре штурмовые действия противника в сторону Урожайного и две - к Старомайорскому. В то же время противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону у Старомайорского, где в настоящее время идут три боя. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении российские захватчики потерпели очередную неудачу при попытке штурмовать наши позиции в районе Работино.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

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На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Удары по врагу

Подразделениями нашей авиации, ракетных войск и артиллерии с начала текущих суток нанесено поражений по 24 районам сосредоточения личного состава и двум артиллерийским системам.