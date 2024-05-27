На одній із ділянок на Куп’янському напрямку ворог має частковий успіх, - Генштаб ЗСУ
На даний час відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському, Куп’янському, Харківському та Времівському напрямках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:30.
Обстріли України
Протягом доби противник завдав по території України два ракетні із застосуванням двох ракет та 43 авіаційні удари із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
Бойові дії на Харківщині
На Харківському напрямку від початку доби відбувалося 10 бойових зіткнень. Відбито шість атак противника в районах Липців, Стариці та Вовчанська. Тривають бої поблизу Стариці й Тихого. Ситуація контрольована, наші воїни діють активні, завдають ворогу втрат.
На Куп’янському напрямку відбито сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка, Греківка та Невське. На одній із ділянок ворог має частковий успіх. Крім того, продовжуються два бої поблизу М’ясожарівки. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника.
Бойові двї на сході
На Лиманському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися в напрямку населеного пункту Терни. Три атаки відбито, ще два бойові зіткнення тривають. Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено.
На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Ворог успіху не мав. Напруженою залишається обстановка поблизу Білогорівки, де на даний час продовжується бій.
На Краматорському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб противника наблизитися до Часового Яру.
На Покровському напрямку підрозділи нашого угруповання відбивали 21 атаку противника. Одинадцять штурмових спроб росіян прорватися далі від Очеретиного, успіху не мали. Крім того, українські воїни стали на заваді п’ятьом атакам ворога в районі Новоселівки Першої. Тривають бої поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Невельського. На окремих ділянках ситуація напружена. Сили оборони вживають активних заходів для недопущення просування ворога.
На цьому напрямку з початку доби противник втратив понад 350 осіб у живій силі вбитими та пораненими та 27 одиниць озброєнь і військової техніки. Серед них, зокрема, - знищено один танк, дев’ять бойових броньованих машин, три авто та три гармати.
На Курахівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Триває бій в районі Красногорівки. Складна ситуація південніше села Костянтинівка, де наші воїни проводять активні заходи стабілізації.
На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника в бік Урожайного та дві – до Старомайорського. Водночас противник не полишає спроб прорвати нашу оборону біля Старомайорського, де на даний час тривають три бої. Ситуація контрольована нашими підрозділами.
Бойові дії на півдні
На Оріхівському напрямку російські загарбники зазнали чергової невдачі при спробі штурмувати наші позиції в районі Роботиного.
На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі сім спроб ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Удари по ворогу
Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку поточної доби завдано уражень по 24 районах зосередження особового складу та двох артилерійських системах.
Будь ласка, зачекайте...
але влада чомусь не хоче називати речі своїми їменами.
скажіть ще краще...
північні брати приїхали на Купянщину і все.
А минулої війни пропи-гандони висловлювалися так: "нємци трусліво наступалі".
"Трусливый и подлый враг вновь и вновь яростно пытается наступать на Смоленском и Вяземском направлении".
Перекладаю - відступаємо.... Чисте поле!
00.01 - уже НЕ....
в результате этого контрнаступления орки были разгромлены, бежали, бросив 340 единиц исправной бронетехники, были освобождены украинские территория в 20 тысяч кв. км
Р.С. до тцк єслішо теж багато питань і кілька мудил точно мають сісти за викрадання людей, але за оцю срань про код єдпроу я би бусифікував поза чергою і відразу на розмінування
Ви не можете заперечити той факт, що кожна людина індивідуальна і для кожного мотивація різна. Хтось іде за ідею, хтось за грошову мотивацію, хтось просто по приколу. Але коли пересічний громадянин стикається лише з "кнутом", а пряники дістаються тільки обраним, для нього стирається грань і різниця між сторонами конфлікту для нього стає лише в кольорі прапора.... (візьмемо до прикладу навіть вас, ви часто виконували то що вам нав'язували чи те що вимагали?)....
Щодо справедливості мобілізації, то мені якось важко повірити, що сране МФО за борг в 3к може на вуха пів села підняти а ТЦК не може людину бачте в 21 столітті найти? Замість тих же "бусиків незламності" важко використовувати адміністративні та кримінальні провадження, штрафи? А замість брєдових законів про канабіс і податки на бездітність прийняти нормальний з відповідальністю за ухилення?
Одним словом влада пішла "найпростішим" способом, тим ж найпростішим способом є бусифікація неугодних і подальше розмінування бусифікованими. Чим ж ви тоді відрізняєтесь від кацапні? Чи ви змирились що грані то стерлись?
Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника.»
Не понял: это какое-то село переименовали в МЯСОЖАРОВКУ после массированого успешного применения бойцами ВСУ птуров Джавелин по колонне орковской бронетехники ?
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- відремонтувати 24 тисячі автодоріг,
- забезпечити роботу 15 аеропортів і 5 морських портів,
- покрити всю територію України швидкісним інтернетом,
- запустити внутрішньоукраїнські водні перевезення,
- забезпечити приріст народжуваності (щоб показники народжуваності перевищували показники смертності),
- ввести повністю безпаперовий документообіг у державних структурах після 2020 року ("країна повністю повинна бути в телефоні"),
- почати продаж землі "орієнтовно в середині 2020 року",
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