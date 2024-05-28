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Филиппины (21) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба обсудил с главой МИД Филиппин укрепление двусторонних отношений между странами

Кулеба провів телефонну розмову з Енріке Манало

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим филиппинским коллегой Энрике Манало.

Об этом говорится на сайте МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время разговора Кулеба и Манало обсудили пути укрепления перспективных двусторонних отношений между Украиной и Филиппинами. Кроме этого, дипломаты обсудили сотрудничество между странами в международных организациях.

"Украина заинтересована в дальнейшем углублении связей с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, - ред.) и стремится стать партнером Ассоциации в секторальном диалоге", - говорится в заявлении министра Кулебы.

Как известно, в феврале 2023 года президент Владимир Зеленский впервые в истории двусторонних отношений между странами провел телефонный разговор с президентом Филиппин Бонгбонгом Маркосом. Ранее сообщалось, что Украина планирует открыть посольство в Филиппинах.

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Топ комментарии
+7
Імітація бурхливої діяльності, чи пошук курорту для відпустки замаскований під важку дипломатичну роботу.
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27.05.2024 23:53
+5
Кокс шукае для лiдора
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27.05.2024 23:56
+4
Лопаты продавай! Дроны покупай!
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27.05.2024 23:56
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Імітація бурхливої діяльності, чи пошук курорту для відпустки замаскований під важку дипломатичну роботу.
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27.05.2024 23:53 Ответить
Ну не в Німеччину ж до тебе йому їхать! Хай людина відтягнеться на струнких філіпінках.
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28.05.2024 00:17 Ответить
А шо зовнiполiтичне вiдомство мовчить про iнцедент в Рафахi ?
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28.05.2024 08:48 Ответить
Лопаты продавай! Дроны покупай!
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27.05.2024 23:56 Ответить
Кокс шукае для лiдора
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27.05.2024 23:56 Ответить
Манало манал еті потниє базари!
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28.05.2024 00:01 Ответить
Кулібін! дЄрмак ОПа надав дозвіл "вякати"?
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28.05.2024 00:17 Ответить
А були ж часи! У 1898 році, згідно з Паризьким договором, який поклав край іспано-американській війні, Іспанія продала Філіппіни Сполученим Штатам за 20 мільйонів доларів і безкоштовно включила Пуерто-Ріко і Гуам.
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28.05.2024 00:24 Ответить
Зате філіпінці говорять англійською та не мають проблем з працевлаштуванням в де завгодно якій країні. І працівники що треба. Краще наших це точно. Маю особистий досвід.
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28.05.2024 00:54 Ответить
В Канаді повно філіппінських медсестер. Навчаються вдома по британським програмам, а потім масово переїжджають в Канаду.
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28.05.2024 01:01 Ответить
Потім висилають гроші рідним на Філіпіни для навчанн в школах, універах. Потім повертаються додому з трьома чотирма шістьма десятками тисяч ненависних доларів та будують собі будиночок не хуже канадського за пару тройку сотень. Філіпінці дуже працьовиті. Ті, які баптисти, ще й не дуже вживають алкоголь та помірковані аж занадто. Там все заточене на вилізти у іншу фінансову нішу. І це справедливо. А у Канаді був тільки один раз, давно, у Галіфаксі.
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28.05.2024 01:15 Ответить
Тисячі медсестер щороку залишають Філіппіни в пошуках кращих кар'єрних можливостей у таких країнах, як Канада. Більше половини ліцензованих медсестер на Філіппінах практикують за кордоном.
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28.05.2024 03:11 Ответить
Можна Мар'яну Безуглу амбасадоркою відправити на Філіппіни,може її там хтось накінець то ви@бе.
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28.05.2024 01:22 Ответить
На Філіпінах багато ледібоїв.
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28.05.2024 07:40 Ответить
Имитируя не Вье#еНую трудо -озабоченость , ни куя не делая , ну какие накуй Филиппины в это убогое время ? не удивительно скоро самого Колумба найдёт , куда уже его занесло ? И Остапа понесло .....
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28.05.2024 09:54 Ответить
Будемо з ними шашликами та пінгвінами торгувати. Очєнь важно для развітія.
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28.05.2024 10:48 Ответить
 
 