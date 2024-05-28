Кулеба обсудил с главой МИД Филиппин укрепление двусторонних отношений между странами
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим филиппинским коллегой Энрике Манало.
Об этом говорится на сайте МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время разговора Кулеба и Манало обсудили пути укрепления перспективных двусторонних отношений между Украиной и Филиппинами. Кроме этого, дипломаты обсудили сотрудничество между странами в международных организациях.
"Украина заинтересована в дальнейшем углублении связей с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, - ред.) и стремится стать партнером Ассоциации в секторальном диалоге", - говорится в заявлении министра Кулебы.
Как известно, в феврале 2023 года президент Владимир Зеленский впервые в истории двусторонних отношений между странами провел телефонный разговор с президентом Филиппин Бонгбонгом Маркосом. Ранее сообщалось, что Украина планирует открыть посольство в Филиппинах.
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