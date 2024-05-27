УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9199 відвідувачів онлайн
Новини
909 16
Філіппіни (19) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба обговорив з главою МЗС Філіппін зміцнення двосторонніх відносин між країнами

Кулеба провів телефонну розмову з Енріке Манало

Очільник зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм філіппінським колегою Енріке Манало.

Про це йдеться на сайті МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час розмови Кулеба та Манало обговорили шляхи зміцнення перспективних двосторонніх відносин між Україною та Філіппінами. Крім цього, дипломати обговорили співпрацю між країнами у міжнародних організаціях.

"Україна зацікавлена у подальшому поглибленні зв'язків з АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії, - ред.) і прагне стати партнером Асоціації у секторальному діалозі", - йдеться у заяві міністра Кулеби.

Як відомо, у лютому 2023 року президент Володимир Зеленський уперше в історії двосторонніх відносин між країнами провів телефонну розмову з президентом Філіппін Бонгбонгом Маркосом. Раніше повідомлялося, що Україна планує відкрити посольство в Філіппінах.

Читайте також: На відміну від Путіна, я не вбиваю дітей та людей похилого віку, - президент Філіппін розкритикував главу Кремля
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Імітація бурхливої діяльності, чи пошук курорту для відпустки замаскований під важку дипломатичну роботу.
показати весь коментар
27.05.2024 23:53
+5
Кокс шукае для лiдора
показати весь коментар
27.05.2024 23:56
+4
Лопаты продавай! Дроны покупай!
показати весь коментар
27.05.2024 23:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Імітація бурхливої діяльності, чи пошук курорту для відпустки замаскований під важку дипломатичну роботу.
показати весь коментар
27.05.2024 23:53 Відповісти
Ну не в Німеччину ж до тебе йому їхать! Хай людина відтягнеться на струнких філіпінках.
показати весь коментар
28.05.2024 00:17 Відповісти
А шо зовнiполiтичне вiдомство мовчить про iнцедент в Рафахi ?
показати весь коментар
28.05.2024 08:48 Відповісти
Лопаты продавай! Дроны покупай!
показати весь коментар
27.05.2024 23:56 Відповісти
Кокс шукае для лiдора
показати весь коментар
27.05.2024 23:56 Відповісти
Манало манал еті потниє базари!
показати весь коментар
28.05.2024 00:01 Відповісти
Кулібін! дЄрмак ОПа надав дозвіл "вякати"?
показати весь коментар
28.05.2024 00:17 Відповісти
А були ж часи! У 1898 році, згідно з Паризьким договором, який поклав край іспано-американській війні, Іспанія продала Філіппіни Сполученим Штатам за 20 мільйонів доларів і безкоштовно включила Пуерто-Ріко і Гуам.
показати весь коментар
28.05.2024 00:24 Відповісти
Зате філіпінці говорять англійською та не мають проблем з працевлаштуванням в де завгодно якій країні. І працівники що треба. Краще наших це точно. Маю особистий досвід.
показати весь коментар
28.05.2024 00:54 Відповісти
В Канаді повно філіппінських медсестер. Навчаються вдома по британським програмам, а потім масово переїжджають в Канаду.
показати весь коментар
28.05.2024 01:01 Відповісти
Потім висилають гроші рідним на Філіпіни для навчанн в школах, універах. Потім повертаються додому з трьома чотирма шістьма десятками тисяч ненависних доларів та будують собі будиночок не хуже канадського за пару тройку сотень. Філіпінці дуже працьовиті. Ті, які баптисти, ще й не дуже вживають алкоголь та помірковані аж занадто. Там все заточене на вилізти у іншу фінансову нішу. І це справедливо. А у Канаді був тільки один раз, давно, у Галіфаксі.
показати весь коментар
28.05.2024 01:15 Відповісти
Тисячі медсестер щороку залишають Філіппіни в пошуках кращих кар'єрних можливостей у таких країнах, як Канада. Більше половини ліцензованих медсестер на Філіппінах практикують за кордоном.
показати весь коментар
28.05.2024 03:11 Відповісти
Можна Мар'яну Безуглу амбасадоркою відправити на Філіппіни,може її там хтось накінець то ви@бе.
показати весь коментар
28.05.2024 01:22 Відповісти
На Філіпінах багато ледібоїв.
показати весь коментар
28.05.2024 07:40 Відповісти
Имитируя не Вье#еНую трудо -озабоченость , ни куя не делая , ну какие накуй Филиппины в это убогое время ? не удивительно скоро самого Колумба найдёт , куда уже его занесло ? И Остапа понесло .....
показати весь коментар
28.05.2024 09:54 Відповісти
Будемо з ними шашликами та пінгвінами торгувати. Очєнь важно для развітія.
показати весь коментар
28.05.2024 10:48 Відповісти
 
 