Кулеба обговорив з главою МЗС Філіппін зміцнення двосторонніх відносин між країнами

Очільник зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм філіппінським колегою Енріке Манало.

Про це йдеться на сайті МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час розмови Кулеба та Манало обговорили шляхи зміцнення перспективних двосторонніх відносин між Україною та Філіппінами. Крім цього, дипломати обговорили співпрацю між країнами у міжнародних організаціях.

"Україна зацікавлена у подальшому поглибленні зв'язків з АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії, - ред.) і прагне стати партнером Асоціації у секторальному діалозі", - йдеться у заяві міністра Кулеби.

Як відомо, у лютому 2023 року президент Володимир Зеленський уперше в історії двосторонніх відносин між країнами провів телефонну розмову з президентом Філіппін Бонгбонгом Маркосом. Раніше повідомлялося, що Україна планує відкрити посольство в Філіппінах.

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