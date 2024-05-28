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дезинформация (333) информационная война (675) фейк (669) Центр противодействия дезинформации (118)

Второй фронт из Беларуси, нелегитимность Зеленского, "насильственная" мобилизация, - ЦПД предупредил о новых ИПСО россиян

ЦПД зробили прогноз щодо російських ІПСО

В Центре противодействия дезинформации спрогнозировали, как будут развиваться дезинформационные кампании россиян на следующей неделе.

Об этом пишут в телеграм-канале ЦПД, передает Цензор.НЕТ.

Второй фронт из Беларуси

Центр прогнозирует, что вражеская пропаганда активизирует ИПСО относительно открытия второго фронта со стороны Беларуси. В ближайшее время ожидается ряд провокационных заявлений высшего руководства РФ и Беларуси с угрозами в адрес Украины. Основная цель этой ИПСО - нагнетание массовой паники в украинском обществе.

Дискредитация легитимности Зеленского и Украинской формулы мира

"Возникновение в инфополе "легитимного", согласно утверждениям россиян, Виктора Януковича не случайно, и существует высокая вероятность, что роспропаганда будет противопоставлять его Зеленскому. Прогнозируется, что в рамках ИПСО относительно якобы нелегитимности Президента Украины рф будет также дискредитировать Украинскую формулу мира", - отмечают в ЦПИ.

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"Насильственная" мобилизация

Россияне будут акцентировать на том, что из-за мобилизации мужчин с предприятий Украину ожидает экономический кризис. Также ожидаются информационные провокации относительно бунтов работников предприятий из-за предоставления работодателям полномочий вручать повестки.

"Тотальная" бедность

"Вероятно, что роспропаганда будет уделять значительное внимание теме увеличения тарифов и курса валют по отношению к гривне в Украине, предсказывая украинцам тотальную бедность. Также вражеские медиа будут продвигать нарратив, что якобы Зеленский хочет продолжения войны и взимает деньги с населения", - информируют в Центре.

Читайте также: Российские информационные операции – это всегда энергия для российских наземных операций, - Зеленский
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Топ комментарии
+57
Тобто казати зараз правду то іпсо?
Ну гаразд, "легітимний" нелегітимніший за боневтіка, бо тільки хвора людина може визнати овоща президентом, ну а з потатоленду що не можуть напасти знов? Чи з мобілізацією в нас все ок? тобто той цирк з перегонами хто більше грошей здере з потенційного призовника.
Останню тезу навіть комментувати бридко, ковдрамен на свободі, хабарнику зняли браслет та відпустили обох за копійки до лісу, між тим штрафи та комуналка зростають, а з.п. в бійців фіксована в гривні, та й ще хрін бойових виплачують а так да в країні все Z@*****
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28.05.2024 02:02
+39
Коротше, всі соціальні проблеми - то ІПСО.
Бо ж всім відомо що в Україні панує соціальна справедливість, поборена бідність, вчителі отримують по 4000$.
А ще всім відомо, що Сраміт мимру найпотужнішою формулою миру ось-ось покладе кінець війні.

Також конституційний суд вже встановив, що Кім Чин Зе - найлегітимніший з легітимніших, і нові правки про подовження його строку вписані в конституцію, а термін президента офіційно подовжено на 10 років.
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28.05.2024 02:23
+38
ніщо так не сприяє "легітимності" Найвеличнівшивого пєрєсідента, як його брехливість, закомплексованість, нарцисизм, тупість, інфантильність, заздрість, жлобство... його і купки його менеджерів зрадників-мародерів...
Червінського відпустіть, с.ки зелені!. а потім розказуйте "как кАраблі бАроздят бАльшой тЄатр"...
розвалили, розікрали, сплюндрували Україну, сприяли загибелі тисяч українців, зруйнували життя мільйонів своїми Великими експериментами - і їм тепер заважає якесь ІПСО... усі ці 5 дебільних років зєлєнського прєздобольства - ваше особисте ІПСО проти зебільського і катастрофа України..
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28.05.2024 02:35
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Страница 2 из 2
Не неси муйні кацотроль.
Твої зелені бубочки у кацапів свої заводи не втратять, захищати їх від кацапів їм не потрібно. Навпаки примножать награбовані корупційні статки за рахунок України.
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28.05.2024 13:35 Ответить
у 2019 році родина Зеленського отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 млн грн та придбала ОВДП на 5,2 млн грн.

Відзначається, що вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, тому Зеленський мав би повідомити про зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.

Проте до реєстру не надходили такі повідомлення. В офісі президента не пояснили, чому він не задекларував змін.
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28.05.2024 09:00 Ответить
Б***ть. Як мене бісить оце «якшо ти звинувачуєш владу у чомусь, то це російське ІПСО». Перевізники встають, на підприємствах рук не хватає. Тотальна і бездумна бусифікація, провал під Вочанськом і «висновки» які зробила держава. Людей з заробітком на 10 солдат посилабть за держ кошт на передову. Заводи з виробницьва зброї в Україні недогружені, а ми все «будуємо» І бляха я маю казати, шо це все російське ІПСО. Та за кого ви громадян своїх маєте????
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28.05.2024 09:03 Ответить
за тупориле стадо, хіба це не зрозуміло?
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28.05.2024 10:23 Ответить
А воно походу таке і є ... Є ще окремі барани ,які кажуть - мало шкур дерете з стада -треба більше
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28.05.2024 10:29 Ответить
Як показує практика, коли цих тупорилих баранів це задіне вони перші бігтимуть перед усіма і кричатимуть про порушення прав і утиски. Зараз в них немає боротьби холодильника і телевізора в голові, там сплошний гавномарафон в мозку, а от коли жрачка закінчуватиметься ви побачите своєрідне "зцілення".....
Ну а при найгірших варіантах, вони перші побіжать брати інший паспорт. Все по класиці
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28.05.2024 10:40 Ответить
В суботу бачив вже на вулиці жінку яка працювала з болгаркою , знайомому з бусом постійно дзвонять - є попит на розвозку продуктів ( кого мобілізували ,хто відмовляється) не можуть знайти, порожні полиці - водії просто не доїзджають.
Але це все москальське іпсо.
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28.05.2024 09:12 Ответить
З болгаркою то був перевдягнений ухилянт, або трансвестит.
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28.05.2024 09:16 Ответить
Наші лохи ніколи не розуміли, де та як їх розводять кацапи.
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28.05.2024 09:14 Ответить
Біда в тому, що влада працює на те іпсо більше за кацапів
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28.05.2024 09:25 Ответить
Таке саме Іпсо як напад РФ на Уа в 22му році.
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28.05.2024 09:26 Ответить
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28.05.2024 09:30 Ответить
агонь
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28.05.2024 10:42 Ответить
Більше схоже на центр захисту фауни ОПи, а не протидії російській дезінформації.
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28.05.2024 09:38 Ответить
В Україні при Б/у презику Янелоху Боневтікові все прекрасно і черги вТЦК стокілометрові бо нарід побачивши в окопах 95-кварталівців,депутатів та чиновників добровільно валить на фронт бо там чекає їх вишколене в НАТОвських закладах розумне командування ,100%забезпечення від мундирів до суперозброєння від Західних держав а олігархи та злодії України такі як Аваков жертвують міліарди доларів на ППО та авіацію для ЗСУ. А Зелох з Єрмаком засадили всі тюрми та колонії корупціонерами та зрадниками.Фу...гарний сон був...
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28.05.2024 09:50 Ответить
короче три нелегитима зечмо, таракан и ушлёпок вливают про легитимность))
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28.05.2024 10:06 Ответить
на всіх пропагандонських срупомийках кацапських смердять про нелигітимність зелі, і авіть мумію януковича возять по світах, типу "лєгітімного"))). Сподіваюсь в українців вистачить здорового глузду не підхоплювати кацапські мантри.
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28.05.2024 10:06 Ответить
я вже навіть і розгубилась, це кацапи вкладають в мізки отаку маячню українцям, чи українці кацапам. Але "співпраця" очевидна.
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28.05.2024 10:09 Ответить
Тобто виконання української Конституції, де чорним по білому вказаний строк перебування президента при владі, це кацапське ІПСО ??? Той хто таке каже ще й поширює сам є частиною кацапського ІПСО, незалежно від його статусу чи назви... Зачаровані недоумки в 2019 наобирали замість українського президента оте хрипато-хуцпате кацапське ІПСО, яке все своє життя поширювало кацапське ІПСО зі сцени, знущаючисмь з України та українського народу.
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28.05.2024 10:12 Ответить
А в Конституції ще є про вибори на УСІЙ території країни.
То як ти будеш то виконувать?
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28.05.2024 10:30 Ответить
відповідь тобі - абсолютно спокійно все виконується, так як це виконали на виборах 2019. Чи в когось із пам"яттю погано? Чи ти забув, що вже тоді, на момент проведення виборів 2019 (і президентський і парламентських) частина території України була окупована? Чи тоді це було "другоє"??? І ми далеко не перші. Так само, як проводились вибори в Азербайджані, в Хорватії, в Ізраїлі, які частину своїх територій теж вважали окупованими, але це не заважало їм проводити вибори і парламенту і президента протягом десятиліть, поки вони не звільнили свої території. До того ж, спеціально для зелених тролів "секретна" інфа - в нашому законодавстві немає поняття "кворум", коли на виборах має проголосувати не менше ніж якийсь вказаний в законі відсоток громадян. Така наорма була в кінці 90-х років, але потім її вилучили. Тож голосування буде законним навіть в тій ситуації, яку маємо зараз. Баєчка про раптову "неможливість" проведення зміни влади через вибори (бо мовляв війна) це саме те антиукраїнське, антидержавне ІПСО, спрямоване на узурпацію влади, яка вибудовує в середині України антиконституційну, антинародну систему, яку ОПа мавпує з системи кацапської влади.
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28.05.2024 10:51 Ответить
За твоєю мокшо-логікою Україні про вибори потрібно забути, щоб твій ліліпутєн потирав долоні від задоволення що нарешті захопив всю Україну?
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28.05.2024 13:43 Ответить
Сама Конституція є макшанським іпсом. Той договір між людьми по якому вони зголосились жити в одній державі.
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28.05.2024 10:35 Ответить
Ходять люди в ЕПІЦЕНТРИ - можна і на вибори сходити .
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28.05.2024 13:09 Ответить
А в ТЦК, ВР, ОПу як ходять і не бояться, а тут зненацька виборів всі привладні щурі полякалися як чорт ладану коли строк повноважень закінчився, щоб без них такі величезні потоки повз їхні загребущі руки не пройшли та ще й путлєр по головці не погладить за втрату влади
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28.05.2024 13:48 Ответить
В опі засіла диверсійна група *******, і на всю критику їхньої підривної діяльності вони кричать про якесь іпсо, але все це діє тільки на їхній дебільний лохторат. Україні капець якщо їх не витурити з Банкової, буде провінція рашки.
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28.05.2024 10:20 Ответить
Немає у них вже лохторату. Де він вам ввижається? Негативний рейтинг зашкалює
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28.05.2024 13:50 Ответить
Правда? А де ж Майдан? Вже ж зрозуміло, що з цією владою перемоги не буде. Такого бєспрєдєла (вибачаюсь за русизм, але не знаю українського перекладу) не творила жодна влада.
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28.05.2024 21:42 Ответить
А що буде, якщо зараз УСУНУТИ Зеленьського?
А я вам скажу.
Почнеться політична свара.
Порушиться керованість усіх гілок влади.
Порушитьс керованість армією.
Куйло обов'язково скористається ситуацією, і вдарить усім, що має.
Партнери поставлять постачання зброї на паузу до визначення ситуації.
Фронт провалиться на невизначену глибину.
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28.05.2024 10:27 Ответить
А я скажу що нічого не буде. Україна не капітулює бо Осел - ніхто.
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28.05.2024 10:37 Ответить
Бывает чот убрать "эффективного" менеджера, это единственное верное решение. Не факт далеко что фронт обрушится так как просроченный не решает никаких военных задач и не планирует ничего стратегического. Ума нет для этого и знаний.
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28.05.2024 10:41 Ответить
Тобто зараз все тримається на Зеленському...чи н Єрмаку?
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28.05.2024 10:44 Ответить
А сейчас есть керованость? В чем она выражается? В том что воруют везде и всюду? В том что никто ничего не делает, так как боятся проявлять инициативу?
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28.05.2024 12:40 Ответить
Да ну нах , буде комітет оборони де більшість військові і все буде ОК .Має бути щось схоже , як Наполеон Бонапарт розігнав ****@болів і злодіїв і почав непогано керувати .Тоді теж вся Європа сунула на Францію , але Наполеон згуртував націю і відбили ворогів .
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28.05.2024 13:02 Ответить
Не бреши тролю. Немає жодних гілок влади, все узурповано. Єдина гілка влади це ОПа.
Порушиться керованість знищення армії посиленими темпами. Спитай Содоля, він тобі доповість.
Зброю надають українському народу, не зєшвондєрам при владі.
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28.05.2024 13:55 Ответить
зеленский вот ипсо
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28.05.2024 10:39 Ответить
Теперь все во всём окончательно запутаются, где правда, а где ложь!
Наверное, российскому командованию этого и надо, что бы не поверили во что-то, а они возьмут, да и ударят прорывом из Севера Украины. Давайте вспомним 2022 год. "Да не будет никакой войны", кричали все повсюду!! Готовимся к майским шашлыкам!! Надо иметь свои мозги и не терять бдительность. Мы - США, тоже не всё можем увидеть и предупредить.
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28.05.2024 10:50 Ответить
А в Україні є опозиція! Такого роду як армія втікачів в ЄС та інші країни, у ВР, уряді, в АП ?
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28.05.2024 10:55 Ответить
Да кто в моцковское ипсо поверит,глаза же есть у всех,экономика взлетает,народ,благодаря великому экономисту с юробразованием гетьмановичу богатеет,тарифы и налоги оплатит любые,на фронте только добровольцы,никакой насильной бусификации нет,а выборы - зачем они для такого симпатяшки,пусть правит вечно,все только за.
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28.05.2024 11:07 Ответить
Прямо як кацапи озвучують те що будуть робити чи вже роблять..
Звісно нападу з бульбашії не буде у найближчій перспективі, а от те що през просрочений та нелигитимний як і те що людей силою змушують підписувати кортракт це суворі факти сьогодення.
Далі буде.
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28.05.2024 11:27 Ответить
Война - это мир,
свобода - это рабство,
незнание - сила.

- Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
- Четыре.
- А если партия говорит, что их не четыре, а пять, - тогда сколько?..

Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека - вечно. И помните, что это - навечно.
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28.05.2024 11:35 Ответить
Это казачек путинский рассказывает - Коваленко, соратник казаков, захвативших Донбасс. Они же епнутые полностью, как путин.
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28.05.2024 11:39 Ответить
Не так давно он рассказывал, что нападение на Харьков - это ИПСО. В результате множество людей погибло. Это преступники.
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28.05.2024 11:41 Ответить
І ще брехали , що Харківський напрямок захищений майже на всі 100% , а тепер пшик .зеля де дрони ? Де оборонні загородження ?
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28.05.2024 12:55 Ответить
Всьо приїхали - як що ви проти малороса Вови Зєльонського, то ви агент Лубянки
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28.05.2024 11:54 Ответить
ПНХ балаболи , переживають за зебобиків щоб і дальше бовталися в земарафоні .Адекватні люди вже давно зрозуміли що де і коли , і зрозуміли що влада брехуни .
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28.05.2024 12:51 Ответить
А з цим шо?
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28.05.2024 12:57 Ответить
Було б смішно, якби не було ТАК СУМНО! До речі, цей "ЦПД" цілковито "лежіть під єрмаком", тому вірити всьому тому, що він "видає на гора", - СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ!!! Особливо ДРАТУЄ те, що ці "поци з центру" всупереч Конституції України та Рішенню Конституційного Суду України досі намагаються "легітимізувати" цього КЛОУНА, місце якому ВЖЕ НЕ у кріслі Президента України, а "на нарах" у СІЗО! Також сильно дратує заперечення багатьох фактів ВИКРАДЕННЯ людей представниками т.з. "ТЦК", які діють за тими само "лекалами", як і московити на окупованих територіях! "Совпадєніє? Нє думаю"... П.С. Особиста моя думка, - агент "козир" зараз робить ВСЕ, аби СПРОВОКУВАТИ в Україні ЗАКОЛОТ, який, як доводить Історія, Допоможе московитам Захопити Україну! Ось такі справи, добродії... Особисто мені Дуже Шкода, що попри всі факти стосовно неадекватної поведінки зеленського, як Президента України, та його дій, які Сприяли захопленню ворогом величезних територій країни, в Україні є досі величезний прошарок "неадекватів", готових "цілувати у дупу" власного "вождя нації", яким себе вважає КЛОУН! На жаль, це незаперечний факт...
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28.05.2024 13:10 Ответить
ІПСО може грунтуватися як на фактах так і на фейках. ІПСО запускається не для дискусії - маємо факт чи фейк. У неї інші цілі. Але всі, хто тут пише, сприйняли ІПСО як привід для дискусії. Тональність коментарів свідчить про те, що ІПСО результативне.
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28.05.2024 13:12 Ответить
Не верьте глазам своим, не читайте конституцию! Оденьте шапочку из фольги и смотрите зомбимарафон. Чтобы капитально проникнуться, сядьте в позу лотоса и повторяйте Оммм.
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28.05.2024 13:21 Ответить
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