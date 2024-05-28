Второй фронт из Беларуси, нелегитимность Зеленского, "насильственная" мобилизация, - ЦПД предупредил о новых ИПСО россиян
В Центре противодействия дезинформации спрогнозировали, как будут развиваться дезинформационные кампании россиян на следующей неделе.
Об этом пишут в телеграм-канале ЦПД, передает Цензор.НЕТ.
Второй фронт из Беларуси
Центр прогнозирует, что вражеская пропаганда активизирует ИПСО относительно открытия второго фронта со стороны Беларуси. В ближайшее время ожидается ряд провокационных заявлений высшего руководства РФ и Беларуси с угрозами в адрес Украины. Основная цель этой ИПСО - нагнетание массовой паники в украинском обществе.
Дискредитация легитимности Зеленского и Украинской формулы мира
"Возникновение в инфополе "легитимного", согласно утверждениям россиян, Виктора Януковича не случайно, и существует высокая вероятность, что роспропаганда будет противопоставлять его Зеленскому. Прогнозируется, что в рамках ИПСО относительно якобы нелегитимности Президента Украины рф будет также дискредитировать Украинскую формулу мира", - отмечают в ЦПИ.
"Насильственная" мобилизация
Россияне будут акцентировать на том, что из-за мобилизации мужчин с предприятий Украину ожидает экономический кризис. Также ожидаются информационные провокации относительно бунтов работников предприятий из-за предоставления работодателям полномочий вручать повестки.
"Тотальная" бедность
"Вероятно, что роспропаганда будет уделять значительное внимание теме увеличения тарифов и курса валют по отношению к гривне в Украине, предсказывая украинцам тотальную бедность. Также вражеские медиа будут продвигать нарратив, что якобы Зеленский хочет продолжения войны и взимает деньги с населения", - информируют в Центре.
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Твої зелені бубочки у кацапів свої заводи не втратять, захищати їх від кацапів їм не потрібно. Навпаки примножать награбовані корупційні статки за рахунок України.
Відзначається, що вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, тому Зеленський мав би повідомити про зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.
Проте до реєстру не надходили такі повідомлення. В офісі президента не пояснили, чому він не задекларував змін.
Ну а при найгірших варіантах, вони перші побіжать брати інший паспорт. Все по класиці
Але це все москальське іпсо.
То як ти будеш то виконувать?
А я вам скажу.
Почнеться політична свара.
Порушиться керованість усіх гілок влади.
Порушитьс керованість армією.
Куйло обов'язково скористається ситуацією, і вдарить усім, що має.
Партнери поставлять постачання зброї на паузу до визначення ситуації.
Фронт провалиться на невизначену глибину.
Порушиться керованість знищення армії посиленими темпами. Спитай Содоля, він тобі доповість.
Зброю надають українському народу, не зєшвондєрам при владі.
Наверное, российскому командованию этого и надо, что бы не поверили во что-то, а они возьмут, да и ударят прорывом из Севера Украины. Давайте вспомним 2022 год. "Да не будет никакой войны", кричали все повсюду!! Готовимся к майским шашлыкам!! Надо иметь свои мозги и не терять бдительность. Мы - США, тоже не всё можем увидеть и предупредить.
Звісно нападу з бульбашії не буде у найближчій перспективі, а от те що през просрочений та нелигитимний як і те що людей силою змушують підписувати кортракт це суворі факти сьогодення.
Далі буде.
свобода - это рабство,
незнание - сила.
- Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
- Четыре.
- А если партия говорит, что их не четыре, а пять, - тогда сколько?..
Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека - вечно. И помните, что это - навечно.