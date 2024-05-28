ЦПД попередив про нові ІПсО росіян: Другий фронт з Білорусі, нелегітимність Зеленського, "насильницька" мобілізація
У Центрі протидії дезінформації спрогнозували, як розвиватимуться дезінформаційні кампанії росіян наступного тижня.
Про це пишуть в телеграм-каналі ЦПД, передає Цензор.НЕТ.
Другий фронт з Білорусі
Так Центр прогнозує, що ворожа пропаганда активізує ІПсО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Найближчим часом очікується, ряд провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України. Основна мета цієї ІПсО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.
Дискредитація легітимності Зеленського та Української формули миру
"Виникнення в інфополі "легітимного", згідно з твердженнями росіян, Віктора Януковича не випадкове, й існує висока ймовірність, що роспропаганда протиставлятиме його Зеленському. Прогнозується, що у рамках ІПсО стосовно буцімто нелегітимності Президента України рф буде також дискредитувати Українську формулу миру", - зазначаючть в ЦПД.
"Насильницька" мобілізація
Росіяни акцентуватимуть на тому, що через мобілізацію чоловіків з підприємств на Україну очікує економічна криза. Також очікуються інформаційні провокації щодо бунтів працівників підприємств через надання роботодавцям повноважень вручати повістки.
"Тотальна" бідність
"Ймовірно, що роспропаганда приділятиме значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні, пророкуючи українцям тотальну бідність. Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення", - інформують в Центрі.
Будь ласка, зачекайте...
Твої зелені бубочки у кацапів свої заводи не втратять, захищати їх від кацапів їм не потрібно. Навпаки примножать награбовані корупційні статки за рахунок України.
Відзначається, що вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, тому Зеленський мав би повідомити про зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.
Проте до реєстру не надходили такі повідомлення. В офісі президента не пояснили, чому він не задекларував змін.
Ну а при найгірших варіантах, вони перші побіжать брати інший паспорт. Все по класиці
Але це все москальське іпсо.
То як ти будеш то виконувать?
А я вам скажу.
Почнеться політична свара.
Порушиться керованість усіх гілок влади.
Порушитьс керованість армією.
Куйло обов'язково скористається ситуацією, і вдарить усім, що має.
Партнери поставлять постачання зброї на паузу до визначення ситуації.
Фронт провалиться на невизначену глибину.
Порушиться керованість знищення армії посиленими темпами. Спитай Содоля, він тобі доповість.
Зброю надають українському народу, не зєшвондєрам при владі.
Наверное, российскому командованию этого и надо, что бы не поверили во что-то, а они возьмут, да и ударят прорывом из Севера Украины. Давайте вспомним 2022 год. "Да не будет никакой войны", кричали все повсюду!! Готовимся к майским шашлыкам!! Надо иметь свои мозги и не терять бдительность. Мы - США, тоже не всё можем увидеть и предупредить.
Звісно нападу з бульбашії не буде у найближчій перспективі, а от те що през просрочений та нелигитимний як і те що людей силою змушують підписувати кортракт це суворі факти сьогодення.
Далі буде.
свобода - это рабство,
незнание - сила.
- Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
- Четыре.
- А если партия говорит, что их не четыре, а пять, - тогда сколько?..
Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека - вечно. И помните, что это - навечно.