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ЦПД попередив про нові ІПсО росіян: Другий фронт з Білорусі, нелегітимність Зеленського, "насильницька" мобілізація

ЦПД зробили прогноз щодо російських ІПСО

У Центрі протидії дезінформації спрогнозували, як розвиватимуться дезінформаційні кампанії росіян наступного тижня.

Про це пишуть в телеграм-каналі ЦПД, передає Цензор.НЕТ.

Другий фронт з Білорусі

Так Центр прогнозує, що ворожа пропаганда активізує ІПсО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Найближчим часом очікується,  ряд провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України. Основна мета цієї ІПсО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.

Дискредитація легітимності Зеленського та Української формули миру

"Виникнення в інфополі "легітимного", згідно з твердженнями росіян, Віктора Януковича не випадкове, й існує висока ймовірність, що роспропаганда протиставлятиме його Зеленському. Прогнозується, що у рамках ІПсО стосовно буцімто нелегітимності Президента України рф буде також дискредитувати Українську формулу миру", - зазначаючть в ЦПД.

Читайте: Інформація про нібито окупацію Вовчанська не відповідає дійсності, - Центр протидії дезінформації

"Насильницька" мобілізація

Росіяни акцентуватимуть на тому, що через мобілізацію чоловіків з підприємств на Україну очікує економічна криза. Також очікуються інформаційні провокації щодо бунтів працівників підприємств через надання роботодавцям повноважень вручати повістки.

"Тотальна" бідність

"Ймовірно, що роспропаганда приділятиме значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні, пророкуючи українцям тотальну бідність. Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення", - інформують в Центрі.

Також читайте: Російські телеграм-канали поширюють фейк про закопування живцем українських ухилянтів, - ЦПД

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Топ коментарі
+57
Тобто казати зараз правду то іпсо?
Ну гаразд, "легітимний" нелегітимніший за боневтіка, бо тільки хвора людина може визнати овоща президентом, ну а з потатоленду що не можуть напасти знов? Чи з мобілізацією в нас все ок? тобто той цирк з перегонами хто більше грошей здере з потенційного призовника.
Останню тезу навіть комментувати бридко, ковдрамен на свободі, хабарнику зняли браслет та відпустили обох за копійки до лісу, між тим штрафи та комуналка зростають, а з.п. в бійців фіксована в гривні, та й ще хрін бойових виплачують а так да в країні все Z@*****
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28.05.2024 02:02
+39
Коротше, всі соціальні проблеми - то ІПСО.
Бо ж всім відомо що в Україні панує соціальна справедливість, поборена бідність, вчителі отримують по 4000$.
А ще всім відомо, що Сраміт мимру найпотужнішою формулою миру ось-ось покладе кінець війні.

Також конституційний суд вже встановив, що Кім Чин Зе - найлегітимніший з легітимніших, і нові правки про подовження його строку вписані в конституцію, а термін президента офіційно подовжено на 10 років.
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28.05.2024 02:23
+38
ніщо так не сприяє "легітимності" Найвеличнівшивого пєрєсідента, як його брехливість, закомплексованість, нарцисизм, тупість, інфантильність, заздрість, жлобство... його і купки його менеджерів зрадників-мародерів...
Червінського відпустіть, с.ки зелені!. а потім розказуйте "как кАраблі бАроздят бАльшой тЄатр"...
розвалили, розікрали, сплюндрували Україну, сприяли загибелі тисяч українців, зруйнували життя мільйонів своїми Великими експериментами - і їм тепер заважає якесь ІПСО... усі ці 5 дебільних років зєлєнського прєздобольства - ваше особисте ІПСО проти зебільського і катастрофа України..
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28.05.2024 02:35
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Не неси муйні кацотроль.
Твої зелені бубочки у кацапів свої заводи не втратять, захищати їх від кацапів їм не потрібно. Навпаки примножать награбовані корупційні статки за рахунок України.
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28.05.2024 13:35 Відповісти
у 2019 році родина Зеленського отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 млн грн та придбала ОВДП на 5,2 млн грн.

Відзначається, що вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, тому Зеленський мав би повідомити про зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.

Проте до реєстру не надходили такі повідомлення. В офісі президента не пояснили, чому він не задекларував змін.
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28.05.2024 09:00 Відповісти
Б***ть. Як мене бісить оце «якшо ти звинувачуєш владу у чомусь, то це російське ІПСО». Перевізники встають, на підприємствах рук не хватає. Тотальна і бездумна бусифікація, провал під Вочанськом і «висновки» які зробила держава. Людей з заробітком на 10 солдат посилабть за держ кошт на передову. Заводи з виробницьва зброї в Україні недогружені, а ми все «будуємо» І бляха я маю казати, шо це все російське ІПСО. Та за кого ви громадян своїх маєте????
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28.05.2024 09:03 Відповісти
за тупориле стадо, хіба це не зрозуміло?
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28.05.2024 10:23 Відповісти
А воно походу таке і є ... Є ще окремі барани ,які кажуть - мало шкур дерете з стада -треба більше
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28.05.2024 10:29 Відповісти
Як показує практика, коли цих тупорилих баранів це задіне вони перші бігтимуть перед усіма і кричатимуть про порушення прав і утиски. Зараз в них немає боротьби холодильника і телевізора в голові, там сплошний гавномарафон в мозку, а от коли жрачка закінчуватиметься ви побачите своєрідне "зцілення".....
Ну а при найгірших варіантах, вони перші побіжать брати інший паспорт. Все по класиці
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28.05.2024 10:40 Відповісти
В суботу бачив вже на вулиці жінку яка працювала з болгаркою , знайомому з бусом постійно дзвонять - є попит на розвозку продуктів ( кого мобілізували ,хто відмовляється) не можуть знайти, порожні полиці - водії просто не доїзджають.
Але це все москальське іпсо.
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28.05.2024 09:12 Відповісти
З болгаркою то був перевдягнений ухилянт, або трансвестит.
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28.05.2024 09:16 Відповісти
Наші лохи ніколи не розуміли, де та як їх розводять кацапи.
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28.05.2024 09:14 Відповісти
Біда в тому, що влада працює на те іпсо більше за кацапів
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28.05.2024 09:25 Відповісти
Таке саме Іпсо як напад РФ на Уа в 22му році.
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28.05.2024 09:26 Відповісти
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28.05.2024 09:30 Відповісти
агонь
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28.05.2024 10:42 Відповісти
Більше схоже на центр захисту фауни ОПи, а не протидії російській дезінформації.
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28.05.2024 09:38 Відповісти
В Україні при Б/у презику Янелоху Боневтікові все прекрасно і черги вТЦК стокілометрові бо нарід побачивши в окопах 95-кварталівців,депутатів та чиновників добровільно валить на фронт бо там чекає їх вишколене в НАТОвських закладах розумне командування ,100%забезпечення від мундирів до суперозброєння від Західних держав а олігархи та злодії України такі як Аваков жертвують міліарди доларів на ППО та авіацію для ЗСУ. А Зелох з Єрмаком засадили всі тюрми та колонії корупціонерами та зрадниками.Фу...гарний сон був...
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28.05.2024 09:50 Відповісти
короче три нелегитима зечмо, таракан и ушлёпок вливают про легитимность))
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28.05.2024 10:06 Відповісти
на всіх пропагандонських срупомийках кацапських смердять про нелигітимність зелі, і авіть мумію януковича возять по світах, типу "лєгітімного"))). Сподіваюсь в українців вистачить здорового глузду не підхоплювати кацапські мантри.
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28.05.2024 10:06 Відповісти
я вже навіть і розгубилась, це кацапи вкладають в мізки отаку маячню українцям, чи українці кацапам. Але "співпраця" очевидна.
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28.05.2024 10:09 Відповісти
Тобто виконання української Конституції, де чорним по білому вказаний строк перебування президента при владі, це кацапське ІПСО ??? Той хто таке каже ще й поширює сам є частиною кацапського ІПСО, незалежно від його статусу чи назви... Зачаровані недоумки в 2019 наобирали замість українського президента оте хрипато-хуцпате кацапське ІПСО, яке все своє життя поширювало кацапське ІПСО зі сцени, знущаючисмь з України та українського народу.
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28.05.2024 10:12 Відповісти
А в Конституції ще є про вибори на УСІЙ території країни.
То як ти будеш то виконувать?
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28.05.2024 10:30 Відповісти
відповідь тобі - абсолютно спокійно все виконується, так як це виконали на виборах 2019. Чи в когось із пам"яттю погано? Чи ти забув, що вже тоді, на момент проведення виборів 2019 (і президентський і парламентських) частина території України була окупована? Чи тоді це було "другоє"??? І ми далеко не перші. Так само, як проводились вибори в Азербайджані, в Хорватії, в Ізраїлі, які частину своїх територій теж вважали окупованими, але це не заважало їм проводити вибори і парламенту і президента протягом десятиліть, поки вони не звільнили свої території. До того ж, спеціально для зелених тролів "секретна" інфа - в нашому законодавстві немає поняття "кворум", коли на виборах має проголосувати не менше ніж якийсь вказаний в законі відсоток громадян. Така наорма була в кінці 90-х років, але потім її вилучили. Тож голосування буде законним навіть в тій ситуації, яку маємо зараз. Баєчка про раптову "неможливість" проведення зміни влади через вибори (бо мовляв війна) це саме те антиукраїнське, антидержавне ІПСО, спрямоване на узурпацію влади, яка вибудовує в середині України антиконституційну, антинародну систему, яку ОПа мавпує з системи кацапської влади.
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28.05.2024 10:51 Відповісти
За твоєю мокшо-логікою Україні про вибори потрібно забути, щоб твій ліліпутєн потирав долоні від задоволення що нарешті захопив всю Україну?
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28.05.2024 13:43 Відповісти
Сама Конституція є макшанським іпсом. Той договір між людьми по якому вони зголосились жити в одній державі.
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28.05.2024 10:35 Відповісти
Ходять люди в ЕПІЦЕНТРИ - можна і на вибори сходити .
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28.05.2024 13:09 Відповісти
А в ТЦК, ВР, ОПу як ходять і не бояться, а тут зненацька виборів всі привладні щурі полякалися як чорт ладану коли строк повноважень закінчився, щоб без них такі величезні потоки повз їхні загребущі руки не пройшли та ще й путлєр по головці не погладить за втрату влади
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28.05.2024 13:48 Відповісти
В опі засіла диверсійна група *******, і на всю критику їхньої підривної діяльності вони кричать про якесь іпсо, але все це діє тільки на їхній дебільний лохторат. Україні капець якщо їх не витурити з Банкової, буде провінція рашки.
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28.05.2024 10:20 Відповісти
Немає у них вже лохторату. Де він вам ввижається? Негативний рейтинг зашкалює
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28.05.2024 13:50 Відповісти
Правда? А де ж Майдан? Вже ж зрозуміло, що з цією владою перемоги не буде. Такого бєспрєдєла (вибачаюсь за русизм, але не знаю українського перекладу) не творила жодна влада.
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28.05.2024 21:42 Відповісти
А що буде, якщо зараз УСУНУТИ Зеленьського?
А я вам скажу.
Почнеться політична свара.
Порушиться керованість усіх гілок влади.
Порушитьс керованість армією.
Куйло обов'язково скористається ситуацією, і вдарить усім, що має.
Партнери поставлять постачання зброї на паузу до визначення ситуації.
Фронт провалиться на невизначену глибину.
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28.05.2024 10:27 Відповісти
А я скажу що нічого не буде. Україна не капітулює бо Осел - ніхто.
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28.05.2024 10:37 Відповісти
Бывает чот убрать "эффективного" менеджера, это единственное верное решение. Не факт далеко что фронт обрушится так как просроченный не решает никаких военных задач и не планирует ничего стратегического. Ума нет для этого и знаний.
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28.05.2024 10:41 Відповісти
Тобто зараз все тримається на Зеленському...чи н Єрмаку?
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28.05.2024 10:44 Відповісти
А сейчас есть керованость? В чем она выражается? В том что воруют везде и всюду? В том что никто ничего не делает, так как боятся проявлять инициативу?
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28.05.2024 12:40 Відповісти
Да ну нах , буде комітет оборони де більшість військові і все буде ОК .Має бути щось схоже , як Наполеон Бонапарт розігнав ****@болів і злодіїв і почав непогано керувати .Тоді теж вся Європа сунула на Францію , але Наполеон згуртував націю і відбили ворогів .
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28.05.2024 13:02 Відповісти
Не бреши тролю. Немає жодних гілок влади, все узурповано. Єдина гілка влади це ОПа.
Порушиться керованість знищення армії посиленими темпами. Спитай Содоля, він тобі доповість.
Зброю надають українському народу, не зєшвондєрам при владі.
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28.05.2024 13:55 Відповісти
зеленский вот ипсо
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28.05.2024 10:39 Відповісти
Теперь все во всём окончательно запутаются, где правда, а где ложь!
Наверное, российскому командованию этого и надо, что бы не поверили во что-то, а они возьмут, да и ударят прорывом из Севера Украины. Давайте вспомним 2022 год. "Да не будет никакой войны", кричали все повсюду!! Готовимся к майским шашлыкам!! Надо иметь свои мозги и не терять бдительность. Мы - США, тоже не всё можем увидеть и предупредить.
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28.05.2024 10:50 Відповісти
А в Україні є опозиція! Такого роду як армія втікачів в ЄС та інші країни, у ВР, уряді, в АП ?
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28.05.2024 10:55 Відповісти
Да кто в моцковское ипсо поверит,глаза же есть у всех,экономика взлетает,народ,благодаря великому экономисту с юробразованием гетьмановичу богатеет,тарифы и налоги оплатит любые,на фронте только добровольцы,никакой насильной бусификации нет,а выборы - зачем они для такого симпатяшки,пусть правит вечно,все только за.
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28.05.2024 11:07 Відповісти
Прямо як кацапи озвучують те що будуть робити чи вже роблять..
Звісно нападу з бульбашії не буде у найближчій перспективі, а от те що през просрочений та нелигитимний як і те що людей силою змушують підписувати кортракт це суворі факти сьогодення.
Далі буде.
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28.05.2024 11:27 Відповісти
Война - это мир,
свобода - это рабство,
незнание - сила.

- Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
- Четыре.
- А если партия говорит, что их не четыре, а пять, - тогда сколько?..

Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека - вечно. И помните, что это - навечно.
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28.05.2024 11:35 Відповісти
Это казачек путинский рассказывает - Коваленко, соратник казаков, захвативших Донбасс. Они же епнутые полностью, как путин.
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28.05.2024 11:39 Відповісти
Не так давно он рассказывал, что нападение на Харьков - это ИПСО. В результате множество людей погибло. Это преступники.
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28.05.2024 11:41 Відповісти
І ще брехали , що Харківський напрямок захищений майже на всі 100% , а тепер пшик .зеля де дрони ? Де оборонні загородження ?
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28.05.2024 12:55 Відповісти
Всьо приїхали - як що ви проти малороса Вови Зєльонського, то ви агент Лубянки
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28.05.2024 11:54 Відповісти
ПНХ балаболи , переживають за зебобиків щоб і дальше бовталися в земарафоні .Адекватні люди вже давно зрозуміли що де і коли , і зрозуміли що влада брехуни .
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28.05.2024 12:51 Відповісти
А з цим шо?
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28.05.2024 12:57 Відповісти
Було б смішно, якби не було ТАК СУМНО! До речі, цей "ЦПД" цілковито "лежіть під єрмаком", тому вірити всьому тому, що він "видає на гора", - СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ!!! Особливо ДРАТУЄ те, що ці "поци з центру" всупереч Конституції України та Рішенню Конституційного Суду України досі намагаються "легітимізувати" цього КЛОУНА, місце якому ВЖЕ НЕ у кріслі Президента України, а "на нарах" у СІЗО! Також сильно дратує заперечення багатьох фактів ВИКРАДЕННЯ людей представниками т.з. "ТЦК", які діють за тими само "лекалами", як і московити на окупованих територіях! "Совпадєніє? Нє думаю"... П.С. Особиста моя думка, - агент "козир" зараз робить ВСЕ, аби СПРОВОКУВАТИ в Україні ЗАКОЛОТ, який, як доводить Історія, Допоможе московитам Захопити Україну! Ось такі справи, добродії... Особисто мені Дуже Шкода, що попри всі факти стосовно неадекватної поведінки зеленського, як Президента України, та його дій, які Сприяли захопленню ворогом величезних територій країни, в Україні є досі величезний прошарок "неадекватів", готових "цілувати у дупу" власного "вождя нації", яким себе вважає КЛОУН! На жаль, це незаперечний факт...
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28.05.2024 13:10 Відповісти
ІПСО може грунтуватися як на фактах так і на фейках. ІПСО запускається не для дискусії - маємо факт чи фейк. У неї інші цілі. Але всі, хто тут пише, сприйняли ІПСО як привід для дискусії. Тональність коментарів свідчить про те, що ІПСО результативне.
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28.05.2024 13:12 Відповісти
Не верьте глазам своим, не читайте конституцию! Оденьте шапочку из фольги и смотрите зомбимарафон. Чтобы капитально проникнуться, сядьте в позу лотоса и повторяйте Оммм.
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28.05.2024 13:21 Відповісти
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