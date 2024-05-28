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грузы (270) дальнобойщики (55) мобилизация (2602)

Дальнобойщиков, бросающих фуры за границей и сбегающих от мобилизации, хотят приравнять к ворам, - АсМАП

Далекобійників, які тікають з України із фурами, хочуть прирівняти до викрадачів

Водители намеренно не возвращаются из-за границы из-за мобилизации. Информацию о таких лицах будут передавать Интерполу.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Виктор Балин, передает Цензор.НЕТ.

Бывают случаи, когда водители международных рейсов получают право выехать за границу через систему "Шлях", однако отказываются возвращаться в Украину. Фуру компании просто бросают за границей, пытаясь избежать мобилизации.

Такие действия водителей приводят к дополнительным трудностям для компаний. Перевозчика, водитель которого не возвращается в Украину, просто блокируют в системе "Шлях", поэтому некого отправлять на маршруты за границу.

"Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем вместе с юристами и будем доводить до водителей, что они будут иметь не только проблемы с полицией, но ситуация будет рассматриваться именно как угон автомобиля", - пояснил Балин.

Он отметил, что Интерполу будут передавать информацию о таких водителях, чтобы те потом не смогли найти работу за рубежом.

Из-за этих проблем сокращается количество перевозок, что вскоре могут на себе могут ощутить экспортеры и импортеры.

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В то же время адвокат и правозащитник Андрей Лещенко заявил, что в отношении сбежавших водителей-уклонистов законодательство имеет пробелы.

"Если ты по систесе "Шлях" выехал и не вернулся, то, фактически, законодательство не признает это правонарушением. Никакой ответственности нет", - добавил он.

По его словам, мужчины "просто не смогут повторно включить в систему – вот и все".

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Топ комментарии
+32
"давайте вибєрєм маладого прєзідєнта. хуже нє будєт." (с)
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28.05.2024 09:55
+27
Коли придурки почали знімати під час рейсу з авто водіїв, що повернулись і в ТЦК то все було передбачувано і прогнозовано.
Результат - якийсь "менеджер", з тих 5-6, що з ОПи тупо хоче заблокувати міжнародний трафік. Але, ж, курва, весело і прікольно!
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28.05.2024 10:03
+25
Та чого там.... прирівнюють вже хай до "ворогів народу" чи "дисидентів" , є#анатизму ЗЕ-диктатури немає вже меж....
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28.05.2024 09:55
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Я всеодно не можу зрозуміти, яке вам до них діло? Ви так переживаєте за них? Чи переймається за транспортну компанію? Яка причина такого вашого занепокоєння?
Можу припустити, що ви просто від злоби біситесь, але це чисто моя суб'єктивна думка!
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28.05.2024 12:32 Ответить
А що на рахунок матеріально відповідальності особи? Прийом-здача матеріальних цінностей відповідальною особою? Адміністративна чи кримінальна відповідальність за матеріальну шкоду
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28.05.2024 10:40 Ответить
якщо власник авто підприємство зареєстроване в Україні, то процедура така ж. Зникла людина та авто. Заява в поліцію
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28.05.2024 11:13 Ответить
Хєрасє які ми мудрі.
Фури возять товар інколи на мільйони єврів. Це воділа глянув в накладну - ага, потім загнав в ліс розвантажив в імейл мовляв до побачення я звільняють, фура в лісі. А поліція така ну ладно ти ж імейл прислав значить не ти товар покрав, - гуляй.
Ск, скільки ж клованів...
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28.05.2024 10:45 Ответить
Andrew Moon ні так не вийде.
Товар пломбують при завантаженні.
Фури мають GPS ТРАКЕР (видно де їхав, де стояв й скільки).
Водій після розвантаження може залишити фуру на паркінгу (безкоштовні є у ЄС) ПІД КАМЕРОЮ.
Справа не у водіях, проблема що у владі в Україні седять вороги-зрадники які розвалюють країну з середини під ширмою єдиного телеЛохоФони та відсіків від "найпотужної янєтряпки"!
А потім скажуть -"ну....шо ж.... проє#алі".
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28.05.2024 11:25 Ответить
Не вийде що?. Ти кинув фуру без нагляду, ти відповідаєш за її вміст і за саму фуру, яка вартує до 120.000. Пломба дійсна за умови що ти її пред'явив вантажоотримувачу і він не має претензій. Мій знайомий так повертався в Україну в перші дні війни. Йому литовці дозволили лишити фуру на парковці у вигляді виключення.
А то шо влада в нас муддя не відміняє мудья серед мудрого наріду.
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28.05.2024 11:52 Ответить
Andrew Moon в Україні, можливо, водій відповідає ЗА ВСЕ.
Треба бути повним ідіотом щоб кинути авто з вантажем на узбіччі. Спокійно доїхав, розвантажився, заїхав під камеру на безкоштовну парковку, зробив фото-відео що авто ціле, написав на фірму що у зв'язку з депресією неможеш більше керувати авто й попросив звільнити тебе. Все.
А якщо кинув на узбіччі то у Законі вже даАвно все прописано що й як.
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28.05.2024 12:02 Ответить
Ага вкрав машину, покатався. Кинув зробивши фото-відео, - невінуват.
Я тобі написав що подібне пройде лише при нормальних відносинах між водієм і роботодавцем. Якщо ні, то твоє фото- відео можна запхать куди не світить сонце і тебе достануть заявивши про викрадення авто і що там обладнання було на стотищ яке пропало...
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28.05.2024 12:17 Ответить
В сенсі вкрав? Andrew Moon ти мариш.
Роботодавець може написати що там у фурі був міліард міліардів, але це доведеться доводити, й те що водій щось вкрав доведеться доводити.
Водій у ЄС НЕ Є В'ЯЗНЕМ прикованим до авто, водій не є охоронцем вантажу чи фури, чи пального у баку, й за те що ти залишив авто на паркінгу ПОКАРАННЯ У ЄС НЕМАЄ. Без фото й відео навіть, роботодавець може поцілувати водія у дупу якщо той не схоче більше їхати й у ЄС водія за це НІХТО НЕ ПОКАРАЄ.
П. С. Пиши свою маячню комусь іньшому. Мені досить вже, відповіді тобі більше не буде.
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28.05.2024 12:47 Ответить
Очікувано злився.
Тебе не за залишення фури на паркінгу пресуватимуть, а за те що ти її вкрав, про що буде заява роботодавця. Я розумію що ти просто тупуватий бот тому може попроси товарісч майора щоб він тебе просвітивпрл різницю.
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28.05.2024 13:07 Ответить
Не филюйся так...весь товар , як і фура...застраховані !
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28.05.2024 11:58 Ответить
Та ти шо. Страховка від пограбування не відміняє арешт злодія.
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28.05.2024 12:11 Ответить
Andrew Moon злодієм може визнати тільки суд. Й треба докази , суд у ЄС "по дзвінку" не працює!
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28.05.2024 12:41 Ответить
Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном та тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв

Чому мені здається, що ім, за кордоном, буде вже якось погуй на ці страшні залякування?
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28.05.2024 10:07 Ответить
Впевнений що не буде "больно" коли їх заженуть в бази даних як тих що вкрали грузовик, можливо ще й з грузом, хто таку радість на роботу візьме?
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28.05.2024 10:16 Ответить
так він пофакту не вкрав, а на паркінгу залишив, рідко чув що хтось таки просто кидав машину на узбіччі.... Тож не все так однозначно, і їм буде пофігу)
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28.05.2024 11:56 Ответить
Та да, - злодія вкравшого фуру з радістю прийме на роботу люба євро фірма...
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28.05.2024 10:50 Ответить
Помимо вышесказанного, их еще могут и в Украину вернуть.
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28.05.2024 11:15 Ответить
відсутній склад злочину. ви про що. людина їхала стало погано, лишив авто - повідомив поліцію. Далі відносини лише між українським роботодавцем та людиною зі статусом тимчасового захисту за кордоном
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28.05.2024 10:09 Ответить
Ага, їхав, стало зле, і так зле, що вирішив не повертатися.
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28.05.2024 10:47 Ответить
це його справи. він не раб. власник автомобіля може звернутися в поліцію, а поліція вже має повноваження звертатися в інтерпол для пошуку авто за кордоном
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28.05.2024 11:04 Ответить
Господи, яка сцикопіхотна мерзота.
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28.05.2024 10:10 Ответить
А шо вони вкрали? Своє життя у слуг урода?
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28.05.2024 10:13 Ответить
А мудил дєрьмаківської контори що витягають водіїв з вантажівок а ті кидають на дорозі до кого прирівняють??
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28.05.2024 10:18 Ответить
Отак з майданівців зробили навіть не паРашу а північну корею під улюлюкання подолякоскоту
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28.05.2024 10:19 Ответить
По суті дефективні менеджери просто виконують оманські домовленості
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28.05.2024 10:20 Ответить
Це так ментально по нашому: наробити херні а потім звинувачувати кого завгодно тільки не себе.
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28.05.2024 10:22 Ответить
Я думаю, що найближчим часом ми розробимо разом із юристами і будемо доводити до водіїв, що вони матимуть не лише проблеми з поліцією, а саме розглядатися ситуація як викрадення автомобіля", - пояснив Балін. Балін вже зробив "словесним поносом" все , для того,асоціація перевізників , залишилася без водіїв взагалі...
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28.05.2024 10:24 Ответить
Это слишком далеко - так думать. Оно умеет только в голову есть
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28.05.2024 10:37 Ответить
Авто зоставляється не на узбіччі дороги. І не з товаром..Так що хай не звиздять.

А ще нехай розкажуть таємницю, де в країні поділися сотні тисяч моряків цивільного флоту. Вони також не вернулися з рейсів.

Справа тут не в війні. Ніхто при розуму. не буде вертатися в неволю. Яку створили для людей їхні зелені "слуги".
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28.05.2024 10:25 Ответить
а чому цей Балін ще досі не на передовій? ТЦК, непорядок!!
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28.05.2024 10:26 Ответить
Заборона - наше всьо. Ви дозабороняєтьеся, совки кончені, шо будете абсолютно у всьому звинувачувати міфічне "російське іпсо"
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28.05.2024 10:28 Ответить
машина може і пуста бути. Навіщо з товаром кидати. А машина пуста, їхати не можу бо захворів....стоїть на парковці. Складу злочину нема.
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28.05.2024 10:30 Ответить
если водитель сообщает владельцу точное нахождение автомобиля - привлечь его к уголовной ответственности не получится
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28.05.2024 10:31 Ответить
В случае, если не оговорено, что такое может быть.
Автомобиль, тем более грузовой, является ценным имуществом, и его водителю передавали вместе с документами, укомплектованным и заправленным.
Это имущество передаётся под роспись (как правило), потому что водитель выступает доверенным лицом перевозчика по приёмке-передаче груза, если нет экспедитора.
Всё это может и будет оценено в ущерб, а вот админка или криминал, как прокуратура оформит.
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28.05.2024 10:57 Ответить
чья прокуратура, польская или румынская?
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28.05.2024 11:09 Ответить
Бл#дь....як ви "совки" вже зає#али!!!
Здав-прийняв, дата, подпісь......
Фура й вантаж ЗАСТРАХОВАНІ. Водій не несе матеріальної відповідальності за фуру чи вантаж, це у нормальних країнах.
Якщо я залишу у Британії фуру на паркінгу й поїду терміново до дому бо щось у сім'ї чи просто "нервовий зрив" то мені НІЧОГО НЕ БУДЕ, З О В С І М. Товар, якщо зникне з фури то ВОНИ МАЮТЬ ДОВЕСТИ що то я його вкрав а не я маю доводити що його не чіпав!!!
****.... тут половина коментаторів чи школота, чи з зекоманди ідіоти людям мізкі засирають!!!
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28.05.2024 11:34 Ответить
В Британії якщо таке утнеш, то роботу вже не знайдеш. Будеш під мостом в коробці жити.
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28.05.2024 13:10 Ответить
У Британії до людей ставляться як ЖО ЛЮДЕЙ!
Й навіть якщо так зробиш роботу знайдеш.
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28.05.2024 13:35 Ответить
Знайдеш, тільки вже не водієм, бо нічого дорожче віника тобі не довірять після такого.
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28.05.2024 18:32 Ответить
Ось тобі конкретно посилання на кодекс законів про працю з таким випадком.
(Але у водіїв немає повної відвідальністі, згідно закону).

згідно з нормамиhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n774 ст. 134 КЗпП відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації у випадках, коли майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами (п. 2 ст. 134 КЗпП).

І ще, якщо страхова покриває такий випадок, коли водій залишив авто, то це не означає, що у страхової компанії не буде питань до конкретного водія у наступному.
Це як з моряками, якщо ти косячиш у одної крюінгової компанії, і вони тебе не дають контракт через це, то якимось дивним чином, інші крюінгової компанії про це теж знають.
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28.05.2024 18:11 Ответить
віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) Віктор Балін

черговий тупий зе!дегенарат!
що саме воно передасть в інтерпол?
суцільна профанація, та залякування мудрого наріду!
відсмокче, балін, у кожного водія, як що знайде, звісно. а от, водії, дуже легко можуть знайти баліна!
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28.05.2024 10:32 Ответить
Отакої! А читаю коментарі типу: "Ой, нашого водія затримали на кордоні..." А виявляється є випадки, коли треба не випускати.
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28.05.2024 10:34 Ответить
Хотят и тут обосраться
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28.05.2024 10:36 Ответить
вже насмердів.мабуть тому,що всрався???
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28.05.2024 10:41 Ответить
Очевидно, що в Україні хочуть повністую знищити бізнес, промисловість , обікрасти населення, знищити тих, кому нема чим($$$) відмазатися від незаконной " мобілізації" ( стану війни немає, воєнного стану немає , ніхто не оголошував війну, тарифи чомусь ростуть(?). 👈
Тобто - українців вирішили винищити, заселити в Україну інші етноси, заселяти їх будуть в квартири і будинки українців, яки скоро будуть забирати за борги) -
Цих іноземців( ясна річ, що вони з відсталих , зруйнованих країн - Африки, АзіЇ , Латинської Америки) .будуть використовувати для роботи в полях ( кукуруза, рабс, картопля, канабіс).
Ці емігранти легко замінять українців ( тим більше після двох майданів - українці стали ворогами і для своєї "еліти" і для світової теж👈
Пригадайте також того Гетьманцева, який робить все, щоб знищити українськи бізнес.
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28.05.2024 10:38 Ответить
Не повіриш, відсталіших ..дуууже важко знайти.
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28.05.2024 12:15 Ответить
Можливо і так, але емігранти менше вимагають, більше мовчать - тому вони і корисні для будь якої влади👈
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28.05.2024 12:33 Ответить
Не крадіїв, а злодіїв
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28.05.2024 10:43 Ответить
За такою ж логікою всіх хто змусив водіїв до втечі можна сміливо прирівнювати до найманих убивць
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28.05.2024 10:43 Ответить
А ухилянтів ,які тікають від мобілізації і потім стають президентами гавнокомандучими ,що чекає ?
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28.05.2024 10:46 Ответить
...Интерполу будут передавать информацию о таких водителях, чтобы те потом не смогли найти работу за рубежом. Источник:
Чего бл..ь???0_о А Интерпол в курсе, что на него это существо возложило новые обязанности?
Ладно чего это я - это же как всегда...
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28.05.2024 10:51 Ответить
за статки зевлади воювати не буду якщо вкрав то йди сам
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28.05.2024 10:55 Ответить
То будеш за ***** , з шваброю в жопі.
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28.05.2024 11:37 Ответить
Ця схема через систему "Шлях" для бажаючих здриснути з України діє вже 26 місяців Завдяки ній синуля портнова втік за кордон і синок нардепки від "Слуг" копанчук і ще багато хто.
Але до цього часу ця схема працює: за той час доки має повернутись перший неповерненець - псевдо-водій лже-перевізника, що внесений у систему "Шлях", бенефіціари встигають переправити десятки втікачів, заробляючи на цій темі сотні тисяч $.
А далі можна відкрити свіжу "фірму-перевізника" і так по колу. Бізнес.
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28.05.2024 11:14 Ответить
Прирівняти до крадіїв, далі тюрма, потім- добровольно на фронт ...така багатоходівочка
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28.05.2024 11:18 Ответить
Я взагалі не засуджую водіїв, якщо це єдиний шлях вирватись з концлагеря на волю.

Більше здивувала людожерська позиція "асоціації": замість того, щоб тиснути на владу у прийнятті адекватних рішень, асоціація вирішила приєднатись до закручування гайок. Думаю, результат довго не забариться.

Всі сміялись з Рашки, а тепер як воно? По факту маємо наступне:
- з рашки можна виїхати, а з України - ні;
- на рашці нема примусової мобілізації, а в Україні - є.
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28.05.2024 11:23 Ответить
Алекс на Засрашці є примусова мобілізація. Там просто немає свободи слова, тому всі мовчать журнашлюшки рашиські й вам здається що там чогось немає.
Й виїхати з Засрашки зараз не так просто.
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28.05.2024 11:39 Ответить
то чого у вас прапорець американський. Їдьте в рашу, якщо там все так чудово.
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29.05.2024 00:55 Ответить
А в яку "далеку путь" пошле Інтерпол цих заявників? Особливо, якщо товар доставлений чи автівка з товаром стоїть на стоянці з охороною. Ну а водій звільнився "по телефону". І що?

Це було прогнозовано, коли броню отримали пересувні шапіто та "тєлємарафєт", а підприємства, що забезпечують роботу - ні.
Робота зі знищення економіки, що почалася ще наприкінці 2019-го, зараз, під час війни, лише набирає оберти.

Хоча... Ну хто я такий, щоб критикувати найвеличнішого лідора Всесвіту? Он провідні економісти та фінансисти світу стоять в черзі на факультативи юридичного факультету криворізського універу, де вчився такий "геній"! За право пройти стажировку в "трускавецькій академії" готові платити сотні мільйонів! А черга на вступ до "університету майбутнього", відкриття якого анонсувало це "геніальне створіння", розписана на найближчі 50 років!

До речі! Вишенькою на торті стала новина про закриття Чернігівського драмтеатру через призив їх співробітників. А от гівноквартал, лігасміху, розсмішикоміка - тільки розширюються, гастролюють і знімають нові сезони!
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28.05.2024 11:25 Ответить
Воровство это присвоение.
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28.05.2024 11:30 Ответить
Идиоты ***,дайте шоферам бронь,а они придумывают людям наказания,нквдэшники гребаны,на фронт отправьте полицаев,прокуроров,податкивцев,таможенников и прочую дребедень на бюджетном подсосе.
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28.05.2024 11:56 Ответить
І що вони вкрали? Проте крадіїв яки справді грабують і знищують ЗСУ, Україну, за яких гинуть люди, мабуть назвуть далекобійниками. Шапіто-95 в масштабах України.
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28.05.2024 12:19 Ответить
Не так страшні польські хфермери,як наші дебіли у владі
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28.05.2024 13:01 Ответить
Вчіть і наймайте жінок на автоперевезення.
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28.05.2024 14:17 Ответить
Скажу так. У роботодавців для моряків є так званий блек ліст. Там є різні причини туди попасти. Але це суттєво впливає на можливість найму на роботу для представника із цього списку. Для водіїв фур таке саме може бути. Хто довірить тобі майно на лімон, коли ти можеш просто кинути його де завгодно та втекти. Явно водіїв будуть перевіряти при наймі, чи не з таких він. Це якщо не посадять за крадіжку фури.
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28.05.2024 14:58 Ответить
Нічого гіршого придумати складно. Це не матиме позитивного вирішення.
І дуже скоро буде зрозуміло, хто і для чого має бути корисним.
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28.05.2024 18:25 Ответить
))
"...будем доводить до водителей, что они будут иметь не только проблемы с полицией, но ситуация будет рассматриваться именно как угон автомобиля"... ))))

До ЛАМПОЧКИ ваша лапша на уши...!!!)))
В юриспруденции есть чёткое определение "угон транспортного средства " , там что снова МИМО!!!!
))(
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28.05.2024 18:45 Ответить
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