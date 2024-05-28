Дальнобойщиков, бросающих фуры за границей и сбегающих от мобилизации, хотят приравнять к ворам, - АсМАП
Водители намеренно не возвращаются из-за границы из-за мобилизации. Информацию о таких лицах будут передавать Интерполу.
Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Виктор Балин, передает Цензор.НЕТ.
Бывают случаи, когда водители международных рейсов получают право выехать за границу через систему "Шлях", однако отказываются возвращаться в Украину. Фуру компании просто бросают за границей, пытаясь избежать мобилизации.
Такие действия водителей приводят к дополнительным трудностям для компаний. Перевозчика, водитель которого не возвращается в Украину, просто блокируют в системе "Шлях", поэтому некого отправлять на маршруты за границу.
"Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем вместе с юристами и будем доводить до водителей, что они будут иметь не только проблемы с полицией, но ситуация будет рассматриваться именно как угон автомобиля", - пояснил Балин.
Он отметил, что Интерполу будут передавать информацию о таких водителях, чтобы те потом не смогли найти работу за рубежом.
Из-за этих проблем сокращается количество перевозок, что вскоре могут на себе могут ощутить экспортеры и импортеры.
В то же время адвокат и правозащитник Андрей Лещенко заявил, что в отношении сбежавших водителей-уклонистов законодательство имеет пробелы.
"Если ты по систесе "Шлях" выехал и не вернулся, то, фактически, законодательство не признает это правонарушением. Никакой ответственности нет", - добавил он.
По его словам, мужчины "просто не смогут повторно включить в систему – вот и все".
Пожалуйста, подождите...
Можу припустити, що ви просто від злоби біситесь, але це чисто моя суб'єктивна думка!
Фури возять товар інколи на мільйони єврів. Це воділа глянув в накладну - ага, потім загнав в ліс розвантажив в імейл мовляв до побачення я звільняють, фура в лісі. А поліція така ну ладно ти ж імейл прислав значить не ти товар покрав, - гуляй.
Ск, скільки ж клованів...
Товар пломбують при завантаженні.
Фури мають GPS ТРАКЕР (видно де їхав, де стояв й скільки).
Водій після розвантаження може залишити фуру на паркінгу (безкоштовні є у ЄС) ПІД КАМЕРОЮ.
Справа не у водіях, проблема що у владі в Україні седять вороги-зрадники які розвалюють країну з середини під ширмою єдиного телеЛохоФони та відсіків від "найпотужної янєтряпки"!
А потім скажуть -"ну....шо ж.... проє#алі".
А то шо влада в нас муддя не відміняє мудья серед мудрого наріду.
Треба бути повним ідіотом щоб кинути авто з вантажем на узбіччі. Спокійно доїхав, розвантажився, заїхав під камеру на безкоштовну парковку, зробив фото-відео що авто ціле, написав на фірму що у зв'язку з депресією неможеш більше керувати авто й попросив звільнити тебе. Все.
А якщо кинув на узбіччі то у Законі вже даАвно все прописано що й як.
Я тобі написав що подібне пройде лише при нормальних відносинах між водієм і роботодавцем. Якщо ні, то твоє фото- відео можна запхать куди не світить сонце і тебе достануть заявивши про викрадення авто і що там обладнання було на стотищ яке пропало...
Роботодавець може написати що там у фурі був міліард міліардів, але це доведеться доводити, й те що водій щось вкрав доведеться доводити.
Водій у ЄС НЕ Є В'ЯЗНЕМ прикованим до авто, водій не є охоронцем вантажу чи фури, чи пального у баку, й за те що ти залишив авто на паркінгу ПОКАРАННЯ У ЄС НЕМАЄ. Без фото й відео навіть, роботодавець може поцілувати водія у дупу якщо той не схоче більше їхати й у ЄС водія за це НІХТО НЕ ПОКАРАЄ.
П. С. Пиши свою маячню комусь іньшому. Мені досить вже, відповіді тобі більше не буде.
Тебе не за залишення фури на паркінгу пресуватимуть, а за те що ти її вкрав, про що буде заява роботодавця. Я розумію що ти просто тупуватий бот тому може попроси товарісч майора щоб він тебе просвітивпрл різницю.
Чому мені здається, що ім, за кордоном, буде вже якось погуй на ці страшні залякування?
А ще нехай розкажуть таємницю, де в країні поділися сотні тисяч моряків цивільного флоту. Вони також не вернулися з рейсів.
Справа тут не в війні. Ніхто при розуму. не буде вертатися в неволю. Яку створили для людей їхні зелені "слуги".
Автомобиль, тем более грузовой, является ценным имуществом, и его водителю передавали вместе с документами, укомплектованным и заправленным.
Это имущество передаётся под роспись (как правило), потому что водитель выступает доверенным лицом перевозчика по приёмке-передаче груза, если нет экспедитора.
Всё это может и будет оценено в ущерб, а вот админка или криминал, как прокуратура оформит.
Здав-прийняв, дата, подпісь......
Фура й вантаж ЗАСТРАХОВАНІ. Водій не несе матеріальної відповідальності за фуру чи вантаж, це у нормальних країнах.
Якщо я залишу у Британії фуру на паркінгу й поїду терміново до дому бо щось у сім'ї чи просто "нервовий зрив" то мені НІЧОГО НЕ БУДЕ, З О В С І М. Товар, якщо зникне з фури то ВОНИ МАЮТЬ ДОВЕСТИ що то я його вкрав а не я маю доводити що його не чіпав!!!
****.... тут половина коментаторів чи школота, чи з зекоманди ідіоти людям мізкі засирають!!!
Й навіть якщо так зробиш роботу знайдеш.
(Але у водіїв немає повної відвідальністі, згідно закону).
згідно з нормамиhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n774 ст. 134 КЗпП відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації у випадках, коли майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами (п. 2 ст. 134 КЗпП).
І ще, якщо страхова покриває такий випадок, коли водій залишив авто, то це не означає, що у страхової компанії не буде питань до конкретного водія у наступному.
Це як з моряками, якщо ти косячиш у одної крюінгової компанії, і вони тебе не дають контракт через це, то якимось дивним чином, інші крюінгової компанії про це теж знають.
черговий тупий зе!дегенарат!
що саме воно передасть в інтерпол?
суцільна профанація, та залякування мудрого наріду!
відсмокче, балін, у кожного водія, як що знайде, звісно. а от, водії, дуже легко можуть знайти баліна!
Тобто - українців вирішили винищити, заселити в Україну інші етноси, заселяти їх будуть в квартири і будинки українців, яки скоро будуть забирати за борги) -
Цих іноземців( ясна річ, що вони з відсталих , зруйнованих країн - Африки, АзіЇ , Латинської Америки) .будуть використовувати для роботи в полях ( кукуруза, рабс, картопля, канабіс).
Ці емігранти легко замінять українців ( тим більше після двох майданів - українці стали ворогами і для своєї "еліти" і для світової теж👈
Пригадайте також того Гетьманцева, який робить все, щоб знищити українськи бізнес.
Чего бл..ь???0_о А Интерпол в курсе, что на него это существо возложило новые обязанности?
Ладно чего это я - это же как всегда...
Але до цього часу ця схема працює: за той час доки має повернутись перший неповерненець - псевдо-водій лже-перевізника, що внесений у систему "Шлях", бенефіціари встигають переправити десятки втікачів, заробляючи на цій темі сотні тисяч $.
А далі можна відкрити свіжу "фірму-перевізника" і так по колу. Бізнес.
Більше здивувала людожерська позиція "асоціації": замість того, щоб тиснути на владу у прийнятті адекватних рішень, асоціація вирішила приєднатись до закручування гайок. Думаю, результат довго не забариться.
Всі сміялись з Рашки, а тепер як воно? По факту маємо наступне:
- з рашки можна виїхати, а з України - ні;
- на рашці нема примусової мобілізації, а в Україні - є.
Й виїхати з Засрашки зараз не так просто.
Це було прогнозовано, коли броню отримали пересувні шапіто та "тєлємарафєт", а підприємства, що забезпечують роботу - ні.
Робота зі знищення економіки, що почалася ще наприкінці 2019-го, зараз, під час війни, лише набирає оберти.
Хоча... Ну хто я такий, щоб критикувати найвеличнішого лідора Всесвіту? Он провідні економісти та фінансисти світу стоять в черзі на факультативи юридичного факультету криворізського універу, де вчився такий "геній"! За право пройти стажировку в "трускавецькій академії" готові платити сотні мільйонів! А черга на вступ до "університету майбутнього", відкриття якого анонсувало це "геніальне створіння", розписана на найближчі 50 років!
До речі! Вишенькою на торті стала новина про закриття Чернігівського драмтеатру через призив їх співробітників. А от гівноквартал, лігасміху, розсмішикоміка - тільки розширюються, гастролюють і знімають нові сезони!
І дуже скоро буде зрозуміло, хто і для чого має бути корисним.
"...будем доводить до водителей, что они будут иметь не только проблемы с полицией, но ситуация будет рассматриваться именно как угон автомобиля"... ))))
До ЛАМПОЧКИ ваша лапша на уши...!!!)))
В юриспруденции есть чёткое определение "угон транспортного средства " , там что снова МИМО!!!!
))(