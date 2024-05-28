РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12096 посетителей онлайн
Новости
5 173 46
Кабмин (13505) отключение света (397)

Рада, ТЦК и больницы: Кабмин определил, кому не будут отключать свет. СПИСОК

Кому не відключатимуть світло

Кабинет Министров определил объекты, на которые не будут действовать отключения электроэнергии.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 600, передает Цензор.НЕТ.

Так, Кабмин внес в перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение, такие объекты:

  • объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения;
  • учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;
  • воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в частности объекты, используемые для 9 территориальной громады в условиях военного положения);
  • предприятия оборонного комплекса Украины, в частности те, которые выполняют мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта;
  • предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны, предприятия с непрерывным циклом производства;
  • электронные коммуникационные сети:
  • органы государственной власти (Верховная Рада, Кабинет Министров, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).

В постановлении отмечается, что перечни критически важных объектов готовятся и утверждаются областными, Киевской городской госадминистрациями (военными администрациями).

Также читайте: Кабмин исключил каннабис из списка тяжелых наркотиков
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Чому пересувного цирку немає в списку?
показать весь комментарий
28.05.2024 12:16
+15
Верховна рада, там можуть самі виробляти електроенергію і на продаж вистачить, пам'ятаєте про ********* палички.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:24
+12
"Продай собаку, щоб сплатити за комунальні послуги. Таку пораду дав народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар в ефірі 112 каналу глядачці, яка зателефонувала у студію." А це пам'ятаєте?))
показать весь комментарий
28.05.2024 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому пересувного цирку немає в списку?
показать весь комментарий
28.05.2024 12:16 Ответить
Бо цирк - уєхал!
показать весь комментарий
28.05.2024 12:18 Ответить
ага !!! а зе-клоуни залишилися ...
показать весь комментарий
28.05.2024 12:19 Ответить
Як нема? 9-та територіальна громада...
показать весь комментарий
28.05.2024 12:42 Ответить
Об'єкт критичної інфраструктури.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:22 Ответить
підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни,

Так цирки отнесли к критически важным для экономики, так что они попадают под этот список.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:28 Ответить
останнім у списку для рахування грошей залишать цілодобово
показать весь комментарий
28.05.2024 12:16 Ответить
Офіс 95го кварталу! Це надкритичний об'єкт.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:17 Ответить
Самий важливий об'єкт це квартира папе Саша і маме Ріва. Мабуть окремий фідер від скромної хатинки Самого-Самого.
показать весь комментарий
28.05.2024 13:54 Ответить
В Італії?
показать весь комментарий
28.05.2024 16:16 Ответить
все вірно - ухилянтам в раді та тцк треба мати світло, а всі інші і так підуть в окопи їх захищати
показать весь комментарий
28.05.2024 12:17 Ответить
об'єкти, що використовуються для 9 територіальної громади в умовах воєнного стану Джерело:

Що це за об'єкти такі? шапіто-95?
показать весь комментарий
28.05.2024 12:23 Ответить
саме цікаве як обленерго будуть чисто технічно реалізовувати це "геніальне рішення" ??? їздити по вулицях і відключати автомати на кожному низьковольтному фідері (0,4кВ) на підстанції вручну ??? що за цирк, маразм ???
показать весь комментарий
28.05.2024 12:23 Ответить
Все можна дистанційно зробити. Зараз не початок 20 сторіччя
показать весь комментарий
28.05.2024 12:29 Ответить
Не все)) я нижче свою ситуацію змалювала))
показать весь комментарий
28.05.2024 12:32 Ответить
та Ви що серйозно ??? Ви хоч одну низковольтну ТР, десь у містечку типу райцентру на 5-20 тс. жителів чи в смт., селі, з перекошеними та згорілими на половину автоматичними вимикачами бачили ??? Ви уявляєте скільки бабла треба вкласти в щоб це автоматизувати ??? а олігархічні обленерго в тому плані навіть "пукнути", без дотацій держави, не хочуть - їх і так усе влаштовує ...
зараз наприклад відключають лінії напругою 110 та 30 кВ на центральних розподільчих підстанціях обленерго, а це автоматично означає відключення підстанцій районного рівня при чому зразу декілька які сидять на цих лініях !!! в блекауті зими 2022-23 року вимикали лінії 10кВ на підстанція районного рівня (підстанція на 1-2 ОТГ) !!!
показать весь комментарий
28.05.2024 12:42 Ответить
330 кВ?
показать весь комментарий
28.05.2024 15:18 Ответить
220кВ, 330кВ і вище це рівень Укренерго ... а в обленерго лінії 110кВ та нижче, аж до низбковольтних 220/380В ...
показать весь комментарий
28.05.2024 20:30 Ответить
В нас будинок й декілька поряд, будував завод, оборонний. Сам завод був підключений до залізниці, тому й дома - незнаю яким матюком, були теж на неї заведені. І перші місяці електрики з матюками ходили й вимикали будинки. А потім нас перепідключили як звичайних побутових))
показать весь комментарий
28.05.2024 12:31 Ответить
що саме цікаве - залізницю, або як кажуть у нас, колію, почали виключати зараз також ... минулого блекауту цього не було ... так що рішення зе-влади з олігархічними обленерго чим раз геніальніші ...
показать весь комментарий
28.05.2024 12:48 Ответить
Раде надо включать свет, если пришло 226 рыл. Если меньше- каждому по свечке в дупу.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:23 Ответить
Верховна рада, там можуть самі виробляти електроенергію і на продаж вистачить, пам'ятаєте про ********* палички.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:24 Ответить
"Продай собаку, щоб сплатити за комунальні послуги. Таку пораду дав народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар в ефірі 112 каналу глядачці, яка зателефонувала у студію." А це пам'ятаєте?))
показать весь комментарий
28.05.2024 12:31 Ответить
На утримання собаки, йде купа грошей. Порада була слушна
показать весь комментарий
28.05.2024 12:35 Ответить
На утримання привладних підарасів йдуть мільярди. То чому б не продати їх?
показать весь комментарий
28.05.2024 12:52 Ответить
Кому вони треба? Втопити, як Муму і всіх ділов.
показать весь комментарий
28.05.2024 16:40 Ответить
Ну то матір свою продай, на її утримання також йде купа грошей. А заробиш більше ніж за собаку.
показать весь комментарий
28.05.2024 16:20 Ответить
Ти хворий на голову собачник?
показать весь комментарий
28.05.2024 22:53 Ответить
Ні, це ти хвора істота як і той уйобок брагар, щоб пропонувати продавати своїх собак - це треба бути геть ********.
показать весь комментарий
28.05.2024 23:43 Ответить
Не матюкайся. Цим ти себе принижуєш
показать весь комментарий
29.05.2024 00:21 Ответить
Я принижую себе матюками, а ти тим, що тупий зелений *****.
показать весь комментарий
29.05.2024 01:24 Ответить
Задоволення отримуєш, принижуючи себе? Та ти збоченець!
показать весь комментарий
29.05.2024 14:03 Ответить
одна з цих держустанов працює, одна ну теж працює з натяжкою, одна - ніхріна не працює і їй точно можна вирубати світло.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:29 Ответить
От цікаво - під моєю квартирою, державна лікарня. Її відключати не будуть, а мене будуть. Як це можливо технічно?
показать весь комментарий
28.05.2024 12:33 Ответить
Як це так?? Таке раніш тільки для медобщаг робили..
показать весь комментарий
28.05.2024 12:35 Ответить
Живу на першому поверсі, але по факту він другий. Внизу амбулаторія
показать весь комментарий
28.05.2024 12:38 Ответить
Нам будинок електрик вручну вимикав на розподільному загальнодомовому щитку. А у Вас мабудь, буде абсурдніше - пробки викручувать почнуть..з них станеться..
показать весь комментарий
28.05.2024 13:00 Ответить
З тієї ВР, КМ та ОПи - ніякого зиску. Їх й зовсім розігнати можна.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:34 Ответить
та Ви що ??? немажна, в жодному разі - де ця куча, ві пору тис. трутнів, харчуватися буде ...
показать весь комментарий
28.05.2024 12:59 Ответить
Поліцаям і прокурорським електроенергія на фіга?
показать весь комментарий
28.05.2024 12:54 Ответить
Все справедливо,в держустановах кондиционеры должны работать круглосуточно,люди из высших каст должны работать в нормальных условиях.
показать весь комментарий
28.05.2024 13:00 Ответить
Тому що пересувний цирк знаходиться у раді.
показать весь комментарий
28.05.2024 13:50 Ответить
а Раді навіщо світло? там у них є один "законодавець" який пропонує світло динамомашинами крутити. Вперед!!
показать весь комментарий
28.05.2024 13:55 Ответить
І добавте до цього всього - будівлі які на лінії та живляться від одного трансформатора з тцк, ***** та іншої *******.
Не пощастило жити біля тцк, мусарні, прокуратури або суду - то сиди годинами без світла раб, для тебе жмені електроенергії не вистачило.
показать весь комментарий
28.05.2024 16:15 Ответить
ослораде тоже отключайте свет один хер ....................пинают.или снова какой нибудь недоумок что то придумает-продажа собак была,налог на бездетность тоже................................феерические дауны.......................................
показать весь комментарий
28.05.2024 16:37 Ответить
 
 