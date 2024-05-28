Рада, ТЦК та лікарні: Кабмін визначив, кому не відключатимуть світло. ПЕРЕЛІК
Кабінет Міністрів визначив об’єкти, на які не діятимуть відключення електроенергії.
Про це йдеться в постанові Кабміну № 600, передає Цензор.НЕТ.
Так, Кабмін вніс до переліку критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, такі об'єкти:
- об’єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення;
- заклади охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
- військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема об’єкти, що використовуються для 9 територіальної громади в умовах воєнного стану);
- підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;
- підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;
- електронні комунікаційні мережі:
- органи державної влади (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об’єкти ДСНС).
У постанові зазначається, що переліки критично важливих об’єктів готуються та затверджуються обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями).
Топ коментарі
+20 Gary Grant
показати весь коментар28.05.2024 12:16
+15 krot_lub
показати весь коментар28.05.2024 12:24
+12 Valentina Grin
показати весь коментар28.05.2024 12:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Так цирки отнесли к критически важным для экономики, так что они попадают под этот список.
Що це за об'єкти такі? шапіто-95?
зараз наприклад відключають лінії напругою 110 та 30 кВ на центральних розподільчих підстанціях обленерго, а це автоматично означає відключення підстанцій районного рівня при чому зразу декілька які сидять на цих лініях !!! в блекауті зими 2022-23 року вимикали лінії 10кВ на підстанція районного рівня (підстанція на 1-2 ОТГ) !!!
Не пощастило жити біля тцк, мусарні, прокуратури або суду - то сиди годинами без світла раб, для тебе жмені електроенергії не вистачило.