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Кабмін (13940) відключення світла (1021)

Рада, ТЦК та лікарні: Кабмін визначив, кому не відключатимуть світло. ПЕРЕЛІК

Кому не відключатимуть світло

Кабінет Міністрів визначив об’єкти, на які не діятимуть відключення електроенергії.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 600, передає Цензор.НЕТ.

Так, Кабмін вніс до переліку критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, такі об'єкти:

  • об’єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення;
  • заклади охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
  • військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема об’єкти, що використовуються для 9 територіальної громади в умовах воєнного стану);
  • підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;
  • підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;
  • електронні комунікаційні мережі:
  • органи державної влади (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об’єкти ДСНС).

У постанові зазначається, що переліки критично важливих об’єктів готуються та затверджуються обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями).

Також читайте: Кабмін доручив провести аудит системи блокування податкових накладних

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Топ коментарі
+20
Чому пересувного цирку немає в списку?
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28.05.2024 12:16
+15
Верховна рада, там можуть самі виробляти електроенергію і на продаж вистачить, пам'ятаєте про ********* палички.
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28.05.2024 12:24
+12
"Продай собаку, щоб сплатити за комунальні послуги. Таку пораду дав народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар в ефірі 112 каналу глядачці, яка зателефонувала у студію." А це пам'ятаєте?))
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28.05.2024 12:31
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Чому пересувного цирку немає в списку?
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28.05.2024 12:16 Відповісти
Бо цирк - уєхал!
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28.05.2024 12:18 Відповісти
ага !!! а зе-клоуни залишилися ...
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28.05.2024 12:19 Відповісти
Як нема? 9-та територіальна громада...
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28.05.2024 12:42 Відповісти
Об'єкт критичної інфраструктури.
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28.05.2024 12:22 Відповісти
підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни,

Так цирки отнесли к критически важным для экономики, так что они попадают под этот список.
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28.05.2024 12:28 Відповісти
останнім у списку для рахування грошей залишать цілодобово
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28.05.2024 12:16 Відповісти
Офіс 95го кварталу! Це надкритичний об'єкт.
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28.05.2024 12:17 Відповісти
Самий важливий об'єкт це квартира папе Саша і маме Ріва. Мабуть окремий фідер від скромної хатинки Самого-Самого.
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28.05.2024 13:54 Відповісти
В Італії?
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28.05.2024 16:16 Відповісти
все вірно - ухилянтам в раді та тцк треба мати світло, а всі інші і так підуть в окопи їх захищати
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28.05.2024 12:17 Відповісти
об'єкти, що використовуються для 9 територіальної громади в умовах воєнного стану Джерело:

Що це за об'єкти такі? шапіто-95?
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28.05.2024 12:23 Відповісти
саме цікаве як обленерго будуть чисто технічно реалізовувати це "геніальне рішення" ??? їздити по вулицях і відключати автомати на кожному низьковольтному фідері (0,4кВ) на підстанції вручну ??? що за цирк, маразм ???
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28.05.2024 12:23 Відповісти
Все можна дистанційно зробити. Зараз не початок 20 сторіччя
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28.05.2024 12:29 Відповісти
Не все)) я нижче свою ситуацію змалювала))
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28.05.2024 12:32 Відповісти
та Ви що серйозно ??? Ви хоч одну низковольтну ТР, десь у містечку типу райцентру на 5-20 тс. жителів чи в смт., селі, з перекошеними та згорілими на половину автоматичними вимикачами бачили ??? Ви уявляєте скільки бабла треба вкласти в щоб це автоматизувати ??? а олігархічні обленерго в тому плані навіть "пукнути", без дотацій держави, не хочуть - їх і так усе влаштовує ...
зараз наприклад відключають лінії напругою 110 та 30 кВ на центральних розподільчих підстанціях обленерго, а це автоматично означає відключення підстанцій районного рівня при чому зразу декілька які сидять на цих лініях !!! в блекауті зими 2022-23 року вимикали лінії 10кВ на підстанція районного рівня (підстанція на 1-2 ОТГ) !!!
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28.05.2024 12:42 Відповісти
330 кВ?
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28.05.2024 15:18 Відповісти
220кВ, 330кВ і вище це рівень Укренерго ... а в обленерго лінії 110кВ та нижче, аж до низбковольтних 220/380В ...
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28.05.2024 20:30 Відповісти
В нас будинок й декілька поряд, будував завод, оборонний. Сам завод був підключений до залізниці, тому й дома - незнаю яким матюком, були теж на неї заведені. І перші місяці електрики з матюками ходили й вимикали будинки. А потім нас перепідключили як звичайних побутових))
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28.05.2024 12:31 Відповісти
що саме цікаве - залізницю, або як кажуть у нас, колію, почали виключати зараз також ... минулого блекауту цього не було ... так що рішення зе-влади з олігархічними обленерго чим раз геніальніші ...
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28.05.2024 12:48 Відповісти
Раде надо включать свет, если пришло 226 рыл. Если меньше- каждому по свечке в дупу.
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28.05.2024 12:23 Відповісти
Верховна рада, там можуть самі виробляти електроенергію і на продаж вистачить, пам'ятаєте про ********* палички.
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28.05.2024 12:24 Відповісти
"Продай собаку, щоб сплатити за комунальні послуги. Таку пораду дав народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар в ефірі 112 каналу глядачці, яка зателефонувала у студію." А це пам'ятаєте?))
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28.05.2024 12:31 Відповісти
На утримання собаки, йде купа грошей. Порада була слушна
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28.05.2024 12:35 Відповісти
На утримання привладних підарасів йдуть мільярди. То чому б не продати їх?
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28.05.2024 12:52 Відповісти
Кому вони треба? Втопити, як Муму і всіх ділов.
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28.05.2024 16:40 Відповісти
Ну то матір свою продай, на її утримання також йде купа грошей. А заробиш більше ніж за собаку.
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28.05.2024 16:20 Відповісти
Ти хворий на голову собачник?
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28.05.2024 22:53 Відповісти
Ні, це ти хвора істота як і той уйобок брагар, щоб пропонувати продавати своїх собак - це треба бути геть ********.
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28.05.2024 23:43 Відповісти
Не матюкайся. Цим ти себе принижуєш
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29.05.2024 00:21 Відповісти
Я принижую себе матюками, а ти тим, що тупий зелений *****.
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29.05.2024 01:24 Відповісти
Задоволення отримуєш, принижуючи себе? Та ти збоченець!
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29.05.2024 14:03 Відповісти
одна з цих держустанов працює, одна ну теж працює з натяжкою, одна - ніхріна не працює і їй точно можна вирубати світло.
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28.05.2024 12:29 Відповісти
От цікаво - під моєю квартирою, державна лікарня. Її відключати не будуть, а мене будуть. Як це можливо технічно?
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28.05.2024 12:33 Відповісти
Як це так?? Таке раніш тільки для медобщаг робили..
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28.05.2024 12:35 Відповісти
Живу на першому поверсі, але по факту він другий. Внизу амбулаторія
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28.05.2024 12:38 Відповісти
Нам будинок електрик вручну вимикав на розподільному загальнодомовому щитку. А у Вас мабудь, буде абсурдніше - пробки викручувать почнуть..з них станеться..
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28.05.2024 13:00 Відповісти
З тієї ВР, КМ та ОПи - ніякого зиску. Їх й зовсім розігнати можна.
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28.05.2024 12:34 Відповісти
та Ви що ??? немажна, в жодному разі - де ця куча, ві пору тис. трутнів, харчуватися буде ...
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28.05.2024 12:59 Відповісти
Поліцаям і прокурорським електроенергія на фіга?
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28.05.2024 12:54 Відповісти
Все справедливо,в держустановах кондиционеры должны работать круглосуточно,люди из высших каст должны работать в нормальных условиях.
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28.05.2024 13:00 Відповісти
Тому що пересувний цирк знаходиться у раді.
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28.05.2024 13:50 Відповісти
а Раді навіщо світло? там у них є один "законодавець" який пропонує світло динамомашинами крутити. Вперед!!
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28.05.2024 13:55 Відповісти
І добавте до цього всього - будівлі які на лінії та живляться від одного трансформатора з тцк, ***** та іншої *******.
Не пощастило жити біля тцк, мусарні, прокуратури або суду - то сиди годинами без світла раб, для тебе жмені електроенергії не вистачило.
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28.05.2024 16:15 Відповісти
ослораде тоже отключайте свет один хер ....................пинают.или снова какой нибудь недоумок что то придумает-продажа собак была,налог на бездетность тоже................................феерические дауны.......................................
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28.05.2024 16:37 Відповісти
 
 