Самым горячим остается Покровское направление, враг активно использует КАБы, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 76. Самым горячим по всей линии фронта остается Покровское направление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 16:30.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении продолжается два боевых столкновения в районе населенного пункта Липцы. В то же время, российские террористы продолжают разрушать Волчанск КАБами. Шесть бомб сбросил враг на этот город с начала текущих суток. Вместе с тем, украинские военные укрепляют оборону и активно противодействуют захватчикам.

На Купянском направлении произошло 14 боестолкновений. 10 вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины отбили. Сейчас продолжаются бои в районах Синьковки, Петропавловки и Невского.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские защитники пресекли восемь из 10 атак врага в районах Торского и Серебрянского леса. Потерь позиций не допущено. Вблизи населенного пункта Терны продолжается два боевых столкновения.

На Покровском направлении оккупанты с начала суток совершили 20 атак на позиции наших войск. 14 боестолкновений Силы обороны отбили, шесть еще продолжаются неподалеку Новоалександровки и Прогресса. По Евгеновке враг ударил двумя КАБами, а по Новоселовке Первой, кроме двух КАБов, нанес удар еще и неуправляемыми авиационными ракетами.

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На Кураховском направлении противник тоже применяет управляемые авиационные бомбы. На Елизаветовку агрессор сбросил четыре КАБа, на Евгеновку три. На данном направлении с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Одно еще продолжается неподалеку от Водяного.

На Времовском направлении враг продолжает атаковать в районе Старомайорского. Три атаки оккупантов подразделения Сил обороны отбили, одна еще продолжается. Украинские воины контролируют ситуацию.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, уже семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок потерпели неудачу. Одно боевое столкновение еще продолжается.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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