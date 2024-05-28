Зеленский рассказал о договоренностях с Испанией по усилению противовоздушной обороны Украины
Киев и Мадрид договорились об усилении противовоздушной обороны Украины. Однако детали этих договоренностей не раскрываются до одобрения всех поставок.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.
Глава украинского государства отметил принятие двусторонних соглашений по безопасности, которые среди прочего предусматривают долгосрочные обязательства государств о поставках военной помощи. Зеленский отметил, что сейчас приоритетом является противовоздушная оборона.
"Среди этих соглашений есть договоренность со странами, в которых есть системы противовоздушной обороны", - сказал президент.
В этом контексте Зеленский рассказал, что Украина и Испания договорились об усилении ПВО нашего государства. Однако он добавил, что пока не будет озвучивать детали этих договоренностей.
"Что касается, например Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительное ПВО по конкретным системам и конкретно ракет. Я просто не хочу говорить сейчас о некоторых деталях, пока эти системы не пришли", - сказал украинский лидер.
Напомним, в понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Испании. Во время этого визита Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали соглашение о гарантиях безопасности.
Военная помощь Украине от Испании
Правительство Испании за все время полномасштабной войны активно поддерживало нашу страну, и передавало из состава своих вооруженных сил вооружение, для улучшения обороноспособности Украины.
23 мая Испания анонсировала новый пакет военной помощи для нашего государства. В него вошли не только танки Leopard, но и ракеты к системам ПВО Patriot. В частности, в новом пакете помощи от Мадрида для Киева предусмотрено:
- ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot;
- партия танков Leopard;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- антидронные системы и другое вооружение.
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