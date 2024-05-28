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Россияне обстреляли село Гавриловка на Херсонщине и убили местного жителя

Війська РФ вбили людину на Херсонщині

28 мая в результате российского обстрела села Гавриловка Бериславского района Херсонской области погиб человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"Несколько часов назад оккупанты обстреляли населенный пункт. Тяжелые травмы получил 51-летний мужчина. К сожалению, ранения оказались смертельными", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что вечером 28 мая россияне обстреляли город Торецк Донецкой области. В результате атаки погибли 2 человека.

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28.05.2024 22:08 Ответить
 
 