Россияне обстреляли село Гавриловка на Херсонщине и убили местного жителя
28 мая в результате российского обстрела села Гавриловка Бериславского района Херсонской области погиб человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
"Несколько часов назад оккупанты обстреляли населенный пункт. Тяжелые травмы получил 51-летний мужчина. К сожалению, ранения оказались смертельными", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что вечером 28 мая россияне обстреляли город Торецк Донецкой области. В результате атаки погибли 2 человека.
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Чайка Київ
показать весь комментарий28.05.2024 22:08 Ответить Мне нравится 1
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