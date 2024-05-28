2 человека погибли и 3 ранены в результате российского удара по Торецку. ФОТОрепортаж

Вечером 28 мая россияне обстреляли город Торецк Донецкой области. В результате атаки погибли 2 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 2 человека погибли и 3 ранены в результате удара по Торецку. Сегодня вечером россияне сбросили на город 3 управляемые авиабомбы, попали в 2 многоэтажки и в админздание", - сообщил он.

По информции Филашкина, на месте происшествия продолжаются спасательные работы - точное количество жертв будет известно позже.

Кроме того, количество раненых от удара по Алексеево-Дружковке возросло до 7 человек. Еще 1 человек ранен в Веролюбовке Константиновской громады.

Напомним, 28 мая рашисты ударили 1,5-тонной авиабомбой по Алексеево-Дружковке в Донецкой области.

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