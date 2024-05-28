2 людини загинули і 3 поранені внаслідок російського удару по Торецьку. ФОТОрепортаж

Ввечері 28 травня росіяни обстріляли місто Торецьк Донецької області. Внаслідок атаки загинуло 2 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 2 людини загинули і 3 поранені внаслідок удару по Торецьку. Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто 3 керовані авіабомби, поцілили у 2 багатоповерхівки та в адмінбудівлю", - повідомив він.

За інформцією Філашкіна, на місці події тривають рятувальні роботи - точна кількість жертв буде відома пізніше.

Крім того, кількість поранених від удару по Олексієво-Дружківці зросла до 7 осіб. Ще 1 людина поранена у Віролюбівці Костянтинівської громади.

Нагадаємо 28 травня рашисти вдарили 1,5-тонною авіабомбою по Олексієво-Дружківці на Донеччині.

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