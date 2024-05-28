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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни били по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено приватні будинки, п’ятиповерхівку та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж 28 травня окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та били артснарядами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом дня ворог тероризував Нікополь, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади.

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Обстріли Дніпропетровщини 28 травня

Унаслідок обстрілів пошкоджено шість приватних будинків. Один з них зайнявся, рятувальники полум’я вгамували. Знищено господарську споруду, понівечено п'ятиповерхівку, парник та лінії електропередач.

Обстріли Дніпропетровщини 28 травня

Повідомляється, що люди не постраждали.

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Обстріли Дніпропетровщини 28 травня
Обстріли Дніпропетровщини 28 травня
Обстріли Дніпропетровщини 28 травня

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Обстріли Дніпропетровщини 28 травня
Обстріли Дніпропетровщини 28 травня

Автор: 

обстріл (28648) Нікополь (1202) Дніпропетровська область (3763)


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@RudijLis
Отакі анкети роздають у частинах ЗСУ.
Цікавляться, як військові відносяться до Сирка, просраченого Зюзі і перемир'я з русньой
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28.05.2024 18:58 Відповісти
Де ви тут побачили питання про перемир'я з руснею???
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28.05.2024 22:44 Відповісти
 
 