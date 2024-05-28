Росіяни били по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено приватні будинки, п’ятиповерхівку та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж 28 травня окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та били артснарядами.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, протягом дня ворог тероризував Нікополь, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади.
Унаслідок обстрілів пошкоджено шість приватних будинків. Один з них зайнявся, рятувальники полум’я вгамували. Знищено господарську споруду, понівечено п'ятиповерхівку, парник та лінії електропередач.
Повідомляється, що люди не постраждали.
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@RudijLis
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