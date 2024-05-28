Росіяни били по Нікопольщині з артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено приватні будинки, п’ятиповерхівку та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж 28 травня окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та били артснарядами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом дня ворог тероризував Нікополь, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади.

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Унаслідок обстрілів пошкоджено шість приватних будинків. Один з них зайнявся, рятувальники полум’я вгамували. Знищено господарську споруду, понівечено п'ятиповерхівку, парник та лінії електропередач.

Повідомляється, що люди не постраждали.

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