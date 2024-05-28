Обстріли Дніпропетровщини: вночі ворог бив по Нікопольщині, зранку під вогнем Мирівська громада, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Дніпропетровської області. У ніч на 28 травня підрозділ ПвК "Схід" збив ворожого "Шахеда" у Новомосковському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Нічні обстріли Нікопольщини

За його словами, чотири рази цієї ночі російська армія обстріляла Нікопольщину. Ворог застосовував важку артилерію та РСЗВ "Град".

"Ворожі снаряди поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Люди вціліли", - йдеться у повідомленні.

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Удар по Мирівській громаді зранку 28 травня

За даними ОВА, сьогодні вранці агресор вдарив по райцентру та Мирівській громаді.

"Постраждав 32-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Пошкоджено спортклуб, приватний будинок, авто, господарську споруду", - йдеться у повідомленні.







Інші наслідки уточнюються.