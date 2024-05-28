РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10359 посетителей онлайн
Новости Фото Война
570 0

Обстрелы Днепропетровщины: ночью враг бил по Никопольщине, утром под огнем Мировская громада, ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Днепропетровской области. В ночь на 28 мая подразделение ЧвК "Схід" сбило вражеский "Шахед" в Новомосковском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Ночные обстрелы Никопольщины

По его словам, четыре раза этой ночью российская армия обстреляла Никопольщину. Враг применял тяжелую артиллерию и РСЗО "Град".

"Вражеские снаряды попали по самому Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Люди уцелели", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Оккупанты атаковали Никопольщину с артиллерии и дронами-камикадзе: ранения получил мужчина, повреждены дома, инфраструктурный объект, гостиница, предприятие, энергетическое оборудование и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Удар по Мировской громаде утром 28 мая

По данным ОВА, сегодня утром агрессор ударил по райцентру и Мировской громаде.

"Пострадал 32-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Поврежден спортклуб, частный дом, авто, хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.

Наслідки обстрілу Мирівської громади
Наслідки обстрілу Мирівської громади
Наслідки обстрілу Мирівської громади

Другие последствия уточняются.

Автор: 

обстрел (27327) Никополь (1032) Днепропетровская область (3989)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 