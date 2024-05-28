Обстрелы Днепропетровщины: ночью враг бил по Никопольщине, утром под огнем Мировская громада, ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Днепропетровской области. В ночь на 28 мая подразделение ЧвК "Схід" сбило вражеский "Шахед" в Новомосковском районе.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Ночные обстрелы Никопольщины
По его словам, четыре раза этой ночью российская армия обстреляла Никопольщину. Враг применял тяжелую артиллерию и РСЗО "Град".
"Вражеские снаряды попали по самому Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Люди уцелели", - говорится в сообщении.
Удар по Мировской громаде утром 28 мая
По данным ОВА, сегодня утром агрессор ударил по райцентру и Мировской громаде.
"Пострадал 32-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Поврежден спортклуб, частный дом, авто, хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.
Другие последствия уточняются.
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