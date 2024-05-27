Оккупанты атаковали Никопольщину с артиллерии и дронами-камикадзе: ранения получил мужчина, повреждены дома, инфраструктурный объект, гостиница, предприятие, энергетическое оборудование и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 27 мая Никопольский район Днепропетровской области подвергся почти полтора десятка ударов. Преимущественно оккупанты атаковали дронами-камикадзе, но было и несколько артобстрелов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне целились по Никополю, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской и Марганецкой громадах.



В результате обстрела пострадал 56-летний мужчина, он получил осколочное ранение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.





Кроме того, из-за вражеской атаки уничтожена хозяйственная постройка - она загорелась. Огонь задел и расположенный рядом жилой дом. Пожар потушили.

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Лысак отметил, что всего повреждены четыре частных дома и многоквартирная двухэтажка, повреждены хозяйственная постройка, гараж, авто.

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Также поврежден инфраструктурный объект, отель, частное предприятие. Изуродовано энергетическое оборудование и линии электропередач.





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