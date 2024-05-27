Оккупанты атаковали Никопольщину с артиллерии и дронами-камикадзе: ранения получил мужчина, повреждены дома, инфраструктурный объект, гостиница, предприятие, энергетическое оборудование и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 27 мая Никопольский район Днепропетровской области подвергся почти полтора десятка ударов. Преимущественно оккупанты атаковали дронами-камикадзе, но было и несколько артобстрелов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне целились по Никополю, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской и Марганецкой громадах.
В результате обстрела пострадал 56-летний мужчина, он получил осколочное ранение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Кроме того, из-за вражеской атаки уничтожена хозяйственная постройка - она загорелась. Огонь задел и расположенный рядом жилой дом. Пожар потушили.
Лысак отметил, что всего повреждены четыре частных дома и многоквартирная двухэтажка, повреждены хозяйственная постройка, гараж, авто.
Также поврежден инфраструктурный объект, отель, частное предприятие. Изуродовано энергетическое оборудование и линии электропередач.
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«Про це свідчать удари по системах РЛС. Якщо українські безпілотники долітають вже на таку велику відстань, то це також вказує й на те, що дуже серйозно відпрацьовуються маршрути. Наші безпілотники долітаючи на таку велику відстань сканують територію РФ на наявність систем ППО»
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