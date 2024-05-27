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Оккупанты атаковали Никопольщину с артиллерии и дронами-камикадзе: ранения получил мужчина, повреждены дома, инфраструктурный объект, гостиница, предприятие, энергетическое оборудование и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 27 мая Никопольский район Днепропетровской области подвергся почти полтора десятка ударов. Преимущественно оккупанты атаковали дронами-камикадзе, но было и несколько артобстрелов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне целились по Никополю, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской и Марганецкой громадах.

В результате обстрела пострадал 56-летний мужчина, он получил осколочное ранение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстріли Нікопольщини 27 травня
Обстріли Нікопольщини 27 травня

Кроме того, из-за вражеской атаки уничтожена хозяйственная постройка - она загорелась. Огонь задел и расположенный рядом жилой дом. Пожар потушили.

Смотрите также: Оккупанты снова атаковали Никопольщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстріли Нікопольщини 27 травня
Обстріли Нікопольщини 27 травня

Лысак отметил, что всего повреждены четыре частных дома и многоквартирная двухэтажка, повреждены хозяйственная постройка, гараж, авто.

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Также поврежден инфраструктурный объект, отель, частное предприятие. Изуродовано энергетическое оборудование и линии электропередач.

Обстріли Нікопольщини 27 травня
Обстріли Нікопольщини 27 травня

Смотрите также: Ночью враг обстрелял Никополь из артиллерии, утром ударил по Марганецкой громаде. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 27 травня
Обстріли Нікопольщини 27 травня
Обстріли Нікопольщини 27 травня
Обстріли Нікопольщини 27 травня

Автор: 

обстрел (27275) Никополь (1030) Днепропетровская область (3981)


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І білгородську з курською.
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27.05.2024 19:30 Ответить
Kraken в черговий раз розмолотив рашистів в пилюку під Часовим Яром

https://t.me/pecherymordora356
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27.05.2024 19:27 Ответить
⚡️Україна готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами, - Defense Express (https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-defense-express-ukraina-ymovirno-gotuetsya-do-obstriliv-teritorii-rf-dalekobiynimi-raketami).

«‎Про це свідчать удари по системах РЛС. Якщо українські безпілотники долітають вже на таку велику відстань, то це також вказує й на те, що дуже серйозно відпрацьовуються маршрути. Наші безпілотники долітаючи на таку велику відстань сканують територію РФ на наявність систем ППО»

Реальна Війна
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27.05.2024 19:44 Ответить
 
 