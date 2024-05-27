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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: поранено чоловіка, пошкоджено будинки, інфраструктурний об’єкт, готель, підприємство, енергетичне обладнання та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж 27 травня Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав майже півтора десятки ударів. Переважно окупанти атакували дронами-камікадзе, але було й кілька артобстрілів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни цілили по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах.

Унаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік, він зазнав осколкового поранення. Його госпіталізували у важкому стані.

Обстріли Нікопольщини 27 травня
Обстріли Нікопольщини 27 травня

Крім того, через ворожу атаку знищено господарську споруду - вона зайнялася. Вогонь зачепив і розташований поряд житловий будинок. Пожежу загасили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти знову атакували Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 27 травня
Обстріли Нікопольщини 27 травня

Лисак зазначив, що загалом пошкоджено чотири приватні оселі й багатоквартирну двоповерхівку, побито господарську споруду, гараж, авто.

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Також пошкоджено інфраструктурний об’єкт, готель, приватне підприємство. Понівечене енергетичне обладнання і лінії електропередач.

Обстріли Нікопольщини 27 травня
Обстріли Нікопольщини 27 травня

Також дивіться: Вночі ворог обстріляв Нікополь з артилерії, зранку вдарив по Марганецькій громаді. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 27 травня
Обстріли Нікопольщини 27 травня
Обстріли Нікопольщини 27 травня
Обстріли Нікопольщини 27 травня

Автор: 

обстріл (28613) Нікополь (1200) Дніпропетровська область (3756)


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І білгородську з курською.
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27.05.2024 19:30 Відповісти
Kraken в черговий раз розмолотив рашистів в пилюку під Часовим Яром

https://t.me/pecherymordora356
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27.05.2024 19:27 Відповісти
⚡️Україна готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами, - Defense Express (https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-defense-express-ukraina-ymovirno-gotuetsya-do-obstriliv-teritorii-rf-dalekobiynimi-raketami).

«‎Про це свідчать удари по системах РЛС. Якщо українські безпілотники долітають вже на таку велику відстань, то це також вказує й на те, що дуже серйозно відпрацьовуються маршрути. Наші безпілотники долітаючи на таку велику відстань сканують територію РФ на наявність систем ППО»

Реальна Війна
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27.05.2024 19:44 Відповісти
 
 