Окупанти атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: поранено чоловіка, пошкоджено будинки, інфраструктурний об’єкт, готель, підприємство, енергетичне обладнання та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж 27 травня Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав майже півтора десятки ударів. Переважно окупанти атакували дронами-камікадзе, але було й кілька артобстрілів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни цілили по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах.
Унаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік, він зазнав осколкового поранення. Його госпіталізували у важкому стані.
Крім того, через ворожу атаку знищено господарську споруду - вона зайнялася. Вогонь зачепив і розташований поряд житловий будинок. Пожежу загасили.
Лисак зазначив, що загалом пошкоджено чотири приватні оселі й багатоквартирну двоповерхівку, побито господарську споруду, гараж, авто.
Також пошкоджено інфраструктурний об’єкт, готель, приватне підприємство. Понівечене енергетичне обладнання і лінії електропередач.
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«Про це свідчать удари по системах РЛС. Якщо українські безпілотники долітають вже на таку велику відстань, то це також вказує й на те, що дуже серйозно відпрацьовуються маршрути. Наші безпілотники долітаючи на таку велику відстань сканують територію РФ на наявність систем ППО»
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