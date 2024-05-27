Окупанти атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: поранено чоловіка, пошкоджено будинки, інфраструктурний об’єкт, готель, підприємство, енергетичне обладнання та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж 27 травня Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав майже півтора десятки ударів. Переважно окупанти атакували дронами-камікадзе, але було й кілька артобстрілів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни цілили по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах.



Унаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік, він зазнав осколкового поранення. Його госпіталізували у важкому стані.





Крім того, через ворожу атаку знищено господарську споруду - вона зайнялася. Вогонь зачепив і розташований поряд житловий будинок. Пожежу загасили.

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Лисак зазначив, що загалом пошкоджено чотири приватні оселі й багатоквартирну двоповерхівку, побито господарську споруду, гараж, авто.

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Також пошкоджено інфраструктурний об’єкт, готель, приватне підприємство. Понівечене енергетичне обладнання і лінії електропередач.





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