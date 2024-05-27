Окупанти знову атакували Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Ввечері 26 травня ворог запустив дрон-камікадзе по Марганецькій громаді та двічі вдарив по Нікополю з артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вчора ввечері вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Вночі – обстріляли з важкої артилерії сам Нікополь.

По райцентру поцілили і вранці. Виникла пожежа. Пошкоджені приватне підприємство й два житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що спеціалісти наразі продовжують обстеження територій, люди не постраждали.

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