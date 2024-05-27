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Оккупанты снова атаковали Никопольщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 26 мая враг запустил дрон-камикадзе по Марганецкой громаде и дважды ударил по Никополю из артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Вчера вечером ударили дроном-камикадзе по Марганецкой громаде. Ночью - обстреляли из тяжелой артиллерии сам Никополь.

По райцентру попали и утром. Возник пожар. Повреждены частное предприятие и два жилых дома", - говорится в сообщении.

Лысак отметил, что специалисты сейчас продолжают обследование территорий, люди не пострадали.

Также смотрите: Россияне 10 раз обстреляли Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. Одна женщина получила ранения. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини 27 травня
Обстріли Дніпропетровщини 27 травня
Обстріли Дніпропетровщини 27 травня
Обстріли Дніпропетровщини 27 травня

Автор: 

обстрел (27165) Никополь (1021) Днепропетровская область (3953)


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