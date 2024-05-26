Россияне 10 раз обстреляли Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. Одна женщина получила ранения. ФОТОрепортаж
В течение дня войска РФ 10 раз обстреливали Никопольский район Днепропетровской области тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе, в райцентре одна женщина получила ранения.
Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В течение дня россияне 10 раз били по Никопольщине. Обстреливали мирные населенные пункты из тяжелой артиллерии. Били и дронами-камикадзе", - рассказал Лысак.
По его словам, в результате обстрела одной из атак в Никополе пострадала 69-летняя женщина. С контузией ее госпитализировали. Врачи оценивают состояние пострадавшей как среднее.
Глава ОВА отметил, что в городе повреждены двухэтажный и трехэтажный дома и 24 частных дома. Также повреждены магазин и помещение медицинского центра. Задето 17 хозяйственных построек, 2 теплицы, 5 авто, солнечные панели, газопровод и линии электропередач.
Кроме того, обстрелам подверглись Марганецкая и Мировская громады. Там - без пострадавших и жертв.
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