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Росіяни 10 разів обстріляли Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. Одна жінка зазнала поранень. ФОТОрепортаж

Протягом дня війська РФ 10 разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області важкою артилерією та дронами-камікадзе, в райцентрі одна жінка зазнала поранень.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня росіяни 10 разів гатили по Нікопольщині. Обстрілювали мирні населені пункти з важкої артилерії. Били й дронами-камікадзе", - розповів Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілу однієї з атак у Нікополі постраждала 69-річна жінка. З контузією її госпіталізували. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середній. 

Очільник ОВА зазначив, що в місті понівечені двоповерховий і триповерховий будинки та 24 приватні оселі. Пошкоджені магазин і приміщення медичного центру. Зачепило 17 господарських споруд, 2 теплиці, 5 авто, сонячні панелі, газопровід і лінії електропередач.

Крім того, обстрілів зазнали Марганецька та Мирівська громадах. Там без постраждалих і жертв.

Читайте: Вночі ворог обстріляв Нікополь з артилерії, зранку вдарив по Марганецькій громаді. ФОТОрепортаж

Протягом дня росіяни 10 разів гатили по Нікопольщини
Війська РФ використовували важку артилерію та дрони-камікадзе

Окупанти обстрілювали Нікополь,Марганецькц та Мирівську громаду

У місті понівечені двоповерховий і триповерховий будинки та 24 приватні осел
У Нікополі пошкоджені магазин і приміщення медичного центру.

Зачепило 17 господарських споруд, 2 теплиці, 5 авто, сонячні панелі, газопровід і лінії електропередач

Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3726)


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Бідний Нікополь!Кацапскі фашисти практично безкарно руйнуют місто і вбивают людей.
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26.05.2024 19:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ny_X6sRo678 зачистка ждунів...
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26.05.2024 19:57 Відповісти
Это вошло в систему хроники , дабудет проклята кацапская нечесть , надеюсь победа настанет за нами, будут известны все твари которые обстреливали Никополь.
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26.05.2024 21:02 Відповісти
 
 