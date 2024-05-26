Росіяни 10 разів обстріляли Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. Одна жінка зазнала поранень. ФОТОрепортаж

Протягом дня війська РФ 10 разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області важкою артилерією та дронами-камікадзе, в райцентрі одна жінка зазнала поранень.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня росіяни 10 разів гатили по Нікопольщині. Обстрілювали мирні населені пункти з важкої артилерії. Били й дронами-камікадзе", - розповів Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілу однієї з атак у Нікополі постраждала 69-річна жінка. З контузією її госпіталізували. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середній.

Очільник ОВА зазначив, що в місті понівечені двоповерховий і триповерховий будинки та 24 приватні оселі. Пошкоджені магазин і приміщення медичного центру. Зачепило 17 господарських споруд, 2 теплиці, 5 авто, сонячні панелі, газопровід і лінії електропередач.

Крім того, обстрілів зазнали Марганецька та Мирівська громадах. Там без постраждалих і жертв.

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