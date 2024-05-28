РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10270 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
662 2

Россияне били по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены частные дома, пятиэтажка и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение 28 мая оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и били артснарядами.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение дня враг терроризировал Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую громады.

Также читайте: На Днепропетровщине сбили "Шахед" оккупантов

Обстріли Дніпропетровщини 28 травня

В результате обстрелов повреждены шесть частных домов. Один из них загорелся, спасатели пламя погасили. Уничтожена хозяйственная постройка, повреждены пятиэтажка, парник и линии электропередач.

Обстріли Дніпропетровщини 28 травня

Сообщается, что люди не пострадали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Днепропетровщины: ночью враг бил по Никопольщине, утром под огнем Мировская громада, ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини 28 травня
Обстріли Дніпропетровщини 28 травня
Обстріли Дніпропетровщини 28 травня

Также читайте: На Днепропетровщине на одной из подстанций облэнерго обнаружили взрывчатку на одной из подстанций

Обстріли Дніпропетровщини 28 травня
Обстріли Дніпропетровщини 28 травня

Автор: 

обстрел (27327) Никополь (1032) Днепропетровская область (3989)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Pandamonium ☕
@RudijLis
Отакі анкети роздають у частинах ЗСУ.
Цікавляться, як військові відносяться до Сирка, просраченого Зюзі і перемир'я з русньой
показать весь комментарий
28.05.2024 18:58 Ответить
Де ви тут побачили питання про перемир'я з руснею???
показать весь комментарий
28.05.2024 22:44 Ответить
 
 