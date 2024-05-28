Россияне били по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены частные дома, пятиэтажка и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение 28 мая оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и били артснарядами.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение дня враг терроризировал Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую громады.
В результате обстрелов повреждены шесть частных домов. Один из них загорелся, спасатели пламя погасили. Уничтожена хозяйственная постройка, повреждены пятиэтажка, парник и линии электропередач.
Сообщается, что люди не пострадали.
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@RudijLis
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