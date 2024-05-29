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армия РФ (18042) Генштаб ВС (5775) ликвидация (3138) уничтожение (6249)

Общие боевые потери Российской федерации с начала войны - около 505 100 человек (+1300 за день), 7700 танков, 13066 Artisystems, 14891 боевой бронированный автомобиль. Инфографика

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 505 100 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 505100 (+1300) человек,

танков - 7700 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 14891 (+33) ед,

артиллерийских систем - 13066 (+37) ед,

РСЗО - 1087 (+2) ед,

средства ППО - 815 (+0) ед,

самолетов - 357 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10510 (+28),

крылатые ракеты - 2222 (+0),

корабли - 27 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17796 (+56) ед,

специальная техника - 2142 (+20)

Также читайте: РФ имеет около 500 тысяч военных в Украине и вблизи ее границ и готовится привлечь еще 200-300 тысяч, - Умеров

Втрати окупантів на ранок 29 травня

 
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Топ комментарии
+20
Минув 3748 день москальсько-української війни.
156!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 39, броня 41, логістика 56!
Танки закрили чергову сотню. Спецтехніка абсолютний добовий рекорд - 20! По КР непонятка, загальна кількість від вчора збільшилась на 1, а +1 нема ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 505 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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29.05.2024 08:55
+12
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29.05.2024 09:53
+11
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29.05.2024 08:57
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Урожайний був день!!!
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29.05.2024 08:09 Ответить
BILD пише, що 13 травня 2023 року Україна застосувала ракети MIM104 німецького ЗРК «Patriot» проти рашистських повітряних цілей поблизу Брянська над територією пітьми, де за лічені хвилини було збито два гвинтокрили Мі-8 із потужними засобами РЕБ та два літаки - один Су-34 та один Су-35.
Берлін і Вашингтон тоді дуже розлютилися і пригрозили припинити поставки, якщо подібне повториться.
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29.05.2024 08:21 Ответить
Героям Слава!
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29.05.2024 08:32 Ответить
Кляті москалі псують нам статистику, не хочуть упакуватися в травневі 40 тисяч, проте на сьогодні маємо 90 тис з початку весни, весна 22 разом з весною 23 - 83,5 тисячі (25 000 і 58 480)
Спецтехніка добовий рекорд 20 од.
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29.05.2024 08:38 Ответить
Ото вже дійсно ''кацапська армія довга''
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29.05.2024 08:43 Ответить
НЕМАЄ нічого вічного
ВСЕ колись закінчується
ЗАКІНЧАТЬСЯ і кацапи
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29.05.2024 13:20 Ответить
Минув 3748 день москальсько-української війни.
156!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 39, броня 41, логістика 56!
Танки закрили чергову сотню. Спецтехніка абсолютний добовий рекорд - 20! По КР непонятка, загальна кількість від вчора збільшилась на 1, а +1 нема ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 505 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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29.05.2024 08:55 Ответить
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29.05.2024 08:57 Ответить
Друже! Адигею краще не чипай! Черкеси-адиги не з власної волі опинилися у складі немитої. Вони й досі не їдять рибу з Чорного моря після того, як у ньому потонуло багато адигів, які намагалися переплисти у Туреччину, рятуючись від геноциду. Та й адигейка Лія Ахеджакова - гідна людина.
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29.05.2024 09:27 Ответить
Я нікого не чіпаю по національному признаку. Я порівнюю втрати москалів з якимись всім відомими числами для порівняння масштабів, міста, регіони тощо. По друге ми теж не з власної волі опинились у складі, а зараз під впливом рашки, але зараз у нас етап війни і по факту той регіон працює у складі рашки і на користь рашки.
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29.05.2024 10:15 Ответить
Маячня про "хароших расиян"
чеченців сталін ВСІХ вислав у Сибір за підтримку гітлєра
чеченці вбивали кацапів тисячами
і що у результаті - скацаплені чеченці воюють за кацапів
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29.05.2024 13:22 Ответить
Однією рекетою більше, однією менше, то вже таке, проте чісло красиве - 2222
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29.05.2024 09:36 Ответить
- Куме! А скільки кацапів поміщається до вагону?
- Все залежить від того як ти їх нашинкуєш та туди вкладеш і натопчеш!
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29.05.2024 08:58 Ответить

https://www.youtube.com/watch?v=ZJcOqcQ67PU
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29.05.2024 09:00 Ответить
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
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29.05.2024 09:38 Ответить
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
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29.05.2024 09:39 Ответить
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29.05.2024 09:53 Ответить
Це жах 🙄
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29.05.2024 10:51 Ответить
 
 