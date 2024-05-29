Общие боевые потери Российской федерации с начала войны - около 505 100 человек (+1300 за день), 7700 танков, 13066 Artisystems, 14891 боевой бронированный автомобиль. Инфографика
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 505 100 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 505100 (+1300) человек,
танков - 7700 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 14891 (+33) ед,
артиллерийских систем - 13066 (+37) ед,
РСЗО - 1087 (+2) ед,
средства ППО - 815 (+0) ед,
самолетов - 357 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 10510 (+28),
крылатые ракеты - 2222 (+0),
корабли - 27 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 17796 (+56) ед,
специальная техника - 2142 (+20)
Пожалуйста, подождите...
Берлін і Вашингтон тоді дуже розлютилися і пригрозили припинити поставки, якщо подібне повториться.
Спецтехніка добовий рекорд 20 од.
ВСЕ колись закінчується
ЗАКІНЧАТЬСЯ і кацапи
156!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 39, броня 41, логістика 56!
Танки закрили чергову сотню. Спецтехніка абсолютний добовий рекорд - 20! По КР непонятка, загальна кількість від вчора збільшилась на 1, а +1 нема ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 505 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
чеченців сталін ВСІХ вислав у Сибір за підтримку гітлєра
чеченці вбивали кацапів тисячами
і що у результаті - скацаплені чеченці воюють за кацапів
- Все залежить від того як ти їх нашинкуєш та туди вкладеш і натопчеш!
https://www.youtube.com/watch?v=ZJcOqcQ67PU
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!