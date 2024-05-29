Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 505 100 осіб (+1300 за добу), 7700 танків, 13066 артсистем, 14891 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 505 100 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 505100 (+1300) осіб,

танків ‒ 7700 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,

артилерійських систем – 13066 (+37) од,

РСЗВ – 1087 (+2) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),

крилаті ракети ‒ 2222 (+0),

кораблі ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2142 (+20)

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