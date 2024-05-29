Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 505 100 осіб (+1300 за добу), 7700 танків, 13066 артсистем, 14891 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 505 100 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 505100 (+1300) осіб,
танків ‒ 7700 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,
артилерійських систем – 13066 (+37) од,
РСЗВ – 1087 (+2) од,
засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
літаків – 357 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),
крилаті ракети ‒ 2222 (+0),
кораблі ‒ 27 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,
спеціальна техніка ‒ 2142 (+20)
Будь ласка, зачекайте...
Берлін і Вашингтон тоді дуже розлютилися і пригрозили припинити поставки, якщо подібне повториться.
Спецтехніка добовий рекорд 20 од.
ВСЕ колись закінчується
ЗАКІНЧАТЬСЯ і кацапи
156!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 39, броня 41, логістика 56!
Танки закрили чергову сотню. Спецтехніка абсолютний добовий рекорд - 20! По КР непонятка, загальна кількість від вчора збільшилась на 1, а +1 нема ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 505 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
чеченців сталін ВСІХ вислав у Сибір за підтримку гітлєра
чеченці вбивали кацапів тисячами
і що у результаті - скацаплені чеченці воюють за кацапів
- Все залежить від того як ти їх нашинкуєш та туди вкладеш і натопчеш!
https://www.youtube.com/watch?v=ZJcOqcQ67PU
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!