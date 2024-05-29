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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) ліквідація (3517) знищення (6551)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 505 100 осіб (+1300 за добу), 7700 танків, 13066 артсистем, 14891 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 505 100 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 505100 (+1300) осіб,

танків ‒ 7700 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,

артилерійських систем – 13066 (+37) од,

РСЗВ – 1087 (+2) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків  – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),

крилаті ракети ‒ 2222 (+0),

кораблі ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2142 (+20)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ має близько 500 тисяч військових в Україні та поблизу її кордонів і готується залучити ще 200-300 тисяч, - Умєров

Втрати окупантів на ранок 29 травня

 

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Топ коментарі
+20
Минув 3748 день москальсько-української війни.
156!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 39, броня 41, логістика 56!
Танки закрили чергову сотню. Спецтехніка абсолютний добовий рекорд - 20! По КР непонятка, загальна кількість від вчора збільшилась на 1, а +1 нема ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 505 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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29.05.2024 08:55
+12
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29.05.2024 09:53
+11
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29.05.2024 08:57
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Урожайний був день!!!
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29.05.2024 08:09 Відповісти
BILD пише, що 13 травня 2023 року Україна застосувала ракети MIM104 німецького ЗРК «Patriot» проти рашистських повітряних цілей поблизу Брянська над територією пітьми, де за лічені хвилини було збито два гвинтокрили Мі-8 із потужними засобами РЕБ та два літаки - один Су-34 та один Су-35.
Берлін і Вашингтон тоді дуже розлютилися і пригрозили припинити поставки, якщо подібне повториться.
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29.05.2024 08:21 Відповісти
Героям Слава!
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29.05.2024 08:32 Відповісти
Кляті москалі псують нам статистику, не хочуть упакуватися в травневі 40 тисяч, проте на сьогодні маємо 90 тис з початку весни, весна 22 разом з весною 23 - 83,5 тисячі (25 000 і 58 480)
Спецтехніка добовий рекорд 20 од.
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29.05.2024 08:38 Відповісти
Ото вже дійсно ''кацапська армія довга''
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29.05.2024 08:43 Відповісти
НЕМАЄ нічого вічного
ВСЕ колись закінчується
ЗАКІНЧАТЬСЯ і кацапи
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29.05.2024 13:20 Відповісти
Минув 3748 день москальсько-української війни.
156!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 39, броня 41, логістика 56!
Танки закрили чергову сотню. Спецтехніка абсолютний добовий рекорд - 20! По КР непонятка, загальна кількість від вчора збільшилась на 1, а +1 нема ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 505 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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29.05.2024 08:55 Відповісти
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29.05.2024 08:57 Відповісти
Друже! Адигею краще не чипай! Черкеси-адиги не з власної волі опинилися у складі немитої. Вони й досі не їдять рибу з Чорного моря після того, як у ньому потонуло багато адигів, які намагалися переплисти у Туреччину, рятуючись від геноциду. Та й адигейка Лія Ахеджакова - гідна людина.
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29.05.2024 09:27 Відповісти
Я нікого не чіпаю по національному признаку. Я порівнюю втрати москалів з якимись всім відомими числами для порівняння масштабів, міста, регіони тощо. По друге ми теж не з власної волі опинились у складі, а зараз під впливом рашки, але зараз у нас етап війни і по факту той регіон працює у складі рашки і на користь рашки.
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29.05.2024 10:15 Відповісти
Маячня про "хароших расиян"
чеченців сталін ВСІХ вислав у Сибір за підтримку гітлєра
чеченці вбивали кацапів тисячами
і що у результаті - скацаплені чеченці воюють за кацапів
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29.05.2024 13:22 Відповісти
Однією рекетою більше, однією менше, то вже таке, проте чісло красиве - 2222
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29.05.2024 09:36 Відповісти
- Куме! А скільки кацапів поміщається до вагону?
- Все залежить від того як ти їх нашинкуєш та туди вкладеш і натопчеш!
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29.05.2024 08:58 Відповісти

https://www.youtube.com/watch?v=ZJcOqcQ67PU
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29.05.2024 09:00 Відповісти
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
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29.05.2024 09:38 Відповісти
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
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29.05.2024 09:39 Відповісти
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29.05.2024 09:53 Відповісти
Це жах 🙄
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29.05.2024 10:51 Відповісти
 
 