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боеприпасы (2280) ПВО (2490) Rheinmetall (67)

Концерн Rheinmetall получил большой заказ на боеприпасы для ПВО от одной из европейских стран.

rheinmetall

Одна из европейских стран заказала у германской оборонной компании Rheinmetall крупную партию боеприпасов для системы противовоздушной обороны Skynex.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

"Европейская страна заказала у Rheinmetall 35-мм боеприпасы AHEAD для системы противовоздушной обороны Skynex. Общая стоимость заказа - несколько сотен миллионов евро. Будет изготовлено несколько сотен тысяч магазинов", - говорится в заявлении.

О какой именно европейской стране идет речь, в компании не уточнили, впрочем, не стоит исключать, что боеприпасы может получить Украина, которая имеет как минимум две установки Skynex.

Напомним, ранее в компании заявили, что одна из стран-членов НАТО заказала у германской оружейной компании Rheinmetall артиллерийские боеприпасы.

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Комментировать
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коротше, зрозуміло!
Rheinmetall увесь у жиру, від цієї війни.
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29.05.2024 09:30 Ответить
а в Україні жирують будівельники доріг
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29.05.2024 09:36 Ответить
Це добре чи погано для вас?
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29.05.2024 09:57 Ответить
якесь, недолуге запитання.
про що, воно?
про Rheinmetall? про жир чи про війну?
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29.05.2024 10:16 Ответить
Не понравилось питання?) Значит нечего ответить по сути
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29.05.2024 19:22 Ответить
німці профітують від біженців - таке щастя привалило: набігли люди, вміючі працювати і бажаючі працювати.
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29.05.2024 10:51 Ответить
 
 