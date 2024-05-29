Концерн Rheinmetall получил большой заказ на боеприпасы для ПВО от одной из европейских стран.
Одна из европейских стран заказала у германской оборонной компании Rheinmetall крупную партию боеприпасов для системы противовоздушной обороны Skynex.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.
"Европейская страна заказала у Rheinmetall 35-мм боеприпасы AHEAD для системы противовоздушной обороны Skynex. Общая стоимость заказа - несколько сотен миллионов евро. Будет изготовлено несколько сотен тысяч магазинов", - говорится в заявлении.
О какой именно европейской стране идет речь, в компании не уточнили, впрочем, не стоит исключать, что боеприпасы может получить Украина, которая имеет как минимум две установки Skynex.
Напомним, ранее в компании заявили, что одна из стран-членов НАТО заказала у германской оружейной компании Rheinmetall артиллерийские боеприпасы.
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Rheinmetall увесь у жиру, від цієї війни.
про що, воно?
про Rheinmetall? про жир чи про війну?