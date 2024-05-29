Концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на боєприпаси для ППО від однієї з європейських країн
Одна з європейських країн замовила у німецької оборонної компанії Rheinmetall велику партію боєприпасів для системи протиповітряної оборони Skynex.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Rheinmetall.
"Європейська країна замовила у Rheinmetall 35-мм боєприпаси AHEAD для системи протиповітряної оборони Skynex. Загальна вартість замовлення - декілька сотень мільйонів євро. Буде виготовлено кілька сотень тисяч магазинів", - йдеться у заяві.
Про яку саме європейську країну йдеться, в компанії не уточнили, втім, не варто виключати, що боєприпаси може отримати Україна, яка має щонайменше дві установки Skynex.
Нагадаємо, раніше у компанії заявили, що одна з країн-членів НАТО замовила у німецької збройової компанії Rheinmetall артилерійські боєприпаси.
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Rheinmetall увесь у жиру, від цієї війни.
про що, воно?
про Rheinmetall? про жир чи про війну?