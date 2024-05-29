Только четыре страны отправили деньги на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы, - министр обороны Чернохова
Минобороны Чехии призывает европейских союзников как можно скорее сделать финансовый вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. На данный момент выполнили свои финансовые обязательства только 4 страны.
Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, преимущественно - членов ЕС и НАТО. Чехия позиционирует себя как посредника, согласовывая меморандумы об обязательствах доноров и соглашения о закупках, а затем координируя логистические аспекты поставок.
Хотя количество стран, пообещавших оказать финансовую поддержку, растет, лишь некоторые из них уже прислали деньги.
"Средства поступают к нам постепенно; мы не можем покупать боеприпасы в долг. Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не отправили средства, мы не можем начать закупки. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги", - заявила Чернохова, отметив логистические и финансовые проблемы.
Кто уже перечислил средства?
Она также сообщила, что пока деньги на покупку боеприпасов прислали только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.
Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины
На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.
Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.
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З України жодної копійки на цю ініціативу не дали, зате крадуть з бюджету так, що вистачило б на десяток таких програм!
Але ж всі чомусь(а чому дійсно?) звертають увагу тільки на те, куди нас заставляють дивитись ділки з ОПи та їхні "недорогенькі".
29 05 2024 вже 15 краiн ЕС та нато https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3 Брифінг