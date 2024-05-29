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Новости Война
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боеприпасы (2280) Чехия (1658)

Только четыре страны отправили деньги на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы, - министр обороны Чернохова

Чеська ініціатива: боєприпаси для України

Минобороны Чехии призывает европейских союзников как можно скорее сделать финансовый вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. На данный момент выполнили свои финансовые обязательства только 4 страны.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, преимущественно - членов ЕС и НАТО. Чехия позиционирует себя как посредника, согласовывая меморандумы об обязательствах доноров и соглашения о закупках, а затем координируя логистические аспекты поставок.

Хотя количество стран, пообещавших оказать финансовую поддержку, растет, лишь некоторые из них уже прислали деньги.

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"Средства поступают к нам постепенно; мы не можем покупать боеприпасы в долг. Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не отправили средства, мы не можем начать закупки. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги", - заявила Чернохова, отметив логистические и финансовые проблемы.

Кто уже перечислил средства?

Она также сообщила, что пока деньги на покупку боеприпасов прислали только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.
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Топ комментарии
+13
Порошенко купляє дрони, автомобілі і тд для ЗСУ . Що купив Коломойша, дЄрмак , Зеля , гопкомпанія 95 квартал для ЗСУ ?
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29.05.2024 12:30
+9
А, може, краще на асфальт до Вовчанська та в "єдиний мудозвон"?
З України жодної копійки на цю ініціативу не дали, зате крадуть з бюджету так, що вистачило б на десяток таких програм!
Але ж всі чомусь(а чому дійсно?) звертають увагу тільки на те, куди нас заставляють дивитись ділки з ОПи та їхні "недорогенькі".
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29.05.2024 12:33
+4
А для наших олігархів слабо забезпечити воїнів всім необхідним.34 роки грабували народ,через них у нас зараз війна.Скільки доларів вивели з України,ніхто не знає.
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29.05.2024 12:30
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Правила форума Совет форумчан
Краще Орбану виділяти, ніж Чехії для України.
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29.05.2024 12:27 Ответить
А, може, краще на асфальт до Вовчанська та в "єдиний мудозвон"?
З України жодної копійки на цю ініціативу не дали, зате крадуть з бюджету так, що вистачило б на десяток таких програм!
Але ж всі чомусь(а чому дійсно?) звертають увагу тільки на те, куди нас заставляють дивитись ділки з ОПи та їхні "недорогенькі".
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29.05.2024 12:33 Ответить
Основною причиною здачі наших територій у Харківській області у травні Зеля назвав затримку допомоги. Невдячне чмо. Не те, що розпиляли гроші і не було ні укріплень, ні мінних полів. Ви б дали йому після цього хоч копійку ?
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29.05.2024 14:07 Ответить
Двоє сцикунців з-за кордону клянуть владу типові зе-барани
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29.05.2024 14:28 Ответить
Звідси видніше. Не дивимось твої марафони, троль подоляцький
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29.05.2024 21:21 Ответить
А для наших олігархів слабо забезпечити воїнів всім необхідним.34 роки грабували народ,через них у нас зараз війна.Скільки доларів вивели з України,ніхто не знає.
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29.05.2024 12:30 Ответить
Порошенко купляє дрони, автомобілі і тд для ЗСУ . Що купив Коломойша, дЄрмак , Зеля , гопкомпанія 95 квартал для ЗСУ ?
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29.05.2024 12:30 Ответить
@бломарахфон! Коштом бюджету..
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29.05.2024 12:41 Ответить
Все як завжди. Багато швидких балачок та повільних дій.
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29.05.2024 12:35 Ответить
головне гарно і голосно пообіцяти
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29.05.2024 13:14 Ответить
наші партнери обіцяють. в цей час партнери росії посталяють. різницю українці платять своїми життіми.
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29.05.2024 13:17 Ответить
Одне діло пи...ти, друге воза пхати.
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29.05.2024 13:21 Ответить
За її словами, ініціатива забезпечила фінансові зобов'язання 18 країн, переважно членів ЄС і НАТО. Чехія позиціонує себе як посередника, узгоджуючи меморандуми про зобов'язання донорів і угоди про закупівлі, а потім координуючи логістичні аспекти поставок. Джерело:
29 05 2024 вже 15 краiн ЕС та нато https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3 Брифінг
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29.05.2024 13:23 Ответить
Вони більше по звіздєжу майстри - глибоко обурюватись набагато простіше ніж капусти дати сусіду, який за них умирає...
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29.05.2024 13:28 Ответить
Цікаво, Макрон щось надіслав, крім привітань учасникам ініціативи?
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29.05.2024 14:25 Ответить
Ти не знаєш, чию допомогу ти пзд@ш в українців ?
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29.05.2024 21:25 Ответить
 
 