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боєприпаси (2212) Чехія (1561)

Тільки чотири країни відправили гроші на закупівлю боєприпасів для України у межах чеської ініціативи, - міністр оборони Чернохова

Чеська ініціатива: боєприпаси для України

Міноборони Чехії закликає європейських союзників якомога швидше зробити фінансовий внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України. Наразі виконали свої фінансові зобов’язання лише 4 країни.

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, ініціатива забезпечила фінансові зобов'язання 18 країн, переважно членів ЄС і НАТО. Чехія позиціонує себе як посередника, узгоджуючи меморандуми про зобов'язання донорів і угоди про закупівлі, а потім координуючи логістичні аспекти поставок.

Хоча кількість країн, які пообіцяли надати фінансову підтримку, зростає, лише деякі з них уже надіслали гроші.

Також читайте: Перша партія снарядів для України за ініціативою Чехії надійде Києву в червні, - прем’єр Фіала

"Кошти надходять до нас поступово; ми не можемо купувати боєприпаси в борг. Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не відправили кошти, ми не можемо розпочати закупівлі. Це свого роду заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, надіслати гроші", - заявила Чернохова, наголосивши на логістичних і фінансових проблемах.

Хто вже перерахував кошти?

Вона також повідомила, що наразі гроші на купівлю боєприпасів надіслали тільки Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

Чеська ініціатива щодо закупівлі снарядів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України і працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

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Топ коментарі
+13
Порошенко купляє дрони, автомобілі і тд для ЗСУ . Що купив Коломойша, дЄрмак , Зеля , гопкомпанія 95 квартал для ЗСУ ?
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29.05.2024 12:30
+9
А, може, краще на асфальт до Вовчанська та в "єдиний мудозвон"?
З України жодної копійки на цю ініціативу не дали, зате крадуть з бюджету так, що вистачило б на десяток таких програм!
Але ж всі чомусь(а чому дійсно?) звертають увагу тільки на те, куди нас заставляють дивитись ділки з ОПи та їхні "недорогенькі".
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29.05.2024 12:33
+4
А для наших олігархів слабо забезпечити воїнів всім необхідним.34 роки грабували народ,через них у нас зараз війна.Скільки доларів вивели з України,ніхто не знає.
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29.05.2024 12:30
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Краще Орбану виділяти, ніж Чехії для України.
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29.05.2024 12:27 Відповісти
А, може, краще на асфальт до Вовчанська та в "єдиний мудозвон"?
З України жодної копійки на цю ініціативу не дали, зате крадуть з бюджету так, що вистачило б на десяток таких програм!
Але ж всі чомусь(а чому дійсно?) звертають увагу тільки на те, куди нас заставляють дивитись ділки з ОПи та їхні "недорогенькі".
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29.05.2024 12:33 Відповісти
Основною причиною здачі наших територій у Харківській області у травні Зеля назвав затримку допомоги. Невдячне чмо. Не те, що розпиляли гроші і не було ні укріплень, ні мінних полів. Ви б дали йому після цього хоч копійку ?
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29.05.2024 14:07 Відповісти
Двоє сцикунців з-за кордону клянуть владу типові зе-барани
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29.05.2024 14:28 Відповісти
Звідси видніше. Не дивимось твої марафони, троль подоляцький
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29.05.2024 21:21 Відповісти
А для наших олігархів слабо забезпечити воїнів всім необхідним.34 роки грабували народ,через них у нас зараз війна.Скільки доларів вивели з України,ніхто не знає.
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29.05.2024 12:30 Відповісти
Порошенко купляє дрони, автомобілі і тд для ЗСУ . Що купив Коломойша, дЄрмак , Зеля , гопкомпанія 95 квартал для ЗСУ ?
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29.05.2024 12:30 Відповісти
@бломарахфон! Коштом бюджету..
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29.05.2024 12:41 Відповісти
Все як завжди. Багато швидких балачок та повільних дій.
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29.05.2024 12:35 Відповісти
головне гарно і голосно пообіцяти
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29.05.2024 13:14 Відповісти
наші партнери обіцяють. в цей час партнери росії посталяють. різницю українці платять своїми життіми.
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29.05.2024 13:17 Відповісти
Одне діло пи...ти, друге воза пхати.
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29.05.2024 13:21 Відповісти
За її словами, ініціатива забезпечила фінансові зобов'язання 18 країн, переважно членів ЄС і НАТО. Чехія позиціонує себе як посередника, узгоджуючи меморандуми про зобов'язання донорів і угоди про закупівлі, а потім координуючи логістичні аспекти поставок. Джерело:
29 05 2024 вже 15 краiн ЕС та нато https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3 Брифінг
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29.05.2024 13:23 Відповісти
Вони більше по звіздєжу майстри - глибоко обурюватись набагато простіше ніж капусти дати сусіду, який за них умирає...
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29.05.2024 13:28 Відповісти
Цікаво, Макрон щось надіслав, крім привітань учасникам ініціативи?
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29.05.2024 14:25 Відповісти
Ти не знаєш, чию допомогу ти пзд@ш в українців ?
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29.05.2024 21:25 Відповісти
 
 