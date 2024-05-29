К "Армії відновлення" уже присоединились 135 тыс. украинцев

С начала действия проекта "Армія відновлення" уже выдано 135 тысяч направлений для участия временно безработных украинцев в общественно полезных работах по восстановлению страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство экономики, об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Проект "Армія відновлення" запустили осенью 2022 года, чтобы финансово поддержать людей, временно потерявших работу, и привлечь их к восстановлению страны.

Как отметила Бережная, люди имеют возможность приобщиться к выполнению общественно полезных работ и получать за это оплату, которая выше, чем средний размер выплат пособия по безработице. В целом, участники проекта уже заработали почти 1 млрд грн.

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Где действует проект "Армія відновлення"

В настоящее время в проекте принимают участие 19 регионов Украины. Среди наиболее активных:

Харьковская область - выдано 23 850 направлений;

Донецкая область - 16 300 направлений;

Киевская область - 15 000 направлений;

Черниговская область - 14 800 направлений;

Полтавская область - 14 500 направлений.

Виды работ в рамках проекта "Армії відновлення"

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Военное командование вместе с военными администрациями определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает об этом в службу занятости, которая предлагает безработным, стоящим на учете, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата осуществляется в соответствии с отработанным временем в размере не менее 12 000 грн в случае работы полный месяц.

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Так, чаще всего безработных привлекают к: