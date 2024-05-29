За сутки Силы обороны юга ликвидировали 143 оккупанта и 34 единицы вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 143 оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 143 человека.

Также россияне потеряли 34 единицы вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

9 пушек;

11 единиц авто-бронетехники;

4 разведывательных БПЛА;

1 станцию радиоэлектронной борьбы;

1 камеру видеонаблюдения;

1 гидроцикл;

6 лодок.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 5 наблюдательных пунктов, полевой пункт боеснабжения и командный пункт.