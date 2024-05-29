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Новости Агрессия России против Украины
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армия РФ (18042) ликвидация (3138) уничтожение (6249) Силы обороны юга (269)

За сутки Силы обороны юга ликвидировали 143 оккупанта и 34 единицы вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 143 оккупанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 143 человека.

Также россияне потеряли 34 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк;
  • 9 пушек;
  • 11 единиц авто-бронетехники;
  • 4 разведывательных БПЛА;
  • 1 станцию радиоэлектронной борьбы;
  • 1 камеру видеонаблюдения;
  • 1 гидроцикл;
  • 6 лодок.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 5 наблюдательных пунктов, полевой пункт боеснабжения и командный пункт.
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Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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29.05.2024 13:20 Ответить
А що таке сили оборони півня?
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29.05.2024 13:34 Ответить
 
 