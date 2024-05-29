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Новини Агресія Росії проти України
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армія рф (16192) ліквідація (3521) знищення (6561) Сили оборони півдня (294)

Упродовж доби Сили оборони півдня ліквідували 143 окупанти та 34 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 143 окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 143 особи.

Також росіяни втратили 34 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 9 гармат;
  • 11 одиниць авто-бронетехніки;
  • 4 розвідувальні БпЛА;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 1 камера відеоспостереження;
  • 1 гідроцикл;
  • 6 човнів.

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Крім того, українські захисники знищили 5 спостережних пунктів, польовий пункт боєпостачання та командний пункт.

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Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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29.05.2024 13:20 Відповісти
А що таке сили оборони півня?
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29.05.2024 13:34 Відповісти
 
 