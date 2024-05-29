РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5740 посетителей онлайн
Новости
1 483 10
Беларусь (7771) граница (5146) Польша (8144)

Польша намерена временно ограничить доступ к приграничной зоне с Беларусью

У Польщі хочуть тимчасово закрити прикордонну зону з Білоруссю

29 мая Министерство внутренних дел и администрации Польши обнародовали проект постановления о временном закрытии нескольких районов пограничной зоны с Беларусью из-за напряженности на границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

В постановлении польского МВД определены несколько районов Подляского воеводства, расположенных на границе с Беларусью, куда запретят доступ. Такую меру объясняют ростом миграционного давления, которое в последние недели усилилось, несмотря на имеющееся заграждение.

"Белорусские госслужбы принимают активное участие (скрыто или открыто) в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, выполняющих задачи по охране государственной границы", - говорится в пояснительной записке.

Читайте также: Польша возобновляет буферную зону и передачу "всех имеющихся ресурсов" для защиты границы с Беларусью, - Туск

Также в ведомстве добавляют, что этот шаг власти позволит гарантировать безопасность польских пограничников, находящихся на границе с Беларусью, и "ограничить присутствие посторонних лиц в зоне проведения служебных операций".

Согласно проекту, запрет будет введен с 4 июня сроком на 90 дней.

Читайте также: Пограничники РФ сняли с реки Нарвы буи – Эстония требует возвращения и объяснений

Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Тус объявил о восстановлении буферной зоны и передаче "всех имеющихся ресурсов" для защиты границы с Беларусью.

Ранее сообщалось, что Польша до 2028 года на границе с Россией и Беларусью построит укрепления, системы разоблачения и оповещения, передовые базы, логистические узлы и системы противодействия беспилотникам.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Хай фермерів своїх запросять. В них ******** получається.
показать весь комментарий
29.05.2024 22:17
+4
Полякам-може ще торгівлю з рашистським рейхом припините через білорусь???
показать весь комментарий
29.05.2024 21:56
+4
Возьмите наших погранцов. Они нелегалов быстро перестреляют
показать весь комментарий
29.05.2024 22:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полякам-може ще торгівлю з рашистським рейхом припините через білорусь???
показать весь комментарий
29.05.2024 21:56 Ответить
Тимчасово?!!!

Закритт кордон. Нах!
показать весь комментарий
29.05.2024 23:39 Ответить
Возьмите наших погранцов. Они нелегалов быстро перестреляют
показать весь комментарий
29.05.2024 22:08 Ответить
Туск - не Тус )))
показать весь комментарий
29.05.2024 22:09 Ответить
"Білоруські держслужби беруть активну участь (приховано або відкрито) у нападах на солдатів, поліцейських і прикордонників, які виконують завдання з охорони державного кордону", - йдеться в пояснювальній записці.
========

Повний аналог кацапні - таке собі прокажене чмо, яке намагається всім насрати і одночасно скиглить, що його ніхто не любить
показать весь комментарий
29.05.2024 22:15 Ответить
Якісь не спеціалісти і не професіонали. Ні щоб почати будувати дороги до білоруських кордонів і готувтися в прикордонній зоні до шашликів, так вони нагнітають і розповідають людям, що може бути загроза. Піклуються за життя не тільки цивільних, а навіть і своїх прикордонників.
показать весь комментарий
29.05.2024 22:15 Ответить
Їм ще Верещук потрібно і через тиждень-два, там не тільки огорожі не буде, а ціла автострада в 4 смуги в одному напрямку.
показать весь комментарий
29.05.2024 23:00 Ответить
Хай фермерів своїх запросять. В них ******** получається.
показать весь комментарий
29.05.2024 22:17 Ответить
Афганці платять 10 тис дол за доставку до ФРН через московію Білорусь Польщу. На польську 6 метрову стіну залазять і по той бік мусять стрибати, багато ламають ноги. Далі перебіжками до нелегальних перевізників. Тож мазури вирішили прибрати журналістів і активістів щоб жорстко прочісувати прикордоння, бо справді, вся ФРН заповнена ісламістами які планують оголосити халіфат у ФРН. Поляки виконують роботу всього ЄС.
показать весь комментарий
29.05.2024 22:30 Ответить
Може й так, а може трафік підсанкційних товарів посилився. Фури йдуть потоком.
А то набіжить всяких журналістів і будуть потім "ворожі іпсЬо" поширювати, поляків дискредитуючі.
показать весь комментарий
30.05.2024 07:15 Ответить
 
 