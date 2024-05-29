Польща має намір тимчасово обмежити доступ до прикордонної зони з Білоруссю

29 травня Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі оприлюднили проєкт постанови щодо тимчасового закриття кількох районів прикордонної зони з Білоруссю через напруженість на кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

У постанові польського МВС визначено кілька районів Підляського воєводства, розташованих на кордоні з Білоруссю, куди заборонять доступ. Такий захід пояснюють зростанням міграційного тиску, який останніми тижнями посилився попри наявну загорожу.

"Білоруські держслужби беруть активну участь (приховано або відкрито) у нападах на солдатів, поліцейських і прикордонників, які виконують завдання з охорони державного кордону", – йдеться в пояснювальній записці.

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Також у відомстві додають, що цей крок влади дасть змогу гарантувати безпеку польських прикордонників, які перебувають на кордоні з Білоруссю, та "обмежити присутність сторонніх осіб у зоні проведення службових операцій".

Відповідно до проєкту заборона буде запроваджена з 4 червня терміном на 90 днів.

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Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус оголосив про відновлення буферної зони та передачу "всіх наявних ресурсів" для захисту кордону з Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що Польща до 2028 року на кордоні з Росією і Білоруссю побудує укріплення, системи викриття й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам.