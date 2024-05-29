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Білорусь (7840) кордон (4640) Польща (8257)

Польща має намір тимчасово обмежити доступ до прикордонної зони з Білоруссю

У Польщі хочуть тимчасово закрити прикордонну зону з Білоруссю

29 травня Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі оприлюднили проєкт постанови щодо тимчасового закриття кількох районів прикордонної зони з Білоруссю через напруженість на кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

У постанові польського МВС визначено кілька районів Підляського воєводства, розташованих на кордоні з Білоруссю, куди заборонять доступ. Такий захід пояснюють зростанням міграційного тиску, який останніми тижнями посилився попри наявну загорожу.

"Білоруські держслужби беруть активну участь (приховано або відкрито) у нападах на солдатів, поліцейських і прикордонників, які виконують завдання з охорони державного кордону", – йдеться в пояснювальній записці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща відновлює буферну зону та передачу "всіх наявних ресурсів" для захисту кордону з Білоруссю, - Туск

Також у відомстві додають, що цей крок влади дасть змогу гарантувати безпеку польських прикордонників, які перебувають на кордоні з Білоруссю, та "обмежити присутність сторонніх осіб у зоні проведення службових операцій".

Відповідно до проєкту заборона буде запроваджена з 4 червня терміном на 90 днів.

Також читайте: Польща обмежує пересування російських дипломатів по країні, - Сікорський

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі   Дональд Тус оголосив про відновлення буферної зони та передачу "всіх наявних ресурсів" для захисту кордону з Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що Польща до 2028 року на кордоні з Росією і Білоруссю побудує укріплення, системи викриття й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам.

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Топ коментарі
+5
Хай фермерів своїх запросять. В них ******** получається.
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29.05.2024 22:17
+4
Полякам-може ще торгівлю з рашистським рейхом припините через білорусь???
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29.05.2024 21:56
+4
Возьмите наших погранцов. Они нелегалов быстро перестреляют
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29.05.2024 22:08
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Полякам-може ще торгівлю з рашистським рейхом припините через білорусь???
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29.05.2024 21:56 Відповісти
Тимчасово?!!!

Закритт кордон. Нах!
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29.05.2024 23:39 Відповісти
Возьмите наших погранцов. Они нелегалов быстро перестреляют
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29.05.2024 22:08 Відповісти
Туск - не Тус )))
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29.05.2024 22:09 Відповісти
"Білоруські держслужби беруть активну участь (приховано або відкрито) у нападах на солдатів, поліцейських і прикордонників, які виконують завдання з охорони державного кордону", - йдеться в пояснювальній записці.
========

Повний аналог кацапні - таке собі прокажене чмо, яке намагається всім насрати і одночасно скиглить, що його ніхто не любить
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29.05.2024 22:15 Відповісти
Якісь не спеціалісти і не професіонали. Ні щоб почати будувати дороги до білоруських кордонів і готувтися в прикордонній зоні до шашликів, так вони нагнітають і розповідають людям, що може бути загроза. Піклуються за життя не тільки цивільних, а навіть і своїх прикордонників.
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29.05.2024 22:15 Відповісти
Їм ще Верещук потрібно і через тиждень-два, там не тільки огорожі не буде, а ціла автострада в 4 смуги в одному напрямку.
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29.05.2024 23:00 Відповісти
Хай фермерів своїх запросять. В них ******** получається.
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29.05.2024 22:17 Відповісти
Афганці платять 10 тис дол за доставку до ФРН через московію Білорусь Польщу. На польську 6 метрову стіну залазять і по той бік мусять стрибати, багато ламають ноги. Далі перебіжками до нелегальних перевізників. Тож мазури вирішили прибрати журналістів і активістів щоб жорстко прочісувати прикордоння, бо справді, вся ФРН заповнена ісламістами які планують оголосити халіфат у ФРН. Поляки виконують роботу всього ЄС.
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29.05.2024 22:30 Відповісти
Може й так, а може трафік підсанкційних товарів посилився. Фури йдуть потоком.
А то набіжить всяких журналістів і будуть потім "ворожі іпсЬо" поширювати, поляків дискредитуючі.
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30.05.2024 07:15 Відповісти
 
 