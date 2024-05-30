Общие боевые потери РФ с начала войны - около 506 260 человек (+1160 за сутки), 7710 танков, 13 101 артсистема, 14 913 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 506 260 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 506 260 (+1160) человек,
- танков - 7710 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин - 14 913 (+22) единиц,
- артиллерийских систем - 13 101 (+35) единица,
- РСЗО - 1088 (+1) единиц,
- средств ПВО - 815 (+0) единиц,
- самолетов - 357 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 532 (+22) единицы,
- крылатых ракет - 2222 (+0) единицы,
- кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17 849 (+53) единиц,
- специальной техники - 2153 (+11) единицы.
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Слава Україні!
ЗСУ - Титани!
Ага, нещодавно дивився аналогію; в раіссі 145 млн холопів, в Бангладеш - 150 млн. людей. Тільки чомусь росії постійно не вистачає територій.
Краще подивися територію островка Японія на якому живе високотехнологічна нація 150 млн. японців...
Якщо догматично зазирнути зараз в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88 Вікі , то там взагалі 171 млн., тобто - 1120 чоловік на 1 км.кв.
А коли я в школі вчився, то там було не більше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88 90 млн .
Так що, твоя Японія нервово КУРИТЬ в стороні. Хоча по рівню життя, смертності та комфорту, навіть не обговорюються.
Давайте тоді згадаємо як росла чисельність людей
1 миллиар - 1820 рік
2 мільярда - 1927 рік
3 мільярда - 1960 рік
4 мільярда - 1974 рік
Весна 22/весна ц.р. станом на сьогодні
Танки - 1 163/1 100
ББМ - 2 497/2 331
Арта - 582/2 995
РСЗВ - 183/88
ППО - 87/128
Авто - 1 985/4 643
Спецтехніка 49/538
Чумардоси 25 000/91 580
Будь їх хоч квіндециліон скоро почнуть наввипередки драпать в бік Китаю
Зараз не відходять, бо після жестів доброї молі з'явилися загороджувальні загони.
На болотах завили про перемовини мабуть не просто так. Майже рік накопичували сили і в жовтні поперли в черговий "Київ за три дні", історія повторюється двічі...
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 36, броня 32, логістика 53!
Арта закрила чергову сотню. Спецтехніка файно другий день іде.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 506 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
Ну и заодно «повредил» еще два парома.
https://censor.net/ua/video_news/3492045/dva_katery_rf_znyschyly_v_okupovanomu_krymu