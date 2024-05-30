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армия РФ (18050) Генштаб ВС (5779) ликвидация (3140) уничтожение (6253)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 506 260 человек (+1160 за сутки), 7710 танков, 13 101 артсистема, 14 913 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 506 260 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 506 260 (+1160) человек,
  • танков - 7710 (+10) единиц,
  • боевых бронированных машин - 14 913 (+22) единиц,
  • артиллерийских систем - 13 101 (+35) единица,
  • РСЗО - 1088 (+1) единиц,
  • средств ПВО - 815 (+0) единиц,
  • самолетов - 357 (+0) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 532 (+22) единицы,
  • крылатых ракет - 2222 (+0) единицы,
  • кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17 849 (+53) единиц,
  • специальной техники - 2153 (+11) единицы.

Также смотрите: Здание с оккупантами разлетается вдребезги после прилета украинского дрона. ВИДЕО

інфорграфіка
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Топ комментарии
+18
Як за пів ляма впало, так і орки стали закінчуватись. Під двушку доходило.
Слава Україні!
ЗСУ - Титани!
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30.05.2024 07:48
+18
Минув 3749 день москальсько-української війни.
132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 36, броня 32, логістика 53!
Арта закрила чергову сотню. Спецтехніка файно другий день іде.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 506 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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30.05.2024 08:51
+9
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30.05.2024 08:53
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Як за пів ляма впало, так і орки стали закінчуватись. Під двушку доходило.
Слава Україні!
ЗСУ - Титани!
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30.05.2024 07:48 Ответить
Біда в тому що цих дураків кацапських там мільйони
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30.05.2024 08:11 Ответить
Ну то звісно, але не усі мають бажання йти вмирати за кремлерейх з путлером. Хоча бидла там дуже багато.

Ага, нещодавно дивився аналогію; в раіссі 145 млн холопів, в Бангладеш - 150 млн. людей. Тільки чомусь росії постійно не вистачає територій.
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30.05.2024 09:22 Ответить
Що, друже прогуляв географію в школі - тепер все як в новинку?
Краще подивися територію островка Японія на якому живе високотехнологічна нація 150 млн. японців...
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30.05.2024 12:31 Ответить
Шановний, до чого тут географія?
Якщо догматично зазирнути зараз в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88 Вікі , то там взагалі 171 млн., тобто - 1120 чоловік на 1 км.кв.
А коли я в школі вчився, то там було не більше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88 90 млн .
Так що, твоя Японія нервово КУРИТЬ в стороні. Хоча по рівню життя, смертності та комфорту, навіть не обговорюються.
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30.05.2024 19:40 Ответить
ніпрощо... особливо ваші милі шкільні спогади 🤡
Давайте тоді згадаємо як росла чисельність людей
1 миллиар - 1820 рік
2 мільярда - 1927 рік
3 мільярда - 1960 рік
4 мільярда - 1974 рік
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31.05.2024 11:55 Ответить
Узбаґойтесь
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31.05.2024 12:27 Ответить
І до речі, японців там 121 млн.
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30.05.2024 19:44 Ответить
Ну скажімо так, весною 22-го їх було ще більше, до того ж навчених і вмотивованих з відносно нормальною технікою, що було далі всі добре пам'ятають. На разі гонять стадо з залізяччям яким ще діди воювали.
Весна 22/весна ц.р. станом на сьогодні
Танки - 1 163/1 100
ББМ - 2 497/2 331
Арта - 582/2 995
РСЗВ - 183/88
ППО - 87/128
Авто - 1 985/4 643
Спецтехніка 49/538
Чумардоси 25 000/91 580
Будь їх хоч квіндециліон скоро почнуть наввипередки драпать в бік Китаю
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30.05.2024 09:36 Ответить
Ну не скажіть про навчених кацапів навесні 2022.Навчені то вони може й були,але з мотивацією і технологіями в них було дуже слабо.Практично без дронів,пару черг з автомата,кулемета,і вони вже відходили,червона ракета і все,назад.Житомирська траса,Стоянка.
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30.05.2024 09:48 Ответить
Дронів і у нас не було, а їх авіація літала як у себе вдома. Київ ще хоч якось прикривали, все інше...
Зараз не відходять, бо після жестів доброї молі з'явилися загороджувальні загони.
На болотах завили про перемовини мабуть не просто так. Майже рік накопичували сили і в жовтні поперли в черговий "Київ за три дні", історія повторюється двічі...
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30.05.2024 10:10 Ответить
В нас дрони були,мало,але.І добровольці,і ГУРовці в мене літали.В кацапів наче теж щось було,але якось несерйозно.І не лізли вони як зараз лізуть,по трупах.А якось не хотячи.В мене знайомий був в окупації в Бучі,доглядав діда,а на їхній вулиці стояла їхня контррозвідка,то вони постійно говорили що вони не воювати готувались,а владу міняти прийшли.
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30.05.2024 10:21 Ответить
Коли закінчаться москалі ?
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30.05.2024 08:51 Ответить
Тоді, коли закінчиться рашка.
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30.05.2024 09:06 Ответить
закінчаться
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
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30.05.2024 12:34 Ответить
Коли почнуть мочити одне одного - це у їхніх генах.
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30.05.2024 23:54 Ответить
Минув 3749 день москальсько-української війни.
132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 36, броня 32, логістика 53!
Арта закрила чергову сотню. Спецтехніка файно другий день іде.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 506 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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30.05.2024 08:51 Ответить
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30.05.2024 08:53 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/17412 Сегодня ночью ГУР потопил еще одно судно. Это катер типа КС-701 "Тунец" . (завтра тут в зведені має появимся чергове 28-ме коритко)

Ну и заодно «повредил» еще два парома.
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30.05.2024 09:36 Ответить
Два "тунця"!
https://censor.net/ua/video_news/3492045/dva_katery_rf_znyschyly_v_okupovanomu_krymu
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30.05.2024 10:32 Ответить
Та вже кажуть, що два "тунця" вловили.
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30.05.2024 09:57 Ответить
Кацапські ( два) ,, Тунці " пішли на фарш , сьогодні вночі
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30.05.2024 11:31 Ответить
 
 