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армія рф (16200) Генштаб ЗС (6071) ліквідація (3521) знищення (6565)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 506 260 осіб (+1160 за добу), 7710 танків, 13101 артсистема, 14913 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 506 260 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 506260 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 7710 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22) од,
  • артилерійських систем – 13101 (+35) од,
  • РСЗВ  – 1088 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2222 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 17849 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2153 (+11)

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інфорграфіка

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Топ коментарі
+18
Як за пів ляма впало, так і орки стали закінчуватись. Під двушку доходило.
Слава Україні!
ЗСУ - Титани!
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30.05.2024 07:48
+18
Минув 3749 день москальсько-української війни.
132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 36, броня 32, логістика 53!
Арта закрила чергову сотню. Спецтехніка файно другий день іде.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 506 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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30.05.2024 08:51
+9
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30.05.2024 08:53
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Як за пів ляма впало, так і орки стали закінчуватись. Під двушку доходило.
Слава Україні!
ЗСУ - Титани!
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30.05.2024 07:48 Відповісти
Біда в тому що цих дураків кацапських там мільйони
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30.05.2024 08:11 Відповісти
Ну то звісно, але не усі мають бажання йти вмирати за кремлерейх з путлером. Хоча бидла там дуже багато.

Ага, нещодавно дивився аналогію; в раіссі 145 млн холопів, в Бангладеш - 150 млн. людей. Тільки чомусь росії постійно не вистачає територій.
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30.05.2024 09:22 Відповісти
Що, друже прогуляв географію в школі - тепер все як в новинку?
Краще подивися територію островка Японія на якому живе високотехнологічна нація 150 млн. японців...
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30.05.2024 12:31 Відповісти
Шановний, до чого тут географія?
Якщо догматично зазирнути зараз в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88 Вікі , то там взагалі 171 млн., тобто - 1120 чоловік на 1 км.кв.
А коли я в школі вчився, то там було не більше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88 90 млн .
Так що, твоя Японія нервово КУРИТЬ в стороні. Хоча по рівню життя, смертності та комфорту, навіть не обговорюються.
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30.05.2024 19:40 Відповісти
ніпрощо... особливо ваші милі шкільні спогади 🤡
Давайте тоді згадаємо як росла чисельність людей
1 миллиар - 1820 рік
2 мільярда - 1927 рік
3 мільярда - 1960 рік
4 мільярда - 1974 рік
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31.05.2024 11:55 Відповісти
Узбаґойтесь
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31.05.2024 12:27 Відповісти
І до речі, японців там 121 млн.
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30.05.2024 19:44 Відповісти
Ну скажімо так, весною 22-го їх було ще більше, до того ж навчених і вмотивованих з відносно нормальною технікою, що було далі всі добре пам'ятають. На разі гонять стадо з залізяччям яким ще діди воювали.
Весна 22/весна ц.р. станом на сьогодні
Танки - 1 163/1 100
ББМ - 2 497/2 331
Арта - 582/2 995
РСЗВ - 183/88
ППО - 87/128
Авто - 1 985/4 643
Спецтехніка 49/538
Чумардоси 25 000/91 580
Будь їх хоч квіндециліон скоро почнуть наввипередки драпать в бік Китаю
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30.05.2024 09:36 Відповісти
Ну не скажіть про навчених кацапів навесні 2022.Навчені то вони може й були,але з мотивацією і технологіями в них було дуже слабо.Практично без дронів,пару черг з автомата,кулемета,і вони вже відходили,червона ракета і все,назад.Житомирська траса,Стоянка.
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30.05.2024 09:48 Відповісти
Дронів і у нас не було, а їх авіація літала як у себе вдома. Київ ще хоч якось прикривали, все інше...
Зараз не відходять, бо після жестів доброї молі з'явилися загороджувальні загони.
На болотах завили про перемовини мабуть не просто так. Майже рік накопичували сили і в жовтні поперли в черговий "Київ за три дні", історія повторюється двічі...
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30.05.2024 10:10 Відповісти
В нас дрони були,мало,але.І добровольці,і ГУРовці в мене літали.В кацапів наче теж щось було,але якось несерйозно.І не лізли вони як зараз лізуть,по трупах.А якось не хотячи.В мене знайомий був в окупації в Бучі,доглядав діда,а на їхній вулиці стояла їхня контррозвідка,то вони постійно говорили що вони не воювати готувались,а владу міняти прийшли.
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30.05.2024 10:21 Відповісти
Коли закінчаться москалі ?
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30.05.2024 08:51 Відповісти
Тоді, коли закінчиться рашка.
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30.05.2024 09:06 Відповісти
закінчаться
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
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30.05.2024 12:34 Відповісти
Коли почнуть мочити одне одного - це у їхніх генах.
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30.05.2024 23:54 Відповісти
Минув 3749 день москальсько-української війни.
132! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 36, броня 32, логістика 53!
Арта закрила чергову сотню. Спецтехніка файно другий день іде.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 506 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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30.05.2024 08:51 Відповісти
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30.05.2024 08:53 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/17412 Сегодня ночью ГУР потопил еще одно судно. Это катер типа КС-701 "Тунец" . (завтра тут в зведені має появимся чергове 28-ме коритко)

Ну и заодно «повредил» еще два парома.
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30.05.2024 09:36 Відповісти
Два "тунця"!
https://censor.net/ua/video_news/3492045/dva_katery_rf_znyschyly_v_okupovanomu_krymu
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30.05.2024 10:32 Відповісти
Та вже кажуть, що два "тунця" вловили.
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30.05.2024 09:57 Відповісти
Кацапські ( два) ,, Тунці " пішли на фарш , сьогодні вночі
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30.05.2024 11:31 Відповісти
 
 