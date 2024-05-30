Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 506 260 осіб (+1160 за добу), 7710 танків, 13101 артсистема, 14913 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 506 260 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 506260 (+1160) осіб,

танків ‒ 7710 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22) од,

артилерійських систем – 13101 (+35) од,

РСЗВ – 1088 (+1) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22),

крилаті ракети ‒ 2222 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 2153 (+11)

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