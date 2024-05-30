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Россияне продолжают штурмовать Липцы, наступают из направлений населенных пунктов Глубокое и Мороховец, - Нацполиция

Бої на Харківщині станом на 16 травня 2024 року

Российские захватчики пытаются вытеснить украинских военных с позиций на Харьковском направлении, продолжают наступление в районе Липцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

"В зоне ответственности бригады противник пытается продолжать наступление в районе населенного пункта Липцы с целью вытеснения военных с занятых позиций. Ведет наступательные действия с направлений населенных пунктов Глубокое и Мороховец", - заявил он.

Россияне идут малыми штурмовыми группами, привлекая технику лишь в отдельных случаях.

Также происходят бои в районе Волчанска, ситуация остается под контролем украинских военных. По словам Музычука, легче всего оккупантов выследить ночью, поскольку днем они хорошо маскируются под лесистую местность.

Напомним, на днях Музычук сообщал, что на подступах к Часову Яру Донецкой области продолжаются интенсивные бои. На Харьковском направлении подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах сел Липцы и Терновая.

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Проти подібної тактики отрібні протипіхотні міни. Багато.
Але їх взяти?..
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30.05.2024 12:23 Ответить
А унизу інформація від Сирського зовсім інша. Чи речник може мати свою точку зору? А не дані ГШ!
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30.05.2024 12:26 Ответить
якщо нацполіця звітує
по справах на фронті
то може нам взагалі не потрібне Мінестерство оборони??
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30.05.2024 12:57 Ответить
 
 