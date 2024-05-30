ГБР способствует возвращению бойцов на позиции, а не улучшает статистику производств по СОЧ, - Сухачев

ГБР работает с Генштабом ВСУ, военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией по возвращению бойцов, оставивших позиции.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша задача - способствовать возвращению бойцов на боевые позиции, а не улучшать статистику открытых уголовных производств по уклонению от несения службы", - сказал он.

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Директор Бюро обратил внимание на то, что профилактические мероприятия и разъяснительная работа являются приоритетными в этом вопросе.

Сухачев не стал уточнять количество уголовных производств, открытых в связи с самовольным оставлением места службы, однако отметил, что эта цифра не влияет на обороноспособность страны.

"Отработан комплекс мероприятий с Генштабом ВСУ, военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией, что позволяет оперативно установить местонахождение каждого военнослужащего, самовольно оставившего часть, и вернуть его на место несения службы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы довести этот механизм до автоматизма", - добавил он.

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