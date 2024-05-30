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ГБР способствует возвращению бойцов на позиции, а не улучшает статистику производств по СОЧ, - Сухачев

Сухачов про роботу ДБР щодо СЗЧ

ГБР работает с Генштабом ВСУ, военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией по возвращению бойцов, оставивших позиции.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша задача - способствовать возвращению бойцов на боевые позиции, а не улучшать статистику открытых уголовных производств по уклонению от несения службы", - сказал он.

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Директор Бюро обратил внимание на то, что профилактические мероприятия и разъяснительная работа являются приоритетными в этом вопросе.

Сухачев не стал уточнять количество уголовных производств, открытых в связи с самовольным оставлением места службы, однако отметил, что эта цифра не влияет на обороноспособность страны.

"Отработан комплекс мероприятий с Генштабом ВСУ, военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией, что позволяет оперативно установить местонахождение каждого военнослужащего, самовольно оставившего часть, и вернуть его на место несения службы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы довести этот механизм до автоматизма", - добавил он.

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Топ комментарии
+15
А накрадені гроші з зелених офшорів їм повернути слабо?!
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30.05.2024 12:49
+14
І це каже ухилянт.
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30.05.2024 12:48
+14
А знайти синків можновладців і відправити на передову слабо.
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30.05.2024 13:01
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І це каже ухилянт.
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30.05.2024 12:48 Ответить
А накрадені гроші з зелених офшорів їм повернути слабо?!
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30.05.2024 12:49 Ответить
ДБР «покращує статистику» забитих болтів на випадки корупції серед «слуг».
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30.05.2024 13:02 Ответить
А знайти синків можновладців і відправити на передову слабо.
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30.05.2024 13:01 Ответить
"Ета другоє", як казав "найвеличніший" лідор ********** (((
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30.05.2024 13:10 Ответить
Не забагато держ.служб цім займаються ? Ми не настільки багаті, щоб сплачувати дублювання.
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30.05.2024 13:05 Ответить
Як заставити 55ти річного чоловіка з хворою спиною та тиском за 180 воювати? Правильно, ніяк.
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30.05.2024 13:09 Ответить
А чому сам свою героїчну сраку в шкіряному кріслі гріє? Як на мене, то на таких посадах мають перебувати виключно люди, котрі все спробували на собі і побули на фронті мінімум рік, а не якийсь *******
(((
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30.05.2024 13:09 Ответить
Кому сприяє ДБР більш ніж очевидно.
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30.05.2024 13:12 Ответить
"Наше завдання - сприяти поверненню бійців на бойові позиції"-це як? Відбити "нирки" і кинути в окопи помирати під шквал снарядів і пуль? Ото я розумію "мотивація"
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30.05.2024 13:22 Ответить
Це як, коли вашому побратиму відбивають нирки, всі спостерігають як безправні раби на вчинення злочину?
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30.05.2024 16:39 Ответить
У нас бусифікований чоловік ще у НЧ травмувався і потрапив у шпиталь, а як дізнався, що підлікують і назад - вчинив самогубство. Деякі люди просто не здатні служити/воювати навіть заради збереження власного життя і готові на все, аби не робити цього. Якщо вдасться когось повернути, то скоріше за все, це будуть ті, у кого раптово здали нерви і вони погарячкували, або тих, які відмовилися виконувати наказ вважаючи, що їх відправляють на смерть.
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30.05.2024 13:23 Ответить
капец, чем занимается дбр
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30.05.2024 13:26 Ответить
Надо бы призывникам еще в учебке на ноги электронные браслеты поодевать.
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30.05.2024 13:30 Ответить
А Кімом і фортифікаціямі в Миколаєві кляте ГБР не хоче зайнятись? Кодло крадіів.

В нас окрім журналістів хоч щось розлідують? Чим ті всі "сілавікі" зайняті?

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30.05.2024 15:14 Ответить
Щоб вже ти на ,,позиції" опинився, бугай заброньований! Хоча можна і на ,,печі лежачи"померти!!
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30.05.2024 16:31 Ответить
Як встановили незалежні журналісти, оборонні укріплення для ЗСУ на Харківщині будували залучені синьогубом кацапські прокладки, тобто кремльовська агентура.

Крім того, у своєму нещодавньому стрімі люся арєстовіч на 36хв. якось випадково оговорився, начебто війна з кацапами відбувається по договорняку із зеленими узурпаторами. Тому всі дії зрадницького командування, детально описані Ю. Бутусовим, насправді спрямовані на "правильне" режисування подій на фронті по плану за досягнутими домовленостями з кацапами по вбивству українських бійців без належних укріплень, озброєння при наступі ворога, здачі території України, видаються цілком логічними.
https://m.youtube.com/watch?v=KCnLfh6UE8Y&pp=ygUS0LDRgNC10YHRgtC-0LLQuNGH
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30.05.2024 16:34 Ответить
 
 