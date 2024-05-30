ГБР способствует возвращению бойцов на позиции, а не улучшает статистику производств по СОЧ, - Сухачев
ГБР работает с Генштабом ВСУ, военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией по возвращению бойцов, оставивших позиции.
Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наша задача - способствовать возвращению бойцов на боевые позиции, а не улучшать статистику открытых уголовных производств по уклонению от несения службы", - сказал он.
Директор Бюро обратил внимание на то, что профилактические мероприятия и разъяснительная работа являются приоритетными в этом вопросе.
Сухачев не стал уточнять количество уголовных производств, открытых в связи с самовольным оставлением места службы, однако отметил, что эта цифра не влияет на обороноспособность страны.
"Отработан комплекс мероприятий с Генштабом ВСУ, военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией, что позволяет оперативно установить местонахождение каждого военнослужащего, самовольно оставившего часть, и вернуть его на место несения службы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы довести этот механизм до автоматизма", - добавил он.
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(((
В нас окрім журналістів хоч щось розлідують? Чим ті всі "сілавікі" зайняті?
Крім того, у своєму нещодавньому стрімі люся арєстовіч на 36хв. якось випадково оговорився, начебто війна з кацапами відбувається по договорняку із зеленими узурпаторами. Тому всі дії зрадницького командування, детально описані Ю. Бутусовим, насправді спрямовані на "правильне" режисування подій на фронті по плану за досягнутими домовленостями з кацапами по вбивству українських бійців без належних укріплень, озброєння при наступі ворога, здачі території України, видаються цілком логічними.
https://m.youtube.com/watch?v=KCnLfh6UE8Y&pp=ygUS0LDRgNC10YHRgtC-0LLQuNGH