ДБР сприяє поверненню бійців на позиції, а не покращує статистику проваджень щодо СЗЧ, - Сухачов
ДБР працює із Генштабом ЗСУ, військовою службою правопорядку, СБУ та Нацполіцією щодо повернення бійців, які залишили позиції.
Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наше завдання - сприяти поверненню бійців на бойові позиції, а не покращувати статистику відкритих кримінальних проваджень щодо ухилення від несення служби", - сказав він.
Директор Бюро звернув увагу на те, що профілактичні заходи та роз'яснювальна робота є пріоритетними в цьому питанні.
Сухачов не став уточнювати кількість кримінальних проваджень, відкритих у зв'язку із самовільним залишенням місця служби, однак зазначив, що ця цифра не впливає на обороноздатність країни.
"Відпрацьовано комплекс заходів із Генштабом ЗСУ, військовою службою правопорядку, СБУ та Нацполіцією, що дає змогу оперативно встановити місцеперебування кожного військовослужбовця, який самовільно залишив частину, і повернути його на місце несення служби. Ми робимо все, що в наших силах, щоб довести цей механізм до автоматизму", - додав він.
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В нас окрім журналістів хоч щось розлідують? Чим ті всі "сілавікі" зайняті?
Крім того, у своєму нещодавньому стрімі люся арєстовіч на 36хв. якось випадково оговорився, начебто війна з кацапами відбувається по договорняку із зеленими узурпаторами. Тому всі дії зрадницького командування, детально описані Ю. Бутусовим, насправді спрямовані на "правильне" режисування подій на фронті по плану за досягнутими домовленостями з кацапами по вбивству українських бійців без належних укріплень, озброєння при наступі ворога, здачі території України, видаються цілком логічними.
https://m.youtube.com/watch?v=KCnLfh6UE8Y&pp=ygUS0LDRgNC10YHRgtC-0LLQuNGH