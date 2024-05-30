УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7716 відвідувачів онлайн
Новини
5 546 18

ДБР сприяє поверненню бійців на позиції, а не покращує статистику проваджень щодо СЗЧ, - Сухачов

Сухачов про роботу ДБР щодо СЗЧ

ДБР працює із Генштабом ЗСУ, військовою службою правопорядку, СБУ та Нацполіцією щодо повернення бійців, які залишили позиції.

Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наше завдання - сприяти поверненню бійців на бойові позиції, а не покращувати статистику відкритих кримінальних проваджень щодо ухилення від несення служби", - сказав він.

Читайте: ДБР з’ясовує, чи можна було уникнути прориву окупантів на Харківщині, питання фортифікацій також розглядається, - речниця Сап’ян

Директор Бюро звернув увагу на те, що профілактичні заходи та роз'яснювальна робота є пріоритетними в цьому питанні.

Сухачов не став уточнювати кількість кримінальних проваджень, відкритих у зв'язку із самовільним залишенням місця служби, однак зазначив, що ця цифра не впливає на обороноздатність країни.

"Відпрацьовано комплекс заходів із Генштабом ЗСУ, військовою службою правопорядку, СБУ та Нацполіцією, що дає змогу оперативно встановити місцеперебування кожного військовослужбовця, який самовільно залишив частину, і повернути його на місце несення служби. Ми робимо все, що в наших силах, щоб довести цей механізм до автоматизму", - додав він.

Читайте також: Одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

військовослужбовці (4743) ДБР (3488) Сухачов Олексій (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
А накрадені гроші з зелених офшорів їм повернути слабо?!
показати весь коментар
30.05.2024 12:49
+14
І це каже ухилянт.
показати весь коментар
30.05.2024 12:48
+14
А знайти синків можновладців і відправити на передову слабо.
показати весь коментар
30.05.2024 13:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І це каже ухилянт.
показати весь коментар
30.05.2024 12:48 Відповісти
А накрадені гроші з зелених офшорів їм повернути слабо?!
показати весь коментар
30.05.2024 12:49 Відповісти
ДБР «покращує статистику» забитих болтів на випадки корупції серед «слуг».
показати весь коментар
30.05.2024 13:02 Відповісти
А знайти синків можновладців і відправити на передову слабо.
показати весь коментар
30.05.2024 13:01 Відповісти
"Ета другоє", як казав "найвеличніший" лідор ********** (((
показати весь коментар
30.05.2024 13:10 Відповісти
Не забагато держ.служб цім займаються ? Ми не настільки багаті, щоб сплачувати дублювання.
показати весь коментар
30.05.2024 13:05 Відповісти
Як заставити 55ти річного чоловіка з хворою спиною та тиском за 180 воювати? Правильно, ніяк.
показати весь коментар
30.05.2024 13:09 Відповісти
А чому сам свою героїчну сраку в шкіряному кріслі гріє? Як на мене, то на таких посадах мають перебувати виключно люди, котрі все спробували на собі і побули на фронті мінімум рік, а не якийсь *******
(((
показати весь коментар
30.05.2024 13:09 Відповісти
Кому сприяє ДБР більш ніж очевидно.
показати весь коментар
30.05.2024 13:12 Відповісти
"Наше завдання - сприяти поверненню бійців на бойові позиції"-це як? Відбити "нирки" і кинути в окопи помирати під шквал снарядів і пуль? Ото я розумію "мотивація"
показати весь коментар
30.05.2024 13:22 Відповісти
Це як, коли вашому побратиму відбивають нирки, всі спостерігають як безправні раби на вчинення злочину?
показати весь коментар
30.05.2024 16:39 Відповісти
У нас бусифікований чоловік ще у НЧ травмувався і потрапив у шпиталь, а як дізнався, що підлікують і назад - вчинив самогубство. Деякі люди просто не здатні служити/воювати навіть заради збереження власного життя і готові на все, аби не робити цього. Якщо вдасться когось повернути, то скоріше за все, це будуть ті, у кого раптово здали нерви і вони погарячкували, або тих, які відмовилися виконувати наказ вважаючи, що їх відправляють на смерть.
показати весь коментар
30.05.2024 13:23 Відповісти
капец, чем занимается дбр
показати весь коментар
30.05.2024 13:26 Відповісти
Надо бы призывникам еще в учебке на ноги электронные браслеты поодевать.
показати весь коментар
30.05.2024 13:30 Відповісти
А Кімом і фортифікаціямі в Миколаєві кляте ГБР не хоче зайнятись? Кодло крадіів.

В нас окрім журналістів хоч щось розлідують? Чим ті всі "сілавікі" зайняті?

показати весь коментар
30.05.2024 15:14 Відповісти
Щоб вже ти на ,,позиції" опинився, бугай заброньований! Хоча можна і на ,,печі лежачи"померти!!
показати весь коментар
30.05.2024 16:31 Відповісти
Як встановили незалежні журналісти, оборонні укріплення для ЗСУ на Харківщині будували залучені синьогубом кацапські прокладки, тобто кремльовська агентура.

Крім того, у своєму нещодавньому стрімі люся арєстовіч на 36хв. якось випадково оговорився, начебто війна з кацапами відбувається по договорняку із зеленими узурпаторами. Тому всі дії зрадницького командування, детально описані Ю. Бутусовим, насправді спрямовані на "правильне" режисування подій на фронті по плану за досягнутими домовленостями з кацапами по вбивству українських бійців без належних укріплень, озброєння при наступі ворога, здачі території України, видаються цілком логічними.
https://m.youtube.com/watch?v=KCnLfh6UE8Y&pp=ygUS0LDRgNC10YHRgtC-0LLQuNGH
показати весь коментар
30.05.2024 16:34 Відповісти
 
 