Российские оккупанты после длительной паузы снова начали штурмовать остров Нестрига, - ОК "Південь"
На левобережье Херсонской области российские войска снова прибегли к штурму острова Нестрига. Всего за день оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ 19 раз.
Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, информирует со ссылкой на "УП".
"Есть 19 попыток штурмов, что довольно много. Из них 12 - на Ореховском направлении. Это несколько населенных пунктов. Больше всего - в районе Старомайорского. Так же на Левобережье было 7 попыток штурмов, из них был даже на остров Нестрига, и 6 - на Крынки", - рассказал он.
По словам Плетенчука, такое обострение на фронте связано с подготовкой к Саммиту мира в Швейцарии.
"Враг некоторое время аккумулировал свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить эскалацию. Связано это в первую очередь с тем, что идет подготовка к Саммиту мира. И это для россиян традиционный способ влиять в геополитике", - добавил представитель ОК "Південь".
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Тепер вони будуть лізти аж до превентивного ЯУ по цьому гнійнику.
только самые упоротые и сильно разочарованые в кацапской пропаганде людишки еще надеються вот вот и на лондон будет пробосок,только вот неразйобаную технику если удасться подиянуть к крынкам вот вот так и сразу,но ***** все никак не получаеться,а ваапще исчо не начинали