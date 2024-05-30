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Херсонщина (4386) штурм (494) Плетенчук Дмитрий (150)

Российские оккупанты после длительной паузы снова начали штурмовать остров Нестрига, - ОК "Південь"

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук

На левобережье Херсонской области российские войска снова прибегли к штурму острова Нестрига. Всего за день оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ 19 раз.

Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, информирует со ссылкой на "УП".

"Есть 19 попыток штурмов, что довольно много. Из них 12 - на Ореховском направлении. Это несколько населенных пунктов. Больше всего - в районе Старомайорского. Так же на Левобережье было 7 попыток штурмов, из них был даже на остров Нестрига, и 6 - на Крынки", - рассказал он.

По словам Плетенчука, такое обострение на фронте связано с подготовкой к Саммиту мира в Швейцарии.

"Враг некоторое время аккумулировал свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить эскалацию. Связано это в первую очередь с тем, что идет подготовка к Саммиту мира. И это для россиян традиционный способ влиять в геополитике", - добавил представитель ОК "Південь".

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лепят тот самит ниочемный куда надо и не надо в якутии олени не пасуться все о самите думают)
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30.05.2024 14:51 Ответить
Кто то там расказывал что рашистам нужны будут десятилетия чтобы востановиться и напасть на страны НАТО. Ага. Рашисты востанавливаются быстрее чем написано в западных военных учебниках. Им еще дай пол года перемирия и под Киевом будет стоять двух миллионная армия орков вооруженная до зубов, у нас не успеют и штаны одеть
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30.05.2024 14:58 Ответить
За півроку перемир'я вони перегризуться між собою як собаки. Ху-йло і війну почало щоб скинути на сторону цю людоїдьську ірраціональну злобу кацапів до всього живого.
Тепер вони будуть лізти аж до превентивного ЯУ по цьому гнійнику.
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30.05.2024 15:09 Ответить
да чего уж там трилиардная,вон как мотолыги даже не могут норм восстановить,на мотыках китайских штурмуют,удел кацапни тужиться на небольшими поселками месяцами.
только самые упоротые и сильно разочарованые в кацапской пропаганде людишки еще надеються вот вот и на лондон будет пробосок,только вот неразйобаную технику если удасться подиянуть к крынкам вот вот так и сразу,но ***** все никак не получаеться,а ваапще исчо не начинали
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30.05.2024 15:27 Ответить
Кацап, що прикидається ексПЕРДом.
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30.05.2024 16:37 Ответить
Конечно и Киев за три дня, вся Украина за неделю. Это уже все слышали и кстати так же говорили и западные эксперты.
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30.05.2024 17:14 Ответить
Мадьяру приготуватись, потрібно раків та сомів годувати.
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30.05.2024 15:02 Ответить
Хрон мохнатий плете знов муйню
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30.05.2024 16:33 Ответить
 
 