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Новини Війна
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Російські окупанти після тривалої паузи знову почали штурмувати острів Нестрига, - ОК "Південь"

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук

На лівобережжі Херсонської області російські війська знову вдалися до штурму острова Нестрига. Загалом за день окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ 19 разів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Маємо 19 спроб штурмів, що доволі багато. З них 12 - на Оріхівському напрямку. Це кілька населених пунктів. Найбільше - у районі Старомайорського. Так само на Лівобережжі було 7 спроб штурмів, з них був навіть на острів Нестрига, та 6 - на Кринки", - розповів він.

За словами Плетенчука, таке загострення на фронті пов’язане із підготовкою до Саміту миру у Швейцарії.

"Ворог деякий час акумулював свої сили для того, щоб вчергове здійснити ескалацію. Пов’язано це в першу чергу з тим, що йде підготовка до Саміту миру. І це для росіян традиційний спосіб впливати в геополітиці", - додав речник ОК "Південь".

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Автор: 

штурм (231) Плетенчук Дмитро (171) Херсонська область (5744)


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лепят тот самит ниочемный куда надо и не надо в якутии олени не пасуться все о самите думают)
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30.05.2024 14:51 Відповісти
Кто то там расказывал что рашистам нужны будут десятилетия чтобы востановиться и напасть на страны НАТО. Ага. Рашисты востанавливаются быстрее чем написано в западных военных учебниках. Им еще дай пол года перемирия и под Киевом будет стоять двух миллионная армия орков вооруженная до зубов, у нас не успеют и штаны одеть
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30.05.2024 14:58 Відповісти
За півроку перемир'я вони перегризуться між собою як собаки. Ху-йло і війну почало щоб скинути на сторону цю людоїдьську ірраціональну злобу кацапів до всього живого.
Тепер вони будуть лізти аж до превентивного ЯУ по цьому гнійнику.
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30.05.2024 15:09 Відповісти
да чего уж там трилиардная,вон как мотолыги даже не могут норм восстановить,на мотыках китайских штурмуют,удел кацапни тужиться на небольшими поселками месяцами.
только самые упоротые и сильно разочарованые в кацапской пропаганде людишки еще надеються вот вот и на лондон будет пробосок,только вот неразйобаную технику если удасться подиянуть к крынкам вот вот так и сразу,но ***** все никак не получаеться,а ваапще исчо не начинали
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30.05.2024 15:27 Відповісти
Кацап, що прикидається ексПЕРДом.
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30.05.2024 16:37 Відповісти
Конечно и Киев за три дня, вся Украина за неделю. Это уже все слышали и кстати так же говорили и западные эксперты.
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30.05.2024 17:14 Відповісти
Мадьяру приготуватись, потрібно раків та сомів годувати.
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30.05.2024 15:02 Відповісти
Хрон мохнатий плете знов муйню
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30.05.2024 16:33 Відповісти
 
 