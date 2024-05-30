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армия РФ (18050) Крым (26005) Центр национального сопротивления (505)

Оккупанты планируют усилить меры принуждения из-за низкого уровня мобилизации в Крыму: план выполнен на 34%, - Центр нацсопротивления

Мобілізація в Криму

Оккупационные военкоматы не смогли выполнить план призыва жителей временно захваченного Крыма в ряды оккупационной армии, сейчас он составляет 34%.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас план выполнили на 34% от необходимого уровня, поэтому исполняющий роль руководителя Крыма Сергей Аксенов провел совещание с силовиками, чтобы усилить мобилизационные мероприятия и вербовку местного населения на смерть в войне Владимира Ппутина.

Как отмечают в ЦНС, война не популярна среди местного населения, которое не желает стать жертвой "больных амбиций сумасшедшего диктатора" и его приспешников, и воевать против родной страны. Таким образом, россияне планируют увеличить меры принуждения на полуострове.

Читайте: Россия отменила "танковый биатлон", чтобы избежать критики этого мероприятия, а также из-за недостатка квалифицированного военного персонала и техники, - британская разведка

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной части Запорожской области мужчин в возрасте от 60 до 65 лет заставляют подписывать контракты с Министерством обороны России.
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Топ комментарии
+5
Хочу, щоб пішли сини-зяті моїх бувших сусідів та знайомих. Бо в своїй більшості вони закацапидлені. Тож хай їх повбивають, бо вигнати їх буде проблематично після звільнення. Вони місцеві і з українськими паспортами.
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30.05.2024 17:45
+4
а хто казав, що буде юридична проблема вигнати понаєхавших з криму?
вони всі здохнуть під херсоном.
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30.05.2024 17:34
+4
"Популярність війни" прямо пропорційна стану ЗСУ. Коли є чим вбивати кацапа війна в кайф. Коли зброї не вистачає настрої починають коливатися. Аж тут приходить нова партія снарядів, ракет і ще якихось смертельних "ніштяків" і двіжуха відроджується з новою силою. Це ж як прикро прожити життя і не вбити жодного кацапського окупанта. ... Спішіть творити добро, бо хтось його вбє без вас. І що потім згадувати на старості довгими сумними вечорами за кухлем пива...
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30.05.2024 18:05
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а хто казав, що буде юридична проблема вигнати понаєхавших з криму?
вони всі здохнуть під херсоном.
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30.05.2024 17:34 Ответить
Будуть бусифікувати?
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30.05.2024 17:34 Ответить
Хочу, щоб пішли сини-зяті моїх бувших сусідів та знайомих. Бо в своїй більшості вони закацапидлені. Тож хай їх повбивають, бо вигнати їх буде проблематично після звільнення. Вони місцеві і з українськими паспортами.
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30.05.2024 17:45 Ответить
"Популярність війни" прямо пропорційна стану ЗСУ. Коли є чим вбивати кацапа війна в кайф. Коли зброї не вистачає настрої починають коливатися. Аж тут приходить нова партія снарядів, ракет і ще якихось смертельних "ніштяків" і двіжуха відроджується з новою силою. Це ж як прикро прожити життя і не вбити жодного кацапського окупанта. ... Спішіть творити добро, бо хтось його вбє без вас. І що потім згадувати на старості довгими сумними вечорами за кухлем пива...
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30.05.2024 18:05 Ответить
І коли це війеа була в кайф? Хіба шо на шмарофоні або в головах хто це нівно дивиться
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30.05.2024 21:35 Ответить
В кайф коли ти ще живий, а багато ворогів які прийшли вбити тебе мертві. А якщо серйозно, то війну ми ж не вибирали! Нам її навязали самозакохані кацапські упирі...
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30.05.2024 23:44 Ответить
На кожній поверхні в Криму висить заклик йти до лав московської армії - в кожній маршрутці, дошки оголошень тощо. Ринки, набережна, центральна вулиця, майдан - пункт мобілізації. В військових частинах строковиків вмовляють, улещують, погрожують мало не щодня - підпішить контракт. Однак черг не спостерігається, маргіналів не так вже і багато, дурні майже скінчилися. Звичайний двірник легко може заробити 50 тисяч рублів, вантажник - 75 тисяч, атож йти помирати за двісті тисяч бажаючих зась)
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30.05.2024 18:01 Ответить
... і головне це перспектива! - двірникам ще стільки прибирати розбомбленого, а вантажникам ще стільки кацапських трупів доведеться вантажити...
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30.05.2024 18:09 Ответить
Передумали 'умірать за уродіну', а так подобалося багатьом кацапським крисчанам слухати по путінському зомбоящику про 'рамантіку вайни'. І'камні с нєба', очевидно, вже не так феєрично виглядають
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30.05.2024 18:35 Ответить
Не знаю як у Криму , а на Донбасі мобілізації нема зараз.
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30.05.2024 19:20 Ответить
Хм...Кто бы мог подумать что так мало желающих повоевать окажется?

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30.05.2024 19:26 Ответить
На цьому фото баби та гастролери з ростова звезені для масовки.
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30.05.2024 19:28 Ответить
Прямо всіх завезли з Ростову?
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30.05.2024 19:38 Ответить
давай крысяне, на плотах да в турцию
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30.05.2024 20:11 Ответить
Я пам'ятаю, як раділи жителі Криму, що вони громадяни України, під час чеченських війн - служити до кацапської армії вже не заберуть, вже не СРСР. Ще були свіжими спогади про Афганістан. А за 30 років розслабились і .... помилились в своєму виборі громадянства, зрадники.
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30.05.2024 20:45 Ответить
 
 