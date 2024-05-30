Окупанти планують посилити заходи примусу через низький рівень мобілізації у Криму: план виконано на 34%, - Центр нацспротиву

Окупаційні військкомати не змогли виконати план призову мешканців тимчасово захопленого Криму до лав окупаційної армії, нині він становить 34%.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Наразі план виконали на 34% від необхідного рівня, відтак виконувач ролі керівника Криму Сергій Аксьонов провів нараду із силовиками, аби посилити мобілізаційні заходи та вербування місцевого населення на смерть у війні Володимира Путіна.

Як зауважують у ЦНС, війна не популярна серед місцевого населення, яке не бажає стати жертвою "хворих амбіцій божевільного диктатора" та його посіпак, та воювати проти рідної країни. Таким чином, росіяни планують збільшити заходи примусу на півострові.

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Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області чоловіків віком від 60 до 65 років змушують підписувати контракти з Міністерством оборони Росії.