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Новини
2 018 16

Окупанти планують посилити заходи примусу через низький рівень мобілізації у Криму: план виконано на 34%, - Центр нацспротиву

Мобілізація в Криму

Окупаційні військкомати не змогли виконати план призову мешканців тимчасово захопленого Криму до лав окупаційної армії, нині він становить 34%.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Наразі план виконали на 34% від необхідного рівня, відтак виконувач ролі керівника Криму Сергій Аксьонов провів нараду із силовиками, аби посилити мобілізаційні заходи та вербування місцевого населення на смерть у війні Володимира Путіна.

Як зауважують у ЦНС, війна не популярна серед місцевого населення, яке не бажає стати жертвою "хворих амбіцій божевільного диктатора" та його посіпак, та воювати проти рідної країни. Таким чином, росіяни планують збільшити заходи примусу на півострові.

Читайте: Росія скасувала "танковий біатлон", щоб уникнути критики цього заходу, а також через нестачу кваліфікованого військового персоналу та техніки, - британська розвідка

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області чоловіків віком від 60 до 65 років змушують підписувати контракти з Міністерством оборони Росії.

Автор: 

армія рф (17337) Крим (14139) Центр національного спротиву (814)


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Топ коментарі
+5
Хочу, щоб пішли сини-зяті моїх бувших сусідів та знайомих. Бо в своїй більшості вони закацапидлені. Тож хай їх повбивають, бо вигнати їх буде проблематично після звільнення. Вони місцеві і з українськими паспортами.
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30.05.2024 17:45
+4
а хто казав, що буде юридична проблема вигнати понаєхавших з криму?
вони всі здохнуть під херсоном.
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30.05.2024 17:34
+4
"Популярність війни" прямо пропорційна стану ЗСУ. Коли є чим вбивати кацапа війна в кайф. Коли зброї не вистачає настрої починають коливатися. Аж тут приходить нова партія снарядів, ракет і ще якихось смертельних "ніштяків" і двіжуха відроджується з новою силою. Це ж як прикро прожити життя і не вбити жодного кацапського окупанта. ... Спішіть творити добро, бо хтось його вбє без вас. І що потім згадувати на старості довгими сумними вечорами за кухлем пива...
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30.05.2024 18:05
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а хто казав, що буде юридична проблема вигнати понаєхавших з криму?
вони всі здохнуть під херсоном.
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30.05.2024 17:34 Відповісти
Будуть бусифікувати?
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30.05.2024 17:34 Відповісти
Хочу, щоб пішли сини-зяті моїх бувших сусідів та знайомих. Бо в своїй більшості вони закацапидлені. Тож хай їх повбивають, бо вигнати їх буде проблематично після звільнення. Вони місцеві і з українськими паспортами.
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30.05.2024 17:45 Відповісти
"Популярність війни" прямо пропорційна стану ЗСУ. Коли є чим вбивати кацапа війна в кайф. Коли зброї не вистачає настрої починають коливатися. Аж тут приходить нова партія снарядів, ракет і ще якихось смертельних "ніштяків" і двіжуха відроджується з новою силою. Це ж як прикро прожити життя і не вбити жодного кацапського окупанта. ... Спішіть творити добро, бо хтось його вбє без вас. І що потім згадувати на старості довгими сумними вечорами за кухлем пива...
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30.05.2024 18:05 Відповісти
І коли це війеа була в кайф? Хіба шо на шмарофоні або в головах хто це нівно дивиться
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30.05.2024 21:35 Відповісти
В кайф коли ти ще живий, а багато ворогів які прийшли вбити тебе мертві. А якщо серйозно, то війну ми ж не вибирали! Нам її навязали самозакохані кацапські упирі...
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30.05.2024 23:44 Відповісти
На кожній поверхні в Криму висить заклик йти до лав московської армії - в кожній маршрутці, дошки оголошень тощо. Ринки, набережна, центральна вулиця, майдан - пункт мобілізації. В військових частинах строковиків вмовляють, улещують, погрожують мало не щодня - підпішить контракт. Однак черг не спостерігається, маргіналів не так вже і багато, дурні майже скінчилися. Звичайний двірник легко може заробити 50 тисяч рублів, вантажник - 75 тисяч, атож йти помирати за двісті тисяч бажаючих зась)
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30.05.2024 18:01 Відповісти
... і головне це перспектива! - двірникам ще стільки прибирати розбомбленого, а вантажникам ще стільки кацапських трупів доведеться вантажити...
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30.05.2024 18:09 Відповісти
Передумали 'умірать за уродіну', а так подобалося багатьом кацапським крисчанам слухати по путінському зомбоящику про 'рамантіку вайни'. І'камні с нєба', очевидно, вже не так феєрично виглядають
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30.05.2024 18:35 Відповісти
Не знаю як у Криму , а на Донбасі мобілізації нема зараз.
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30.05.2024 19:20 Відповісти
Хм...Кто бы мог подумать что так мало желающих повоевать окажется?

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30.05.2024 19:26 Відповісти
На цьому фото баби та гастролери з ростова звезені для масовки.
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30.05.2024 19:28 Відповісти
Прямо всіх завезли з Ростову?
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30.05.2024 19:38 Відповісти
давай крысяне, на плотах да в турцию
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30.05.2024 20:11 Відповісти
Я пам'ятаю, як раділи жителі Криму, що вони громадяни України, під час чеченських війн - служити до кацапської армії вже не заберуть, вже не СРСР. Ще були свіжими спогади про Афганістан. А за 30 років розслабились і .... помилились в своєму виборі громадянства, зрадники.
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30.05.2024 20:45 Відповісти
 
 