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Новости Агрессия России против Украины
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армия РФ (18050) ликвидация (3140) уничтожение (6253) Силы обороны юга (270)

Силы обороны юга за сутки ликвидировали 143 оккупанта и 37 единиц вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 143 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 143 человека.

Также россияне потеряли 37 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 7 пушек;
  • 4 миномёта;
  • 21 единицу авто-бронетехники;
  • 2 разведывательных БпЛА;
  • 2 станции радиолокационной борьбы;
  • 1 лодкау.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 2 места хранения ГСМ, полевой пункт боеснабжения, 3 наблюдательных пункта и блиндаж.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 506 260 российских оккупантов.
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Слава ЗСУ , молодці наші воїни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.05.2024 18:17 Ответить
 
 