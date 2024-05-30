Силы обороны юга за сутки ликвидировали 143 оккупанта и 37 единиц вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 143 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 143 человека.

Также россияне потеряли 37 единиц вооружения и военной техники, в частности:

7 пушек;

4 миномёта;

21 единицу авто-бронетехники;

2 разведывательных БпЛА;

2 станции радиолокационной борьбы;

1 лодкау.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 2 места хранения ГСМ, полевой пункт боеснабжения, 3 наблюдательных пункта и блиндаж.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 506 260 российских оккупантов.