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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня за добу ліквідували 143 окупанти та 37 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 143 окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 143 особи.

Також росіяни втратили 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 7 гармат;
  • 4 міномети;
  • 21 одиницю авто-бронетехніки;
  • 2 розвідувальні БпЛА;
  • 2 станції радіолокаційної боротьби;
  • 1 човен.

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Крім того, українські захисники знищили 2 місця зберігання ПММ, польовий пункт боєпостачання, 3 спостережні пункти та бліндаж.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 506 260 російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) знищення (7216) Сили оборони півдня (329)


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Слава ЗСУ , молодці наші воїни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.05.2024 18:17 Відповісти
 
 