МИД Украины ответило на антиукраинские заявления премьера Грузии Кобахидзе: Исключительно Россия ответственна за тысячи утраченных жизней, разрушение украинских городов и сел
Министерство иностранных дел Украины осуждает очередные недружественные заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и его искаженные оценки событий в Украине.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Для Украины неприемлемы и возмутительны высказывания главы правительства Грузии относительно нашего государства, Революции Достоинства, героизма и борьбы украинского народа за свободу и независимость.
Не Украина, которая защищается, а исключительно Россия, которая вероломно напала на нашу землю, ответственна за тысячи потерянных жизней, разрушение украинских городов и сел. Показательно, что в упомянутом заявлении грузинского чиновника слово "Россия" не прозвучало ни разу", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что происходит последовательная и постоянная деградация политических заявлений премьера Грузии, которые в последнее время трудно отличить от заявлений руководства РФ.
В комментарии отмечается, что РФ должна быть наказана за все преступления, совершенные в Украине, Грузии и других странах в течение последних десятилетий.
"Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес нашей страны, которые в очередной раз повторяют российские нарративы, и использования Украины во внутриполитической борьбе в Грузии.
Украина будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и стремление грузинского народа к миру, свободе, укреплению собственной государственности и связям с другими свободными странами мира", - подытожили в МИД Украины.
Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что якобы протесты на Майдане "обвалили" Украину сегодня.
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Російсько-грузинська війна тривала п'ять днів - з 7 по 12 серпня 2008 року.
А якщо відверто то за Дайнеріс. Як кажуть - з двух лих обирають меньше.
У нас весь час народом обирались проросійські президенти - всі 6. От тільки непарні президенти Кравчук, Ющенко і Порошенко виявились ще й проукраїнськими . І , пізніше вже, всі вони, як політики, мають розповідати на публіку, який наш народ дуже мудрий.
Вчастно та по ділу.
Так тримати!
лично советую жить в северной корее, будешь жирному правителю горшок носить
Сподіваюсь, що вони після нашої спільної перемоги повернуться до своєї батьківщини та викинуть російських маріонеток з Грузії.
Грузинське падло!