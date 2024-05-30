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МЗС України відповіло на антиукраїнські заяви прем’єра Грузії Кобахідзе: Виключно Росія відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл

МЗС України

Міністерство закордонних справ України засуджує чергові недружні заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе та його перекручені оцінки подій в Україні.

Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Для України є неприйнятними та обурливими висловлювання глави Уряду Грузії щодо нашої держави, Революції Гідності, героїзму та боротьби українського народу за свободу та незалежність.

Не Україна, яка захищається, а виключно Росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл. Показово, що в згаданій заяві грузинського посадовця слово "Росія" не пролунало жодного разу", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зауважили, що відбувається послідовна та постійна деградація політичних заяв премʼєра Грузії, які останнім часом важко відрізнити від заяв керівництва РФ.

Також читайте: Майдан приніс Україні війну і втрату 20% території, - глава партії влади Грузії Кобахідзе

У коментарі наголошується, що РФ має бути покарана за всі злочини, скоєні в Україні, Грузії та інших країнах протягом останніх десятиліть.

"Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу нашої країни, які вчергове повторюють російські наративи, та використання України у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.

Україна буде продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та прагнення грузинського народу до миру, свободи, зміцнення власної державності та звʼязків із іншими вільними країнами світу", - підсумували в МЗС Уекраїни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що нібито протести на Майдані "обвалили" Україну сьогодні.

Автор: 

Грузія (1844) МЗС (4121) Кобахідзе Іраклі (26)


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Топ коментарі
+28
Грузинський уряд на чолі з кобахідзе це маріонетковий уряд кремля, який працює над включенням Грузинської республіки в склад рашистської *********.
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30.05.2024 18:42
+11
А кажуть грузини"гордий" народ.
Російсько-грузинська війна тривала п'ять днів - з 7 по 12 серпня 2008 року.
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30.05.2024 18:43
+9
Зараз кацапня хоче провернути той самий фокус, що з Білоруссю, з допомогою місцевих прикормлених маріонеток настоїти країну проти Заходу, з подальшою ізоляцією від Європи, а значить Грузія впала під повний вплив мордору.
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30.05.2024 19:06
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Грузинський уряд на чолі з кобахідзе це маріонетковий уряд кремля, який працює над включенням Грузинської республіки в склад рашистської *********.
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30.05.2024 18:42 Відповісти
А кажуть грузини"гордий" народ.
Російсько-грузинська війна тривала п'ять днів - з 7 по 12 серпня 2008 року.
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30.05.2024 18:43 Відповісти
Зверніть увагу на ці два українських анклава - ніде нічого не можу про них знайти
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30.05.2024 18:49 Відповісти
Угу, звідти родом українець Маяковський, якого оголосили кацапом сільські філософи.
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30.05.2024 19:03 Відповісти
А про теріторію Туреччини можеш?😂
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30.05.2024 21:26 Відповісти
Не требо плутати Народ та « владу»!
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30.05.2024 18:55 Відповісти
А хто влуду обирає ? хіба не народ ?
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30.05.2024 19:12 Відповісти
От візьмемо, до прикладу, Україну...
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30.05.2024 19:25 Відповісти
теж 72% дурнів. Що "втомились" від війни, розвісили вуха про кінець ери бідності та ін. Ведверто кажучи і Порошенко не виправдав надій Майдана. Тому і програв
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30.05.2024 19:39 Відповісти
Це не Порошенко програв. Це українці програли. Те ж саме у 2010. А ти, до речі у другому турі 2010 за кого голосував?
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30.05.2024 20:06 Відповісти
і в першому і в другому - за Порошенка. Назважаючи на всі його недоліки. Але всі його недоліки дрібниці у порівнянні з "досягненнями" Зеленського
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30.05.2024 23:20 Відповісти
Я за 2010 питав.
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31.05.2024 08:59 Відповісти
пригадала бабка як дівкою була За яку партію ти голосив 4 березня 1990 р?
А якщо відверто то за Дайнеріс. Як кажуть - з двух лих обирають меньше.
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31.05.2024 16:45 Відповісти
Не хочеш відповідати...
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31.05.2024 17:40 Відповісти
пробач, але я не знав що ти не слідкуєш за "модою" у ВР
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31.05.2024 18:02 Відповісти
Та вже скажи, що за Тимошенку голосував...
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31.05.2024 21:40 Відповісти
а ти за свого тезку, 100%
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31.05.2024 22:17 Відповісти
На мою думку, ви все спрощуєте. Суть в іншому. Адже очевидно, що більшість нашого народу - проросійськи налаштована і завжди голосує за проросійськи налаштованого кандидата в Президенти України. Дивіться, Кравчук був більш прорадянський і проросійський ніж Чорновіл, Кучма - більше ніж Кравчук. Прикордонний з росією від народження східняк Ющенко- колишній успішний прем'єр у Кучми, «батько гривні» з муками і революцією ледве-ледве переміг колишнього донецького зека. А у 2010 році той проросійський Бандюкович легко переміг успішного Президента і проєвропейського діяча, патріота Ющенка, якому наш мудрий народ дав аж 5,2% і 5-е місце. У 2014 році , якби Бандюкович не втік, наш народ знову би за нього проголосував. А так йому прийшлось вимушено голосувати за іншого проросійського кандидата - Порошенка (бо за ним колишня робота в уряді Януковича на високих посадах, ліпєцкая фабрика в росії і т.д., диякон в РПЦ тощо), бо не дай Бог - буде Ярош та Правий сектор. І цей вибір, пам'ятаємо, сподобався Лаврову. Але, несподівано, після бурхливої, проєвропейської, проукраїнської і дуже успішної державницької каденції Президента Порошенка ( одна Автокефалія ПЦУ - вперше за 300 років - чого варта), безвіз та ін.. такий Президент на 2-й термін для більшості нашого народу, УПЦ-МП та путіна вже зовсім не підходив - їм треба було когось гарантовано більш проросійського. Тим більше, що у них вже був плацдарм після Зека у вигляді окупованої частини Донбасу і Криму. Саме Такого і вибрали у 2019 році. Я після цих злощасних виборів Зе та його слуг братові сказав - наш народ свідомо чи бездумно більшістю проголосував за погибель держави Україна.

У нас весь час народом обирались проросійські президенти - всі 6. От тільки непарні президенти Кравчук, Ющенко і Порошенко виявились ще й проукраїнськими . І , пізніше вже, всі вони, як політики, мають розповідати на публіку, який наш народ дуже мудрий.
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30.05.2024 23:33 Відповісти
а потім віслюк оманський!
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30.05.2024 18:44 Відповісти
Ох і жорстке-ж наше мКс ,що не шкандаль то шмарклі з вершками сьорбають.
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30.05.2024 18:48 Відповісти
Україна відповіла -
Вчастно та по ділу.

Так тримати!
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30.05.2024 18:56 Відповісти
Це результат провальної роботи нашої дипломатії Ну а грузини --хто платить тому і дають.
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30.05.2024 18:56 Відповісти
Він мабуть Орбанідзе, а не Кобахідзе.
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30.05.2024 19:03 Відповісти
Деж його корєш Фіцонян ?)
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30.05.2024 19:08 Відповісти
Потеряв в 1992 г Абхазию и в 2008 г Ю Осетию, упоминать наши потери просто чушь и бред. Тем более причина одна --- кацапия. Это правительство там похоже скоро улетит.
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30.05.2024 19:05 Відповісти
Зараз кацапня хоче провернути той самий фокус, що з Білоруссю, з допомогою місцевих прикормлених маріонеток настоїти країну проти Заходу, з подальшою ізоляцією від Європи, а значить Грузія впала під повний вплив мордору.
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30.05.2024 19:06 Відповісти
Мудаки медведчуки
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30.05.2024 19:06 Відповісти
Для чого собаці казати, щоб вона не гавкала? Всерівно ж не послухає. Чи потрібно гниді доказувати шо вона гнида? Так і це...
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30.05.2024 19:27 Відповісти
Дуже добре що з України поїхав великий реформатор, Саакашвілі,який пишався своїми реформами,які в кінцевому результаті не встояли перед грошима і популістами.На разі грузини потехенько перетворюються на білорусів.В коментарях пишуть:"Не потрібно путати грузинський народ і владу",а хто вибрав цю владу?І що зробили волелюбні горці проти закону про "інагентів",а нічого.Якби така ситуація винекла в Україні,за лічені дні такої влади вже б не було.
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30.05.2024 19:45 Відповісти
Знайомі грузини розповідають, що Великим Реформатором був якраз не Міхо, а його "сірий кардинал" Каха Бендукідзе. І реформи були такими швидкими та жорсткими (а інакше у наскрізь, до анекдотів, корумпованій Грузії нічого б не вийшло), що було дуже і дуже багато ображених та незадовільних. Насамперед серед звільнених чиновників та силовиків. Тому, на жаль, відкат був справою часу - Міхо закінчив каденцію, Каха помер, а маятник попер у протилежний бік...
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01.06.2024 15:12 Відповісти
Этот Кобахидзе на днях сказал что Грузия в 2030-м году вместе "с братьями Южной Осетии и Абхазии" будет в ЕС. Психбольной.
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30.05.2024 20:01 Відповісти
Коба ты уже купил жилье в мацкве или китае?
лично советую жить в северной корее, будешь жирному правителю горшок носить
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30.05.2024 20:07 Відповісти
Раніше, до війни відпочивала у Батумі! Дійсно, це був рай !!! Готелі, природа, все інше! Ще дуже піходив клімат! І з кацапами там майже не стикалась! В Редісон, Шератон, ......їх не було! Все! Навіть після Перемоги не поїду, поки така прокацапська влада там буде!!! Сором після того скільки горя Грузії теж принесла москальня!
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30.05.2024 20:10 Відповісти
Не сором великий грузинський народ, гидота й ************* мразота кобахідзе!
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30.05.2024 20:19 Відповісти
Гризія всьо , вони нам не брати . І гнати гризунів з України .
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30.05.2024 20:35 Відповісти
Може, ще й ЗСУ їх гнати? Бо вони Україну захищають, а не по клаві торохтять!
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01.06.2024 15:05 Відповісти
Вони з гордого, перетворились на - "апелсіна-*********"...
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30.05.2024 21:12 Відповісти
Слава грузинським героям які воюють за свободу та незалежність України!
Сподіваюсь, що вони після нашої спільної перемоги повернуться до своєї батьківщини та викинуть російських маріонеток з Грузії.
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30.05.2024 21:23 Відповісти
Точніше росія на пару з безтолковим ішаком.
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30.05.2024 21:29 Відповісти
Колись в кабміні Грузії заправляв такий собі Жванія, двоюрідний того шахрая, теж викаблучувався проти України. Задирався, одним словом. Йому було теж за 30, як і цьому вилупку. А як помер? Усамітнився із секретарем в робочий час на хазі і вирішили зіграти, за влучним Беніним спічем в " тройку,сємьорку і туза " включили опалення, поснули і так вдвох голубків і знайшли. Така надприродна любов Кобахідзе до х.....та рашки може пояснюватись цим самим.
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30.05.2024 21:34 Відповісти
Потужна відповідь. Ну як завжди.
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30.05.2024 22:33 Відповісти
это запроданец масковский, за пачку рублей и маму родную продаст.
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31.05.2024 00:01 Відповісти
"Єслі би нє ваш Майдан, то стоялі би в стойлє і похрюківали би! Вот, как ми!"

Грузинське падло!
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01.06.2024 14:59 Відповісти
 
 