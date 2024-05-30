МЗС України відповіло на антиукраїнські заяви прем’єра Грузії Кобахідзе: Виключно Росія відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл
Міністерство закордонних справ України засуджує чергові недружні заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе та його перекручені оцінки подій в Україні.
Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Для України є неприйнятними та обурливими висловлювання глави Уряду Грузії щодо нашої держави, Революції Гідності, героїзму та боротьби українського народу за свободу та незалежність.
Не Україна, яка захищається, а виключно Росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл. Показово, що в згаданій заяві грузинського посадовця слово "Росія" не пролунало жодного разу", - йдеться в повідомленні.
У МЗС зауважили, що відбувається послідовна та постійна деградація політичних заяв премʼєра Грузії, які останнім часом важко відрізнити від заяв керівництва РФ.
У коментарі наголошується, що РФ має бути покарана за всі злочини, скоєні в Україні, Грузії та інших країнах протягом останніх десятиліть.
"Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу нашої країни, які вчергове повторюють російські наративи, та використання України у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.
Україна буде продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та прагнення грузинського народу до миру, свободи, зміцнення власної державності та звʼязків із іншими вільними країнами світу", - підсумували в МЗС Уекраїни.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що нібито протести на Майдані "обвалили" Україну сьогодні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Російсько-грузинська війна тривала п'ять днів - з 7 по 12 серпня 2008 року.
А якщо відверто то за Дайнеріс. Як кажуть - з двух лих обирають меньше.
У нас весь час народом обирались проросійські президенти - всі 6. От тільки непарні президенти Кравчук, Ющенко і Порошенко виявились ще й проукраїнськими . І , пізніше вже, всі вони, як політики, мають розповідати на публіку, який наш народ дуже мудрий.
Вчастно та по ділу.
Так тримати!
лично советую жить в северной корее, будешь жирному правителю горшок носить
Сподіваюсь, що вони після нашої спільної перемоги повернуться до своєї батьківщини та викинуть російських маріонеток з Грузії.
Грузинське падло!